Зомби и Пидоры. Кого предпочитаете?

Меня забанили на фейсбуке за то, что я сравним педерастов (назвав его геями) и зомби. Я написал, что обе эти группы отличаются от живых, потому что естественным путём не размножаются.
Я так и не понял, кого защищает цензор ФБ, поэтому я решил сравнить обе группы, чтобы понять, кто из них является предполагаемой жертвой враждебных высказываний.
Но как сравнивать?
А сравнивать нужно только мерой агрессивности каждой группы.
Мы ведь не любим агрессию?
И так:
Зомби занимают экологическую нишу в художественных фильмах и книгах. Единственная цель зомби, напугать и таким образом развлечь низкоинтеллектуальную публику.
Экологическая ниша пидоров, намного больше. В кино они обычно тактичные, вежливые и очень чувствительные люди. В кино они намного симпатичней зомби. И если бы они существовали только в кино, выбор был бы ясен.
Но пидоры, в отличии от зомби, кинофильмами решили не ограничиваться.
Но ответьте, встречали ли вы зомби:
Устраивающих парады гордости?
Добивающихся признать их садомию браком?
Добивающихся чтобы им отдавали детей, отобранных у нормальных людей, на воспитание?
Требующих предоставить им право нанимать живых женщин, для рождения им детей на это воспитание?
А детей воспитанных зомби, вы видели?
А пидоры всё это, и ещё много чего делают.
Мало этого, они сидят в администрациях социальных сетей и банят всех кто им не нравиться. И в правительствах стран либерастии сидят. И в парламентах. И в полиции почти поголовно. В какого либераста не кинь, пидор.
А ещё они нас обвиняют в сексизме, по причине того, что у нас стоит на женщин, а не на них.
Вон, самого главного президента замучили.
Ой ваавой! Он трахал женщин, хватал их за попы, и говорил об этом истекая слюной.
А пидора ни одного за попу не потрогал!!! А пидорам и пидоршам это очень обидно.
Чуть не съели Трампа.
Хорошо что есть Россия.
Там пропаганда пидоров запрещена.
Теперь едят Трампа за Россию.
Посмотрел я на это, посравнивал… и решил, что лучше бы ни зомбоков, ни пидоров не было. Я бы выбрал женщин.
Но если уж делать выбор между зомби и пидорами, то зомби намного менее агрессивны и опасны.
А Вы кого выбираете?