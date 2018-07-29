Зомби и Пидоры. Кого предпочитаете?

Меня забанили на фейсбуке за то, что я сравним педерастов (назвав его геями) и зомби. Я написал, что обе эти группы отличаются от живых, потому что естественным путём не размножаются.

Я так и не понял, кого защищает цензор ФБ, поэтому я решил сравнить обе группы, чтобы понять, кто из них является предполагаемой жертвой враждебных высказываний.

Но как сравнивать?

А сравнивать нужно только мерой агрессивности каждой группы.

Мы ведь не любим агрессию?

И так:

Зомби занимают экологическую нишу в художественных фильмах и книгах. Единственная цель зомби, напугать и таким образом развлечь низкоинтеллектуальную публику.

Экологическая ниша пидоров, намного больше. В кино они обычно тактичные, вежливые и очень чувствительные люди. В кино они намного симпатичней зомби. И если бы они существовали только в кино, выбор был бы ясен.

Но пидоры, в отличии от зомби, кинофильмами решили не ограничиваться.

Но ответьте, встречали ли вы зомби:

Устраивающих парады гордости?

Добивающихся признать их садомию браком?

Добивающихся чтобы им отдавали детей, отобранных у нормальных людей, на воспитание?

Требующих предоставить им право нанимать живых женщин, для рождения им детей на это воспитание?

А детей воспитанных зомби, вы видели?

А пидоры всё это, и ещё много чего делают.

Мало этого, они сидят в администрациях социальных сетей и банят всех кто им не нравиться. И в правительствах стран либерастии сидят. И в парламентах. И в полиции почти поголовно. В какого либераста не кинь, пидор.

А ещё они нас обвиняют в сексизме, по причине того, что у нас стоит на женщин, а не на них.

Вон, самого главного президента замучили.

Ой ваавой! Он трахал женщин, хватал их за попы, и говорил об этом истекая слюной.

А пидора ни одного за попу не потрогал!!! А пидорам и пидоршам это очень обидно.

Чуть не съели Трампа.

Хорошо что есть Россия.

Там пропаганда пидоров запрещена.

Теперь едят Трампа за Россию.

Посмотрел я на это, посравнивал… и решил, что лучше бы ни зомбоков, ни пидоров не было. Я бы выбрал женщин.

Но если уж делать выбор между зомби и пидорами, то зомби намного менее агрессивны и опасны.

А Вы кого выбираете?