Жизнь бандитов имеет значение!

Требую провести всеобщую деполицизацию США!

Полицейским не места в завтрашнем дне!

Требую запретить все фильмы рисующие образ положительного американского полицейского:

Крепкий орешек – 3 фильма

Последний бойскаут

Полицейская академия (все фильмы)

Грязный Гарри

Бриллиантовый полицейский

Полицейский (все фильмы)

Новые центурионы

Совместная поездка

Плохие парни

Патруль 2012

Бруклинские полицейские

Смертельное оружие (все фильмы)

Охотники на гангстеров

Гордость и слава

Калифорнийский дорожный патруль

Полиция Майами: Отдел нравов

Инспектор Гаджет

Настоящий детектив

Убойный отдел(все фильмы)

Баретта(телесериал)

Без следа(телесериал)

Блудный сын(телесериал)

Блюз Хилл-стрит(телесериал)

Болота (телесериал)

Бэкстром

В розыске

Везунчик (телесериал)

Власть закона (телесериал)

Водолей (телесериал)

Гавайи 5-O

Гавайи 5.0

Главный подозреваемый (телесериал, 2011)

Голубая кровь (телесериал)

Город гангстеров

Город лунного луча

Готэм (телесериал)

Грань (телесериал)

Грейспойнт

Детектив Монк

Детектив Нэш Бриджес

Детектив Раш

Детройт 1-8-7

Дубль два (телесериал)

Жара в Лос-Анджелесе (телесериал)

Женская бригада

Женский клуб расследований убийств

Женщина-полицейский (телесериал)

Жизнь как приговор

Жизнь на Марсе (телесериал, США)

Забытые (телесериал)

Закон Мёрфи (телесериал)

Защитница (телесериал, 2011)

Инспектор Гаджет (мультсериал, 1983)

Ищейка (телесериал, США)

Касл (телесериал)

Кегни и Лейси

Китайский городовой

Коломбо (телесериал)

Криминальные истории

Кувалда (телесериал)

Лицом к стене (телесериал)

Лонгмайер

Мачо и ботан (франшиза)

Морская полиция: Новый Орлеан

Морская полиция: Спецотдел

Мост (телесериал, США)

Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений

Нация пришельцев (телесериал)

Необычный детектив

Новобранец (телесериал, 2018)

Новый день (телесериал)

Общественная мораль

Особо тяжкие преступления (телесериал)

Оттенки синего

Под прикрытием (телесериал, 2009)

Полицейский отряд!

Полиция Майами

Полиция Нью-Йорка (телесериал)

Помнить всё

Почти человек

Преступные связи (телесериал)

Пробуждение (телесериал)

Прослушка

Расследование Джордан

Риццоли и Айлс

Саутленд (телесериал)

Следы во времени

Смертельное оружие (телесериал)

Спасите Грейс (телесериал)

Старски и Хатч

Тайны Лауры

Тёртый калач (телесериал)

Ти Джей Хукер

Тренировочный день (телесериал)

Третья смена

Убийство (телесериал, США)

Улицы Правосудия

Улицы Сан-Франциско

ФБР (телесериал, 1965)

Хитрость (телесериал, 2018)

Чокнутый (мультсериал)

Щит (телесериал)

Ясновидец (телесериал, 2006)

15 минут славы

16 кварталов

Агент (фильм, 1991)

Алиби (фильм, 1929)

Амнезия (фильм, 2004)

Беглец среди нас

Безжалостный (фильм, 1989)

Бессонница (фильм, 2002)

Бестселлер (фильм)

Блеф Кугана

Ближайший родственник (фильм, 1989)

Большой ансамбль (фильм)

Бриллиантовый полицейский

Бруклинские полицейские

Буллит (фильм)

Быстрее пули

В долине Эла

В объятиях убийцы

Вне времени (фильм, 2003)

Вне подозрений (фильм, 1995)

Внезапное нападение

Внутреннее расследование (фильм)

Во имя справедливости

Возвращение героя

Возмездие (фильм, 2010)

Война в небоскрёбе

Воскрешение (фильм, 1999)

Восходящее солнце

Всадники (фильм, 2009)

Выстрел на поражение

Глаза ангела (фильм, 2001)

Год дракона (фильм, 1985)

Голубая сталь

Голубой гром

Гордость и слава

Город грехов (фильм)

Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать

Городская полиция

Горячие новости (фильм, 2004)

Грязь (фильм, 2013)

Дамский убийца

Двойная рокировка

Двойная рокировка 2

Девочка у моей двери

Девушка в тумане

Девушка у озера

Дело Ричарда Бека

Дело СК1

Детективная история

Джексон по кличке «Мотор»

Дженнифер-восемь

До смерти

Доберман (фильм)

Другие сорок восемь часов

Душной южной ночью

Дьяволик (фильм)

Ещё одна слежка

Жестокий полицейский

Жил-был полицейский

За завесой секретности

За пределами закона

Законы рукопашного боя 2: Тайное задание

Заложники (фильм, 1994)

Заряженное оружие

Затемнение (фильм, 1985)

Звезда шерифа (фильм, 1996)

Злость (фильм)

И пришёл паук (фильм)

Игра Ганнибала

Имитатор (фильм, 1995)

Класс 76

Когда тайное становится явным

Комната смерти (фильм, 2007)

Копы в глубоком запасе

Короли улиц

Краснокожие (фильм)

Криминальная история (фильм)

Кровавая месть (фильм)

Кровавое кимоно

Круто сваренные

Л-627

Лора (фильм, 1944)

Львиное сердце 2

Любовь под вопросом

Майор (фильм)

Маккью (фильм)

Максимальный риск

Малышка Финн

Мачете (фильм)

Медальон (фильм, 2003)

Мерцающий

Место под соснами

Миниатюрный остров

Мой сын, мой сын, что ты наделал

Молчание ягнят (фильм)

Море любви

Мужчины (фильм, 1973)

На расстоянии удара

Над законом (фильм, 1988)

Намерение убить

Нападение на 13-й участок (фильм, 1976)

Нападение на 13-й участок (фильм, 2005)

Наперекосяк

Наркобарон (фильм)

Насмерть

Национальная безопасность (фильм, 2003)

Не пойман — не вор (фильм, 2006)

Нежный полицейский (фильм, 1978)

Незаконное проникновение

Непредвиденное убийство

Неприкасаемые (фильм, 1987)

Неустрашимый (фильм)

Новичок (фильм, 1990)

Новые центурионы (фильм)

Новый мир (фильм, 2013)

Ночной патруль (фильм, 1984)

Ночной попутчик

Ночные ястребы

Нью-йоркский потрошитель

Обещание (фильм, 2001)

Обнажённый город

Обречённость (фильм)

Ограбление на Бейкер-стрит (фильм)

Один неверный ход

Одиночка (фильм, 1987)

Одиночка (фильм, 2015)

Одна в неоновых джунглях

Однажды в Анатолии

Однажды в Ирландии

Око за око (фильм, 1981)

Он бродил по ночам

Опасная сторона

Опасные особи

Ордер на смерть

От семи лет и выше

Отличные полицейские (фильм, 1992)

Отступники

Отсчёт убийств

Охота на воров

Охотник за головами (фильм, 2010)

Охотник за тенью

Охотники на гангстеров

Палиция

Пара тузов в запасе: Покерная тройка

Патруль (фильм)

Паутина лжи

Первый смертный грех

Переговорщик

Плетёный человек (фильм, 1973)

Плетёный человек (фильм, 2006)

Плохие парни (фильм, 1995)

Плохие парни 2

Плохие парни навсегда

Плохой лейтенант (фильм, 2009)

Плохой полицейский

По ту сторону 110-й улицы

По ту сторону страха

Под предварительным следствием

Подозрительные лица

Покровитель (фильм)

Полицейский и бандит 2

Полицейский по найму

Полицейский-мошенник

Полиция (фильм, 1985)

Полиция будущего (фильм, 1999)

Полиция Майами. Отдел нравов

Полуночный полицейский

Конечно это не все фильмы, которые пока можно бесплатно скачать, а потом бесплатно запретить.

Хорошие полицейские могут фигурировать и эпизодах других фильмов.

Эти эпизоды нужно вырезать.

Вместо полиции, которая должна сидеть в тюрьмах и лишена всех пенсий и привилегий, нужно организовать негритянскую милицию.

Негритянская милиция должна строго следить, чтобы грязные белые при встрече с чёрными с удовольствием целовали им ботинки.

Всех белых мужчин нужно кастрировать, а на провинившихся отсутствием грабежей и убийств негров, возложить обязанность оплодотворения белых женщин.

Много чего ещё предстоит сделать, но нужно с чего-то начать.

Чтобы пройти дорогу нужно сделать первый шаг.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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