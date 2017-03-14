Жильё. В помощь Кахлону

Для не израильтян, сообщаю: Кахлон, это министр финансов, который взялся решать жилищный вопрос, но пока не преуспел, хоть впечатление, что старается.
Он взял на вооружение пока только одну мою идею: Обложить налогом коммерческие квартиры, то есть квартиры купленные, как для сдачи их в аренду, так и как вложение средств, для сохранения капитала.
Правда, взял он эту идею в очень обрезанном виде. Одна коммерческая квартира (то есть вторая квартира в собственности), налогом не облагается. И есть максимальный налог.
А ведь есть граждане, имеющие и по десять квартир.
Кахлон, изначально, намеревался провести более резкий закон, но ему не дали.
А идей у меня много вот часть из них — Решение жилищного вопроса в Израиле. .
Но я понимаю опасения Кахлона.
Было бы справедливым применить все мои идеи, причём идею о возврате налога с сумм зарплаты затрачиваемых на съём, провести ретроактивно, с начала нашей алии в 1990 году. Очень справедливо! Но Кахлон боится обрушить израильскую экономику, привыкшую жить за счёт рабства репатриантов из СССР/СНГ.
Поэтому у меня к нему появилось одно очень мягкое предложение.
Нужно ввести такое понятие, как собственность на социальную недвижимость.
Это должны быть малогабаритные квартиры в больших многоквартирных домах. Площадь таких квартир не должна превышать 50-60 метров с балконами или 45 метров без них. Но и не на много менее этого.
Это должны быть квартиры, которые те, кто принадлежит к «устроенным» не купит.
Естественно право на покупку такой квартиры должно быть исключительно у граждан Израиля, не имеющих недвижимости в Израиле и заграницей.
И должны они продаваться на особых условиях. Тот, кто купил такую квартиру, имеет право продать ее исключительно гражданину Израиля, семья которого не имеет собственного жилья в Израиле и заграницей. Кроме этого, продать эту квартиру можно только по той цене, за которую она куплена, плюс индекс цен и минус износ. Износ, например 1% в год.
Купить другую квартиру, обладатель такого жилья, сможет продав ее в течении года после покупки новой квартиры. По истечении года, эта квартира выставляется на аукцион министерства строительства или муниципалитета. Владеть такой квартирой имея другую недвижимость в Израиле или за границей, запрещено.
Но такие ограничения должны быть введены потому, что земля, на которой она построена должна быть предоставлена государством бесплатно и строительство квартиры не должно облагаться никакими налогами.
Обязать муниципалитеты утверждать проекты под такое строительство, 100 квартир на каждые 10 тысяч жителей, проживающих на территории данного муниципалитета и ежегодное выведение на рынок таких квартир, по той же норме.
Государство финансировать такое строительство не должно, но право строить другую недвижимость должно обуславливаться для подрядчиков, участием в таких проектах.
Ну, типа, метр за метр.
Все эти ограничения не дадут обрушить израильскую экономику и пузырь на рынке жилья, будет сдуваться постепенно.
P.S.
Вот пример планировки такой квартиры:
1) Жилая комната 3*5
2) Жилая комната 3*4
3) Кухня 3*2.5
4) Совмещённый санузел 2*2.5
5) Балкон 9*1
Чёрное — стены, синее — окна, розовое — двери, зеленое — балкон.
6) Лифты окружённые противопожарной лестницей. Этаж 77*14 метров с балконами или 77*12 без балконов.
Более ранние статьи о жилье в Израиле:
Израиль прикончит жилищный вопрос. Почему?
Причины роста цены съема жилья в Израиле?
Жилье в Израиле. Тогда мы идем к Вам или доска позора.
Зачем маклеры в Израиле?
Решение жилищного вопроса в Израиле.
Конфликт интересов и жилье в Израиле.
Открытое письмо премьер министру Израиля, господину Беньямину Нетаниягу.
Ну и так далее….