Жильё. В помощь Кахлону

Для не израильтян, сообщаю: Кахлон, это министр финансов, который взялся решать жилищный вопрос, но пока не преуспел, хоть впечатление, что старается.

Он взял на вооружение пока только одну мою идею: Обложить налогом коммерческие квартиры, то есть квартиры купленные, как для сдачи их в аренду, так и как вложение средств, для сохранения капитала.

Правда, взял он эту идею в очень обрезанном виде. Одна коммерческая квартира (то есть вторая квартира в собственности), налогом не облагается. И есть максимальный налог.

А ведь есть граждане, имеющие и по десять квартир.

Кахлон, изначально, намеревался провести более резкий закон, но ему не дали.

А идей у меня много вот часть из них — Решение жилищного вопроса в Израиле. .

Но я понимаю опасения Кахлона.

Было бы справедливым применить все мои идеи, причём идею о возврате налога с сумм зарплаты затрачиваемых на съём, провести ретроактивно, с начала нашей алии в 1990 году. Очень справедливо! Но Кахлон боится обрушить израильскую экономику, привыкшую жить за счёт рабства репатриантов из СССР/СНГ.

Поэтому у меня к нему появилось одно очень мягкое предложение.

Нужно ввести такое понятие, как собственность на социальную недвижимость.

Это должны быть малогабаритные квартиры в больших многоквартирных домах. Площадь таких квартир не должна превышать 50-60 метров с балконами или 45 метров без них. Но и не на много менее этого.

Это должны быть квартиры, которые те, кто принадлежит к «устроенным» не купит.

Естественно право на покупку такой квартиры должно быть исключительно у граждан Израиля, не имеющих недвижимости в Израиле и заграницей.

И должны они продаваться на особых условиях. Тот, кто купил такую квартиру, имеет право продать ее исключительно гражданину Израиля, семья которого не имеет собственного жилья в Израиле и заграницей. Кроме этого, продать эту квартиру можно только по той цене, за которую она куплена, плюс индекс цен и минус износ. Износ, например 1% в год.

Купить другую квартиру, обладатель такого жилья, сможет продав ее в течении года после покупки новой квартиры. По истечении года, эта квартира выставляется на аукцион министерства строительства или муниципалитета. Владеть такой квартирой имея другую недвижимость в Израиле или за границей, запрещено.

Но такие ограничения должны быть введены потому, что земля, на которой она построена должна быть предоставлена государством бесплатно и строительство квартиры не должно облагаться никакими налогами.

Обязать муниципалитеты утверждать проекты под такое строительство, 100 квартир на каждые 10 тысяч жителей, проживающих на территории данного муниципалитета и ежегодное выведение на рынок таких квартир, по той же норме.

Государство финансировать такое строительство не должно, но право строить другую недвижимость должно обуславливаться для подрядчиков, участием в таких проектах.

Ну, типа, метр за метр.

Все эти ограничения не дадут обрушить израильскую экономику и пузырь на рынке жилья, будет сдуваться постепенно.

P.S.

Вот пример планировки такой квартиры:



1) Жилая комната 3*5

2) Жилая комната 3*4

3) Кухня 3*2.5

4) Совмещённый санузел 2*2.5

5) Балкон 9*1

Чёрное — стены, синее — окна, розовое — двери, зеленое — балкон.

6) Лифты окружённые противопожарной лестницей. Этаж 77*14 метров с балконами или 77*12 без балконов.

Более ранние статьи о жилье в Израиле:

Израиль прикончит жилищный вопрос. Почему?

Причины роста цены съема жилья в Израиле?

Жилье в Израиле. Тогда мы идем к Вам или доска позора.

Зачем маклеры в Израиле?

Решение жилищного вопроса в Израиле.

Конфликт интересов и жилье в Израиле.

Открытое письмо премьер министру Израиля, господину Беньямину Нетаниягу.

Ну и так далее….