Зеленский вступая в Кнессете призвал евреев

Я ещё не понял.

Честно.

Но мне пишут друзья, что выступая в израильском Кнессете виртуально, мар Зеленский призвал евреев устраивать погромы украинцам, расстреливать украинских женщин и детей в разных ярах.

На какой территории мы должны расстреливать украинцев по просьбе Зеленского? На Украине, в Израиле? Может мы должны стать охранниками концлагерей, в которых немцы или американцы отправят украинцев в газовые камеры а потом сожгут в крематориях?

Что этот дебил ещё придумает?

Я лично не могу делать с украинцами тоже, что делали с евреями украинцы принадлежащие к той идеологии, Бандеры и Шухевича, которая поддерживается сегодняшней майданной властью.

Моя мораль человека этого не позволяет. И не потому не позволяет, что в моих жилах,кроме еврейской, течёт и украинская и немецкая кровь, а потому что тех, кого на майданной Украине, декоммунизировали, например, Ковпак, это мои сограждане. Это настоящие украинцы. А поклонников Бандеры и Шухевича нужно поручить новому СМЕРШУ и отрядам НКВД.

В Киеве, на Подоле должен стоять памятник Сталину.

И пусть украинцы будут живы и здоровы, пусть их поля колосятся пшеницей, пусть Днепр будет широк и полноводен, и пусть Украинское небо будет чистым.

А продолжатели идеологии Бандеры, Шухевича и других ССовских холуёв, должны стать удобрением украинской щедрой земли.

И чем раньше, тем лучше.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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