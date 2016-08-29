В 1982, кажется году, должен был пройти парад планет нашей системы. Я, лет за пять до того, подсчитал гравитационный рывок и стал готовиться к всемирному потопу. Мой старший товарищ, Борис Давидович Котляр (память и благословение) очень смеялся увидев мой расчет

— Сережа, — сказал он. – сила притяжения обратно пропорционально не расстоянию, а квадрату расстояния.

Но зато, готовясь к всемирному потопу, я изобрел весло для плоскодонок, которое, будь оно изобретено тысячу лет назад, изменило бы историю человечества.

Цивилизации Америки продолжа ли бы существовать.

Но мне было 25 лет, я был достаточно невежественен и в голове были только девочки и связанные с ними мероприятия.

С тех пор многое изменилось. Я несколько подтянул свои знания в космологии и теории относительности и сделал несколько мелких математических открытий, одно из которых хвалил сам Борис Давидович, назвав магически звучащими словами «дискретный вариант кривых Пиано».

И вот, неожиданно читаю на одном ресурсу ниже приведенную ахинею:

. «НАША ПЛАНЕТА НА 15 ДНЕЙ ПОГРУЗИТСЯ В ПОЛНУЮ ТЕМНОТУ: ЗАЯВЛЕНИЕ NASA 22 ОКТ 2015Г. Астрономы из NASA выступили с сенсационным заявлением: Земля на 15 дней погрузится в полную темноту начиная с 15 и заканчивая 29 сентября 2016 года. Мир погрузится в полную темноту Глава NASAЧарльз Болден предоставил администрации Президента Обамы документ на тысячу страниц в котором подробно описываются причины и последствия этого события. Все дело в том, что в период 15-29 сентября произойдет уникальное астрономическое явление – параллелизм Венеры и Юпитера, в результате которого расстоянии между ними не сократится до 1 градуса. Венера будет отражать солнечный свет в 10 раз сильнее Юпитера, и ее свет нагреет газы Юпитера, выпустив в космос беспрецедентное количество водорода. И когда это водородное облако дойдет до Солнца, на его поверхности произойдет мощный взрыв, в результате которого температура Солнца поднимется до более чем 9000 градусов по Кельвину. После чего наше светило изменит свет с красно-желтого на синий. Чтобы вернуть себе нормальную температуру, Солнцу понадобится две недели, которые и пройдут в указанный период с 15 по 29 сентября 2016 года. Последствия для человечества Без сомнения, это космический процесс ощутят на себе все люди Земли. Солнце, хоть и станет светить значительно слабее, будет извергать гораздо больше тепла, что сильно повысит температуру на нашей планете. NASA ожидает, что температурное колебание не превысит 13 градусов по Цельсию, но точные расчеты сделать пока не может. По внешним признакам, потускнение солнечного света будет напоминать двухнедельную полярную ночь только с резким повышением температуры. Даже если NASA не ошибается в своих расчетах, такое резкое повышение температуры грозит чудовищными природными катаклизмами – таянием льдов в холодных регионах, в результате чего резко повысится уровень мирового океана и большинство прибрежных городов будет затоплено, и страшной жарой в экваториальной зоне, где люди рискуют быть буквально поджаренными заживо. Люди в опасности! Специалисты из НАСА не способны на 100% предсказать последствия того, что произойдет после того, как Солнце станет светить тускнее. Также, они не могут дать гарантию, что наше светило вообще восстановит свой естественный уровень яркости. Но они советуют не паниковать, поскольку Земля уже неоднократно переживала такие события, правда забывают добавить, что каждое из них сопровождалось наступление ледникового периода на десятки тысяч лет. Кроме этого, не оповещение общественности приводит к мысли, что НАСА как обычно что-то скрывает и недоговаривает, а может и попросту врет. В любом случае, Диктатор советует Вам основательно подготовиться и быть готовыми к тому, что наша планета на 15 дней погрузится в полную темноту.»

Не читайте больше на dictat net, поскольку чуваки даже не представляют, какой маленький этот Юпитер, по сравнению с Солнцем, и что такое в этом ряду Венера.