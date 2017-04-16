Зачем красят пасхальные яйца?

Расскажу о крашенках.
О пасхе говорить не буду, её форма, как и многое в православии восходит к язычеству, а крашенки появились так: (Рассказываю, со слов свидетельницы.)
Когда Иещуа, которого считали мертвым, явился к Марии Магдалине… (а куда должен явиться «воскресший» мужик?), то сказал ей направиться к царю Ироду и сказать ему: «Христос воскрес!».
Но Мария была реальной женщиной и сказала, что Ирод ей не поверит.
— Тогда — сказал Иешуа — возьми это белое яичко и когда ирод тебе не поверит, скажи ему: «Если Христос воскрес, то это белое яичко, сейчас станет красным». Ирод взял яичко и оно стало красным.
— Воистину воскрес! — сказал Ирод и наконец нашёл повод поцеловать Марию Магдалину.
Которая уверяет, что в молодости она была очень привлекательна.
Так и произошел обычай красить яйца.
Ведь всем понятно, что в отличии от само-схождения благодатного огня, само белое яичко, красным не станет.