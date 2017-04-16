Зачем красят пасхальные яйца?

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Начитался сегодня христианских поздравлений и глупостей и понял, что мало кто знает и что такое пасха и что такое пасхальное яйцо.Расскажу о крашенках.О пасхе говорить не буду, её форма, как и многое в православии восходит к язычеству, а крашенки появились так: (Рассказываю, со слов свидетельницы.)Когда Иещуа, которого считали мертвым, явился к Марии Магдалине… (а куда должен явиться «воскресший» мужик?), то сказал ей направиться к царю Ироду и сказать ему: «Христосвоскрес!».Но Мария была реальной женщиной и сказала, что Ирод ей не поверит.— Тогда — сказал Иешуа — возьми это белое яичко и когда ирод тебе не поверит, скажи ему: «Если Христос воскрес, то это белое яичко, сейчас станет красным». Ирод взял яичко и оно стало красным.— Воистину воскрес! — сказал Ирод и наконец нашёл повод поцеловать Марию Магдалину.Которая уверяет, что в молодости она была очень привлекательна.Так и произошел обычай красить яйца.Ведь всем понятно, что в отличии от само-схождения благодатного огня, само белое яичко, красным не станет.