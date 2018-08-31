За Захарченко — СТОП ВОЙНЕ!

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Я еврей и по моей еврейской вере, «Око, за око, жизнь за жизнь». За смерть руководителя воюющей с киевской хунтой ДНР, должен своей жизнью ответить глава хунты, Парашенко.Это однозначно.Дальше. Думаю будет оправданно, если Россия, как гарант минских соглашений, принудит киевскую хунту к миру, объявив на украине режим особого положения, чтобы каждая область Украины, прямым голосованием могла определить свою дальнейшую судьбу:Остаться в составе унитарного государства;Остаться в составе федерального государства;Или самостийность, с возможностью дальнейшего объединения с выбравшими такую же самостийность областями в новое государство, УНР, Новороссия иликак-тоо по другому, они смогут решить дальше сами.Россия, как гарант минских соглашений, должна:а) разоружить все без исключения военные подразделения и отдельных личностей.б) Назначить голосованиев) предоставить возможность наблюдателям других стран проверить честность голосования.Попытки вооружённого сопротивления рассмотреть по законам военного времени.СТОП ВОЙНЕ!!!