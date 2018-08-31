За Захарченко — СТОП ВОЙНЕ!

Это однозначно.
Дальше. Думаю будет оправданно, если Россия, как гарант минских соглашений, принудит киевскую хунту к миру, объявив на украине режим особого положения, чтобы каждая область Украины, прямым голосованием могла определить свою дальнейшую судьбу:
Остаться в составе унитарного государства;
Остаться в составе федерального государства;
Или самостийность, с возможностью дальнейшего объединения с выбравшими такую же самостийность областями в новое государство, УНР, Новороссия иликак-тоо по другому, они смогут решить дальше сами.
Россия, как гарант минских соглашений, должна:
а) разоружить все без исключения военные подразделения и отдельных личностей.
б) Назначить голосование
в) предоставить возможность наблюдателям других стран проверить честность голосования.
Попытки вооружённого сопротивления рассмотреть по законам военного времени.
СТОП ВОЙНЕ!!!