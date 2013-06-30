За культурную автономию русскоязычных граждан Израиля.

Без равенства — нет единства!
Мы, граждане Израиля, говорящие на русском языке, для себя и своих детей требуем:
Отдельных школ.
Судов
Закона о браке
Закона о детях
Требуем отмены законодательной и судебной силы в нашем отношении любых документов, не переведенных на русский язык.
Без равенства — нет единства!
В настоящее время в Израиле существуют культурные автономии, для бедуинского, ультрарелигиозного еврейского и арабского населения. Кроме этого существует закрытая для нас система квиюта на государственных предприятиях. Пора поставить точки над i.
В комментариях, уважаемые читатели, вы можете дополнить эти требования.
Пишите, Сергей, пишите. Элита будет рада таким вот «действиям». Это что-то типа виртуального манифеста? Пар, выпущенный в трубу?
Я считаю, что они вам должны заплатить (платят?) деньги за полезную для них работу.
А если с требованием автономии выступят десятки тысяч, если возникнет такое движение? Тут ясная цель. Ясное требование. Не думаю, что «элита» счастлива когда такие цели ставятся.
Где выступят, в интернете? Выступать надо на улице. Вы уверены, что резервация, это именно то, что нам нужно? По мне – так это ещё большее унижение и понижение нашего статуса. Типа мы нацменьшинство, не евреи что ли вообще? Мы ведь ехали сюда как евреи, наши враги израильтяне могут сказать: если вы евреи – живите как все на равных условиях, а если нет, какая нах автономия, сидите тихо или валите обратно в СССР.
Я вообще считаю, что самым лучшим вариантом для всех русских и “русских” в Израиле, будет требование компенсации за геноцид. Пускай эти нелюди дадут каждому рабу из бывшего СССР хотя бы по 30-40 тысяч долларов на отъезд из этого концлагеря. Так будет лучше и для нас и для них. Потому что резня обойдётся дороже.
Есть и другие методы. Я буду о них писать. Мы на улице меньшинство. Это и есть выпускание пара. Нужно уничтожать государство Израиль и спасать евреев. Улица нам не помощник.
Нет никаких других способов. Не увиливайте. В Египте — тоже меньшинство всё решило.
Уважаемый редактор, я полагаю что Вам известно о Вашей непосредственной ответственности за появление на форуме прямых высказываний типа «Нужно уничтожать государство Израиль». Кстати, уважаемому isradnsk грозит до 5-и лет по статьям 133-136 уголовного кодекса. Вам, кстати, тоже.
Это просто дискуссия . Появление свободы слова.
Автономия ? Замечательно! Одна Автономия уже воюет. Мало надо ещё Русскую автономию. Русская атономия по периметру как буфер от Палестинской автономии. За это Вас Сергей на руках в кнессет внесут и наградят.
30-40 тыс за отьезд ещё лучше идея. Где они денег возмут? А главное зачем платить ? кому не надо Зесли обетованной уедут сами ,а кому надо пускай живут.
Предлагаю свою бредовую идею ,так для кучи. Компенсацию в виде вида на жительство в Канаде или Штатах. Тоесть доказать что есть претеснения русских в Израиле ,добиться право контенгентных беженцев . Только вот в чём проблема ,для этого надо Россиию переименовать в Татарию.
Если бы я знал, что Израилем правят арабские чурки называющие себя испанцами, я бы сюда даже как турист не приехал.
Я тоже
http://uploads.ru/O3zGp.jpg
Культурная автономия давно уже существует в виде гастрольных спектаклей, книг, газет, журналов, ТВ-каналов, даже детских садов и порой школ. А остальные требования автора про собственные суды и законы это бред сивой кобылы. 🙂
Почему то не проходят коментарии от ника Евгений Ф ?
Женя, могу поклясться, ни кто, кроме самого вордпреса (это движок) к этому отношения не имеет.Он и у меня иногда какие-то коники выбрасывает. То редактор перестает работать, то еще чего. Я, сразу, конечно, подозреваю врагов. Потом иду на форумы и узнаю что такая же проблема есть еще у нескольких сотен. И при этом, чаще всего, как решить это проблему понять не возможно. То есть там тебе все объяснят, но сколько ты этого не делай, сделать невозможно. Потом выходит новый релиз, старой ошибки уже нет, но через какое-то время натыкаешься на новую. Приходиться с этим смириться. CMS — бесплатная.
Теперь оставшимся уже надо спасать тех, кто уехал в Израиль?
Надо объединится и выступить против Израиля единым фронтом. Израиль — наш враг. А с врагом не церемонятся.
Не знаю,видели Вы этот ролик на Ютубе?Называется » Израиль. 8 мая. Беседа охранника с водителем.» Ссылку закидываю ниже!
http://youtu.be/A4GVKymQu8Q
Я видел ролик . Это возмутительно как водитель провацировал охранника.
Но зато охранник озвучил отношение большинства русскоговорящих к согражданам иного происхождения.
http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2013/07/09/izrailskim—policeyskim-oficialno-razreshili-zahodit-v-doma-bez-ordera/
Не знаю даже с кем поспорить. Вроде бы со всеми согласен. А такое очень не часто.
С уважением,
Сергей.
Автономия ? Замечательно! Одна Автономия уже воюет. Мало надо ещё Русскую автономию. Русская атономия по периметру как буфер от Палестинской автономии. За это Вас Сергей на руках в кнессет внесут и наградят.
30-40 тыс за отьезд ещё лучше идея. Где они денег возмут? А главное зачем платить ? кому не надо Земли Обетованной уедут сами ,а кому надо пускай живут.
Предлагаю свою бредовую идею ,так для кучи. Компенсацию в виде вида на жительство в Канаде или Штатах. Тоесть доказать что есть претеснения русских в Израиле ,добиться право контенгентных беженцев . Только вот в чём проблема ,для этого надо Россиию переименовать в Татарию.
Женя! Никакого буфера. Культурная автономия не политическая. Мы будем такими же гражданами государства, но наши гражданские дела будет решать суд на русском, платить налоги на министерство образования, культуры и прочего, мы будем своему сектору и так далее. То есть в этой идее есть и интересанты. Например система Мофед, будет распространена на всю страну и в ее рамках возникнет первый русскоязычный университет.
Если за это меня или кого другого, на руках в Кнессет внесут — прекрасно.
То, что вы предлагаете – это полный @#$дец. Зачем тогда вообще тут находиться? Вы хотите свой Гарлем? Так мы и так в нём “живём”. Вы что, надеетесь на то, что ваши убийцы делегируют вам часть своих властных полномочий? Это всё равно, как если бы евреи нацистской Германии потребовали у Гитлера культурную автономию в Восточной Пруссии.
Для русских и “русских” в Израиле, есть только один выход – аэропорт.
30-40 тысяч – это для них не деньги. Они за 25 лет украли у нас больше. Так пускай вернут хотя бы малую часть в качестве компенсации. Этих денег, как раз хватит закрыть минус в банке. Без закрытия навязанного минуса – многих отсюда просто не выпустят. Большинство рабов из бывшего СССР в Израиле, находятся в катастрофической ситуации, им просто не за что отсюда убегать. Да, и с собой должны быть деньги на обустройство. Ведь надо за что-то снимать жильё, как-то питаться. Нужны деньги на иммиграционных адвокатов. Где их взять человеку, у которого минус в израильском банке?
Не захотят платить – устроить массовые поджоги, например. Ущерб будет больше, чем от компенсации в несколько десятков тысяч.
Кланы, которые правят Штатами и Канадой – устроили развал СССР, и отдали нас на растерзание своим подельникам. Большего врага и представить себе нельзя.
Вы не учитываете процесс. Нельзя перепрыгнуть пропасть в два скачка. Но можно обвалить края.
Само движение к культурной автономии, делегитимизирует Израиль и даст тем, кто сюда хочет, не размытую, а точную картину происходящего.
Требовать культурной автономии, не противоречит законам, а добиваться ее можно теми же путями.
Нельзя же сказать, мы за насильственое свержение власти (посадят) — а за культурную автономию, такой меры нет. И стыд позор Израиля прокатиться по всему миру.
То, что из себя представляет так называемое “государство” “Израиль” – и так все знают. И что? Кому до нас есть дело? Кому есть – так это тем, кто нас сюда засунул. И они делают всё для того, чтобы мы тут тихо исчезли.
Другими странами (феодами), правят такие же бандиты, как и их израильские “коллеги”. Почему, одни бандиты, будут нас защищать от других?
Я вижу только один способ покончить со всем этим адом – уехать отсюда. Без рабов, этому ублюдочному недогосударству, и правящей им банде, действительно придёт конец.
Сейчас на Украине, партия «свобода» интенсифицировала антисемитскую пропаганду. Хотелось бы узнать, а не израильский Натив, или другие продолжатели дела Кедми, ее финансируют. Сюда сгоняют людей как баранов. Если начнется борьба за культурную автономию, эти суки поостерегутся.
Всё может быть, Сергей. Нашими судьбами играют могущественные негодяи, а мы даже не знаем их имён и домашних адресов.
Ясно одно – в Израиле нам не жить.
О чём вы говорите оба? Кто вас там держит? какие рабы? Решили ехать — ехайте. Билеты всегда есть. Нич его не надо там обустраивать ,и переделывать. Единственное что нужно это что бы все кому нравится приехали и все кому не нравится уехали.
Не надо переделывать страну под себя , надо выбрать подходящую. Голосуйте ногами.
Конечно Сергей вынужден бороться за своего ребёнка и жить в Израиле. Но зачем было дожидаться такой ситуации. Мне тоже мозги трахали в суды таскали по поводу плохого посещения школы моего сына. Можт быть кончилось бы таким же помещением в интернат , Но зачем дожидаться? Тенденции же видно. Или смириться или убегать. Борьба это тоже форма смирения. Борец как бы принимает как должное сам факт жизни в условиях борьбы.
Так не было у меня времени убегать. Как только они начали мной заниматься, выезд перекрыли.
По поводу культурной автономии . А кто лидеры будут ? Либерманы и подобные , а кто отличит этих лидеров правильные они или нет куда ведут , и зачем? Суды на русском языке? А какая проблема в переводчике? Да пускай хоть на китайском если есть перевод какие проблемы? Мне приходилось тут привлекаться в суд за превышение скорости . Судья набрал номер телефона «служба перевода» и поставил громкую связь и говорили через переводчика. И так везде где есть проблемы с языком набирают номер и язык не проблема.
А как уехать без денег, Евгений? Расскажите, как уехали вы? Как получить вид на жительство в Штатах?
Русскоговорящий «судья», будет ещё хуже местного. Наша мразь даст фору даже местной падали.
Нужно найти заинтересованные в этом структуры. Мофед, который может превратиться в общеобразовательную систему, девятый канал, который начнет получать субсидии от государства, русскоязычные юристы, у которых появиться шанс стать судьями, театры, кинотеатры… Всегда нужно искать структуры, которые будут заинтересованны поддержать идею. А идея вброшена. Начало бродить. А я этим сукам (ивритским нацистам — соц.отделу, суду и полиции)покою не дам. Они заплатят по всем счетам. Мне не достанется, но они заплатят в тройне.
Кто даст стать судьями в Израиле советским рабам? Вы, правда, в это верите? Это уже не требование культурной автономии – это заявка на реальную власть. Помимо всего прочего, любое начинание требует немалых финансовых средств. Богатые люди, связаны между собой коллективными классовыми интересами. Они не будут вредить друг другу в угоду, каким то жалким, безродным рабам. Где вы найдёте фраера, который будет вкладывать огромные средства в заведомо не прибыльное дело, которое, к тому же, приведёт к прямому столкновению с хозяевами Израиля? Или вы думаете, что этим фраером будет сам Израиль?
Деловые люди делят деньги. Я надеюсь, что для того чтобы получить больший кусок государственного пирога, некоторые структуры могут воспользоваться моим лозунгом, но и потом им придется ему соответствовать. Я почему-то уверен, что система Мофед, будет делать это с удовольствием. И разве не справедливо, что бы 9 канал хотя бы не платил, за то что его транслируют, в тот момент, когда первому за это же доплачивают. Вы не думайте что владельцам 9-ки это нравиться.
А это уже образование и СМИ. Что бы дойти до чего-то, нужно сделать первый шаг.
И не надейтесь. Всё давно поделено и переделено. Все роли расписаны. Не вижу я людей, которые будут покушаться на чужой бизнес, который, к тому же, прикрыт американскими авианосцами.
Глобальной мировой элите мы нужны мёртвые. Никто, никогда, нас с вами не защитит. Только мы сами можем восстать против своих угнетателей. Даже если мы проиграем, то хотя бы достойно уйдём из этого проклятого мира, прихватив с собой побольше своих заклятых “друзей”.
Макс! Восстав сейчас, мы просто насмешим народ. Согласитесь?
Нужен момент. Как там говорил классик революции — «вчера было рано, завтра будет поздно.
Нужно качать лодку. Когда раскачаем навалимся на один борт и перевернем ее. Это план. Кто-то утонет? Да. Но рабство кончиться. И рабовладельцы будут тонуть. Если Вас этот план устраивает — качаем лодку.
Чуть позже, я с Вами свяжусь по мылу.
Без денег никак. И денег надо много. Я гринкарту выиграл в лотерею. 10 лет играл. Как приехал так и играл и паралельно в Канаду бумаги делал и беженцем пытался в Канаду. Это целый сипур отдельный. Что бы получить бедженство из Израиля в Канаде надо быть православным педиком изнасилованым датишными солдатками — то есть невозможно. Самый реальный путь это профессианальная иммиграция в Канаду. Ну и есть много путей о которых говорить ,пока Вы не тут, смысла нет.
Вот видите, Евгений – уехать не так-то просто. Кто-бы тут сидел, будь у него средства отсюда убежать? Куда бежать? В эмиграционную тюрьму JFK? Израиль держит кошельком. Это гораздо эффективней самых высоких заборов с вертухаями на вышках. Да, и что на западе, ждёт большинство наших людей? Такой же рабский, унизительный труд (если, вообще повезёт найти работу) на самых конченых работах от местного каблана, презрение и игнорирование местным населением? Наелись мы такой “жизни” в Израиле. Нет у нас своей страны. Вот и имеют нас все кому не лень.
Здравствуйте!!!!Пожалуйста,ответьте мне!!Это Аня,подруга Юли!Я поменяла скайп и не могу зайти на старый.Я вам пришлю запрос,но я не знаю ваш скайп.и телефонов тоже нету,поэтому здесь написала.Напишите мне,я хочу знать про Юлю.Как она?
Спасибо заранее,Аня
Послал письмо.
самые умные те из вас кто первым унесет свои ноги со святой земли.
eknigi.org/ religija/ 120983-muxammad-v-biblii.html — это книга мухаммад в библии- это конец израиля и всего запада. 1000 доказательств и пророчеств из ветхого и нового завета. даже начало исламского календаря и год куда и когда придет мухаммад и ислам указаны в этой книге. аллах бог израиля и всего сущего.ч
Mr.Вайнах! Позвольте спросить:
Если аллах бог всего сущего и Израиля, значит ли это что Израиль не сущее?
Вайнахский ты мой дружок, вы наши обрезы в рот с 1947 года берёте и все не можете остановиться.
Да и вообще, дорогой мой нохча любезный, один маленький 6-миллионный Израиль дал миру лауреатов Нобелевки (и я говорю не про премию мира, которую уроды Гитлер получали, а настоящие, по физики, химии и пр.) чем вся ваша полуторамиллиардная умма, и не тебе … о нашем уме судить и не вашим исламским псевдоучёным, запрещающим женщине водить автомобиль-де от этого дети с отклонениями рождаются и пр. псевдонаучной фигне.
Я это к тому, что у вас есть хадис, что Аллах открывает знание тому, кем им доволен, хехе. Вот и подумай, дружок, над словами одного из ваших улемов начала 20-века «приехав на Запад, я увидел, что здесь нет мусульман, но есть ислам, тогда как у меня дома нет ислама, зато есть мусульмане».
Уважаемый господин Jewish Bear! В это журнале нет цензуры. Вы можете писать все, что угодно, что не запрещено законодательством, хотя бы одной страны мира.
Но нельзя оскорблять собеседника, даже в случае сильного несогласия с ним.
Оскорблять можно только автора и администратора журнала. Я это переживу.
С уважением, Сергей.
P.S.При этом, ваша позиция мне симпатична.
Бедуинская автономия в Израиле — это круто!
Как раз у бедуинов, не провозглашенная культурная автономия существует. И не только культурная.
Евреев из ГушКатифа вырвали, как сорняк. А граждане Израиля бедуины (два племени) остались там и получили компенсации, за то что евреи ушли.
На самом деле, примеров много. Я работал иш-ахзака в бедуинской школе Ксейфе, так что я это знаю не по наслышке. У них и города свои и налоги.
МОИ СТИХИ
Святая мать Мария и сын святой.
Да отчем Святы.
И Иордан река.
И плачь стена земли Святой.
Иерусалим и колыбель его.
Спасителя Христа.
Двенадцати апостолов деяния.
И библии рассказ из книги бытия.
Распятия трех людей.
Спасителя Христа.
И матери Светой.
Снов отчима святого блаженного отца.
Двенадцати мужей труды.
И храма рождества святого.
Мария и Иосиф и их младенец.
Им ниспослал писание дух святой.
Архангел Гавриил вдохнул им жизнь.
Отец их Авраам царь всех царей.
И Моисей святой.
Креститель Иоанн.
Храм рождества и пасхи.
Святого духа суть.
Спасения дух едины.
Мир и любовь.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов.
МОИ СТИХИ
Святой младенец
Начертано звездой один Младенец.
От матери Святой и чистой.
Да непорочной Девы чудесный Сын.
Он послан был возвестить о Боге.
Единого Творца.
Он истины Посланец.
Слов непорочных смысл.
Единого Творца единой воли.
Заветом данный книгою Святой.
Он послан был возвестить об искупление.
Божественных чудес знамений светлых.
Он призывал к добру и к Богу.
И людям объяснял Писание.
Он говорил что ближнего Любя.
Полюбишь Бога.
Людей не бей и не гони Пророка.
Чужого не бери не лги и не воруй.
Да уважаете людей хороших.
И людям помогать не забываете.
Да главное вы верти в Бога.
Бог любит тех кто любит и его.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов.
МОИ СТИХИ
Небесная Царица и Сын ее святой.
Святая мать да Сын посланник Бога.
Невинное дитя всего народа.
Двенадцать Ангелов над ней.
Чтят Отчима блаженного Отца.
И Бога милосердия над людьми.
В истине единый Бог Творец.
Младенец говоривший в Храме.
И рядом мать желанная среди всех Жен.
Святая Дева среди Мужей.
Смиренных перед Богом.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов.
МОИ СТИХИ.
Образ святой девы Марий.
Матерь святая нам помоги.
Сына святого мы не забыли.
Любим и верим он нам поможет.
Верой святой нас укрепи.
Делом благим славица имя.
Дева Мария матерь святая.
Божья роба истины Божьей.
Сына святого Матерь родная.
Вечное имя свято твое.
Оброс любви Матери к детям.
Ласково нежно нас обними.
Взором любимым на нас ты гляди.
Верой примой нас укрепи.
Близким и людям ты помоги.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов.
МОИ СТИХИ
В Истине воскрес Иисус святой.
И истиной был Бог Творец.
Свет истинный сказал.
Пророк святой потомок Авраама.
В истине завет святой.
Иисус сказал святая Мать.
Мария и сын святой.
Воистину я Божий раб.
И мать мая Мария.
Раба Творца и истины его.
И голос света отвечал.
Я милость Бога вечный свет.
И мой творец Господь миров.
Свет истинный прекрасный луч надежд.
Иисус ответил свет истины.
А слова Бог небес и звезд.
Господь сказал что истина есть Я.
Да вечность суть моя.
Да мощь моя несокрушима.
И голос продолжал Творец есть Бог единый.
И вдруг явился новый свет.
Да свет сказал я Ангел Божий.
Иисус склонился на колени и сказал.
Воистину Господь велик и вечен.
Да ангел говорил он наш Творец.
Он благодать и милость.
Для рабов смиренных перед ним.
Да Бог сказал воистину Иисус.
Смиренный раб и Мать его. Раба Творца
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов.
МОИ СТИХИ
Книг светлых чистых добрых.
Нам освещают путь.
Ведь книга знаний кладезь.
Времен прошедших мудрость.
И щедрость слов хороших.
Чувств выражения.
Да свет стихов духовных.
Времен прошедших тайна.
Да мудрость книг хороших.
В нас вдохновляют веру.
Да в чтение книг хороших.
Надежду обретешь и легче станет путь.
Евангелие тоже книга света.
И книга есть Псалтирь и Тора свиток книге.
Из древних книг мы много узнаем.
Про сад Эдем мы узнаем читая книгу.
И узнаем про Рай мы с книги.
Про Бога даже с книги узнаем.
Да с книги веру обретаем.
Да много книга открывает.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов.
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