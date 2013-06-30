За культурную автономию русскоязычных граждан Израиля.

Без равенства — нет единства!



Мы, граждане Израиля, говорящие на русском языке, для себя и своих детей требуем:

Отдельных школ.

Судов

Закона о браке

Закона о детях

Требуем отмены законодательной и судебной силы в нашем отношении любых документов, не переведенных на русский язык.

Без равенства — нет единства!

В настоящее время в Израиле существуют культурные автономии, для бедуинского, ультрарелигиозного еврейского и арабского населения. Кроме этого существует закрытая для нас система квиюта на государственных предприятиях. Пора поставить точки над i.

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