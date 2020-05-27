Я родился на Украине, в Днепропетровске, но живу в Израиле. Грустно видеть то, что сейчас на Украине происходит. Но вот если бы такое сообщение:

Войска Новороссии, без боёв взяли Львов.

По дороге к этому, освобождены от нацистов города Полтава, Кировоград, Сумы, Ровно, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Винница, Луцк, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, город герой Киев. Делегации городов Ивано-Франковск и Ужгород просили права стать частью великой республики Новоросиия.

Осуществлён трибунал над преступниками против человечности, Турчиновым, Тягнибоком, Аваковым, Саакошвили и прочими подонками. После вынесения приговора преступники были выданы народу и повешены на площади генералиссимуса Иосифа Сталина. Всего в количестве 100 человек.

Отдельный трибунал состоялся над лжепрезидентами Украины, Порошенко и Зеленским.

Порошенко после возвращения народу 300 миллиардов рублей, был посажен на кол. Зеленский, был изгнан в Турцию, так как Израиль принимать его отказался.

Были также арестованы послы США и представитель МВФ на самопровозглашённой Украине киевского майдана (сегодня площадь генералиссимуса Иосифа Сталина). Для освобождения, которых США и МВФ должны оплатить восстановление страны уничтоженной благодаря их взяткам «на демократию».Если эти средства не будут перечислены в течении недели, арестованных отпустят для народного суда над ними.

Сегодня, в 21 час по Донецкому времени, в городах Екатеринослав, Запорожье, Николаев, Херсон, Харьков, а также в городах героях Донецк, Луганск и Одесса, был проведен салют победы: 30 артиллерийских залпов из 1 тыс. орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет».

Обязуюсь, когда это случится…, а это обязательно случится, купить бутылку шампанского Одесса и выпить за здоровье и счастье тех, кто победил фашизм, но до того, помянуть тех, кто отдал за эту победу свою жизнь. Я поставлю на пустое место своего стола стопку для них и накрою кусочком черного хлеба. Земля пухом и низкий поклон вам герои.