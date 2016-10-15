Я ненавижу государство Израиль!

Но обо всем по порядку.

Все началось с довольно приятного, хотя и ожидаемого события – получения оздоровительных денег.

Зарплата моя смешная, хоть я и работаю на инженерной должности на предприятии выпускающей некоторые компоненты электронных устройств. Но работаю я давно, и вот получил деньги на оздоровление, довольно приличную суму – 3 тысячи шекелей нетто.

Банкуем. Какую же радость своей дочери, я могу за эти деньги доставить? Компьютер у нее новый, лаптоп есть, телефон… она предпочитает кнопочный, а телефоном с андроидом согласна пользоваться иногда, когда ей зачем-то понадобился вайфай.

— Ребенок — спрашиваю я – а как ты посмотришь, чтобы на новый год съездить в Эйлат?

— Почему нет? Давай съездим.



Но тут возникла маленькая загвоздка. Наша фабрика, но новый еврейский год, хоть и с перерывами, но работает и отпуск мне… с большим напряжением, разрешили только на Сукот – с 14 по 23 октября.

Прекрасно. Вода ещё теплая, побудем недельку в Эйлате.

И заглянул на цены отдыха в Эйлате.

Мне стало понятно, что моих оздоровительных и на полнедели, в Суккот, не хватит.

Можно конечно снять гостиницу, типа бараков, в трёх -четырёх километров от моря, но в еврейские праздники автобус не ездит, а со своими больными ногами, я к морю всё равно не попаду. Хоть в Ришоне, хоть в Эйлате.

Но тут промелькнуло объявление с удивительной ценой. Но это было в четырёхстах метрах от Израиля. В Египте.

Тут встал вопрос о получении дарконов.

Взял я все решения суда, где я являюсь единственным постоянным опекуном своей дочери и где мама обязалась не иметь к нам никаких претензий.

Едем с дочерью в отделение внутренних дел.

— Нет, нет – говорит нам чиновник, после того как мы сделали фотографии и отстояли очередь. – Решение суда, это решение суда, а для заграничного паспорта оно ничего не значит. Нужно письменное разрешение второго родителя или решение суда именно о заграничном паспорте. Или путь ваша бывшая жена подпишет, что не возражает или обратитесь в суд.

Суд рядом. Пошёл туда, поскольку особой радости от того, чтобы просить о чем-то бывшую жену, я не испытываю.

— 400 шекелей заявление плюс 60 шекелей заверение и к лету, может быть, вопрос решится.

То есть до Сукота, ни как.

Звоню бывшей.

— Ладно. Я подпишу но не сегодня.

Спрашиваю у чиновника, получу ли я паспорт здесь.

— Нет, нет. Мы вышлем вам паспорта по почте.

Оставив 550 шекелей в министерстве внутренних дел, поехали ждать паспортов по почте.

Но как работает израильская почта, нужно писать отдельную статью. Мне удалось поездив по всему Ришону получить паспорта. Но с чувства, которые при этом были вызваны заставили меня пожелать смерти всей израильской почте и ее сотрудникам в будущем году. Делается это так «Гмар хатима раа» – или – «Плохой окончательной подписи». О причинах плохой работы почты, я поговорю ниже, потому что это не просто бардак, а вполне продуманная и выгодная государству политика. Но это ниже.

Но пока я дожидался даркона, отели в Египте (что возле израильской границы) начали дорожать.

Но может найдется что-то и не в Египте, раз там дорожает и туда пять часов на автобусе.

То как восприняла идею моя дочь, меня обескуражило.

Да! Она очень хочет заграницу и полететь на самолете. Все в ее классе уже летали и только она отличается от них. Вместо того, чтобы летать за границу она два с половиной года провела в израильской тюрьме для детей, за то, что при разводе выбрала папу, а не маму и еще год частично освобожденной, но вынужденной каждую неделю два раза посещать «теплый дом», один раз социальный отдел и встречаться с мамой отправившей её в тюрьму. Нужно ли говорить, что ничего из этого радости ей не доставляло.

Ладно. Ищу заграницу с самолетом. Купили билеты на Кипр, в Ларнаку. Заказали гостиницу.

14 октября приехали в Аэропорт «Бен Гуриона» в 15.45. Отправление в 18.30 Вещей практически мало. Ну сумка с лаптопами и всем к ним прилагающимся, по паре брюк, по три, четыре майки, трусы, носки, купальники. Пара полотенец, крем для рук, от загара, аптечка, бутылка воды, бутерброд для дочери, поскольку на Кипре всё закрывается в 18, да и не до того нам будет, а я как верблюд. Пару суток без еды – не вопрос.

Оружия нет. Быстро все проходим. Сумку со шмотками в багаж, лаптопы и воду с собой.

Настроение супер.

Но на паспортном контроле, заминка. Сканер меня не узнаёт.

Идем в окошечко.

— И у Вас и у вашей дочери закрыт выезд.

— Как закрыт? Мы же только что дарконы (даркон израильский заграничный паспорт) получили.

— Дарконы это отдельно, а выезд это отдельно. Право на выезд молжет дать только суд.

— Поедите в воскресенье с мамой девочки в суд в Петах Тикве к дежурному судье и попросите его снять запрет.

— Но самолет же сейчас.

— Ничем не можем помочь.

— Почему же когда мне выдавали даркон, мне его выдали?

— Даркон отдельно. Вы гражданин Израиля и имеете право на заграничный паспорт. А если вы преступник, то вы как раз явитесь к нам.

— А преступник пойдёт в отделение внутренних дел за дарконом?

— Это не наше дело. Мы тут не причём. Такой порядок. Это наша работа.

— Те кто охранял Освенцим, тоже был не причём. Это была их работа.

Багаж, сданный когда еще мы были полны ожиданий отдыха, мы получили в 21 час.

— А чем из аэропорта добираться в 21 час в пятницу?

— Это не наша проблема. Поверьте, мы сделали всё что могли. Но ваше дело в архиве. Оно уже 20 лет. Мы даже не знаем, что там. Советую его достать из архива и закрыть.

Наши билеты порвали у нас на глазах, поскольку билет в оба конца – 2200 шекелей.

Ну и бронирование гостиницы пошло туда же.

Хотя я подсчитал, что цена гостинице на Кипре, такая же как цена нашей квартиры в Израиле. Только в Израиле мы платим и за воду, и за электричество и за интернет и муниципальный налог… и платили бы за телевизор, если бы пользовались. А на Кипре, в Ларнаке, всё это вошло в цену. Расстояние до моря, 125 метров и переодевалки на пляже, до супермаркета километр 200 метров, кафе, рестораны, пабы и таверны – везде.

Море 26 градусов… Но к сожалению без волн и пляж песчаный и море не глубокое.

Обед 11 долларов, но одной порции хватает на двоих. Но можно покупать еду в супере, который дешевле израильских.

И нас там нет.

Но хватит о грустном.

Давайте повеселимся.

— Папа! — Спрашивает дочь. — Если гостиницы такие дешёвые, почему мы живем на съёмной квартире?

— Потому, что они дешёвые не в Израиле, а на Кипре.

— А почему мы не живём на Кипре?

Хороший вопрос.

Приехав домой я позвонил другу,

— Ну как? Доехал?

Я пожаловаться на судьбу и в это время он услышал, какой-то звук, который издала моя дочь.

— Юля наверно плачет? — Спросил друг.

— Юля! Ты плачешь, спросил я у дочери показывая не телефон.

Юля играла на своём компьютере в какую-то игру и смеялась.

— Нет — ответила Юля. Я уже привыкла разочаровываться.

15 летняя девочка привыкла разочаровываться.

Пусть это государство сдохнет вместе со всеми чиновниками. Я желаю им гореть на медленном огне, захлёбываться дерьмом и быть одетыми на кол – одновременно.

Я желаю, чтобы повыздыхали все их дети, внуки, родители, родившие таких выблядков. И всем кто им будет сочувствовать или уже сочувствует, я тоже этого желаю.

Этой мрази не должно быть места на планете Земля!

Сейчас некоторые скажут, что это я чересчур.

Нет не чересчур.

Скажите мне, есть ли область, где государство Израиль (не путать со страной) действует себе в ущерб?

На все гнусности, которые оно творит, есть вполне определенные материальные мотивы.

Но я не люблю обвинять голословно. Давайте разберемся по пунктам, что бы те, кто скажет, что это теория заговора, указали, где тот бардак который устраивает государство не приносит ему прибыли. А если нечто приносит прибыль, то это уже не бардак, а хорошо продуманная политика.

Прежде всего в головах читателей, я хочу разделить понятия интересов граждан и государства. Иногда, кажется, что они всегда совпадают.

Ну например: Погиб человек от несчастного случая. Государство платит его семье страховку. Человек теряет жизнь, государство энную суму денег.

Интересы явно совпадают.

Другой пример: Выйдя на пенсию, человеку не как прожить, чтобы не сидеть на шее у детей. Он, просит таблетки для эвтаназии. Человек теряет жизнь, государство не должно платить человеку, от которого оно уже ничего не может взять не может, даже самых минимальных сумм. Этот человек не будет ходить по врачам, занимать место в больницах и тратить другие ресурсы, на которые государство должно выделять деньги.

Интересы явно не совпадают.

Но тут начинает работать карма. И работает она так:

Если государство свой интерес убить пенсионера скрывает слабо, люди перестают думать о пенсии и на нее зарабатывать. Они стараются схватить побольше и побыстрей, зная, что потом, все равно кранты. На фиг работать на пенсию? Это государству не выгодно. И что бы этого не допустить, оно должно изображать заботу о больных и стариках. Но мы же, уважаемый читатель, прекрасно знаем какой государственный интерес?

Но в этих примерах я привел самые простые интересы. Сейчас мы рассмотрим на примерах, как государство, якобы делая глупости и внешне ничего не делая, свой интерес всё-таки не забывает. Примеры не такие уж и простые.

Вот лишь некоторые (очень некоторые, в которых, как в капле воды, отражается весь океан) конкретные случаи:

Глава 1. Израильская почта.

Маленькое предисловие.

Я живу в Израиле и мне известно, как и что работает в Израиле. Это не значит, что когда я пишу об израильской почте, другие сильно отличаются. Но там, возможно, работают другие механизмы и я постараюсь писать только о том (и в этой и в других главах), что знаю наверняка.

Раньше почта была нужна и себя вполне окупала. Люди переписывались, покупали марки и вполне обеспечивали работу почты.

Но ситуация сейчас в корне другая. Есть дешёвая мобильная связь, есть Скайп. Почта осталась нужна для чиновников и граждане стали использовать ее как торговую сеть.

Но поскольку государство Израиль грабительское и все обкладывается 900% налогом, то из Израиля по почте, ничего не продаётся. Только покупается.

Государство обложило покупки налогом. Но налог нужно брать. Для этого нужны люди. А людям надо платить.

Я, к примеру заказал наушники за 3.28 шекеля а чиновник за оформления на них налога, получит больше, даже если они мне будут станут стоить 29,52.

А на хрена государство брать с меня меньше, чем оно за это отдаст? Поэтому часть покупок, до определенной цены, была освобождена от налогов.

Ну, нам, конечно, сказали, что это забота о малообеспеченных слоях. Грабитель всегда хочет предстать в образе Робин Гуда. Но я показал механизм, почему это не так.

А совсем запретить посылки, государство не может. Это же оно не сможет своим гражданам повестки отправлять. Обязательной прописки нет. Симкарту, можно купить новую и отвечать только известным абонементам. А как мы помним из истории: почта, телеграф, телефон – это инструменты, которыми государство управляет обществом.

Поэтому государство так стало менять работу почты, что посылки из-за рубежа портятся или не доходят. Почта работает так, что стало выгоднее покупать тоже самое, у местного торговца. А с местного торговца государство свои налоги возьмет. Уж будьте уверены. И за свет заплатит, который на 90% налог, и муниципальные налоги и НДС(мам), и масс, и оплата бухгалтера…. И рабочее место торговцу государство обеспечивать не будет. Но все это, естественно, за наш с вами счет.

Но и это не все.

Последнее время и обычная почта в центральных, наиболее обеспеченных финансово, районах стала работать как издевательство. За любым заказным отправлением, теперь нужно идти на совершенно разные, удаленные от места проживания почтовые отделения, причем изначально неизвестные. Вот получил я уведомление о приходе своего паспота, на почте по Ришон, Герцль 30, а потом отстояв полуторочасовую очередь, пошел получать его на Герцль 110. А паспорт дочери пошел получать на Голды Меир 1, и отстояв полтора часа в очереди, пошел и получил его на Илиягу Эйтан 20.

Но на хрена, спросите вы, государству заставлять седеть меня в очередях, да ещё в рабочее время. Зачем ему, чтобы я мучился? Можно же было, что бы я получил свой паспорт в отделении внутренних дел?

Но заинтересованно ли государство чтобы раб уезжал тратить свои гроши за границу? Нет. Пусть тратит в Израиле у торговцев с которых, как я уже писал, всё возьмут.

А кроме того, курьерская служба. Станет ли обеспеченный гражданин пользоваться работой такой почты? Нет. Он воспользуется курьерской службой.

Поэтому хуже всего почта работает именно в центре Израиля. Тут граждане более обеспеченны. Эта работа почты должна отбить у обеспеченного человека желание пользоваться ей, а не курьерской службой. А на необеспеченных граждан, государству Израиль, извините, насрать.

Глава 2. Семья

Выгодна ли государству Израиль крепкая семья?

А это ему зачем?

Крепкая семья не будет платить госпошлины судам. Не будет платить адвокатам и нотариусам, с которых государство своё возьмет.

В крепкой семье, любой её член, может некоторое время не работать выбирая работу получше. А кто будет делать работы похуже? Кто будет вынужден на рабском труде пахать по не мерянному количеству часов, чтобы оплатить алименты? А алименты в Израиле не % от зарплаты а сумма установленная судом.

И это не единственный способ человека закабалить. Есть еще и жильё. Необходимость крыши над головой. Есть закон о получении компенсации когда все свои пенсионные работник получает только тогда, кода работодатель его уволил. А реальная зарплата у человека падает. Минимальная зарплата государством повышается, а зарплата получавшего чуть больше, чем минимум, работника на месте. А уволиться, потеряешь пенсию. Но мы не будем рассматривать все подлости Израиля здесь. Только некоторые.

Мы рассмотрим, как государство разрушает семьи, говоря, что оно о них заботиться.

Для того, чтобы разрушить семью, нужно предоставить мужчинам или женщинам, некоторые преимущества при разводе.

Но только или женщинам – или мужчинам.

Решили предоставить женщинам. Это более естественно. Женщина получает ребенка и алименты, а мужчина абонемент на каторжные работы.

Свыше 80% разводов, по инициированы в Израиле женщинами. А среди «»русской» репатриации более 95%. Но если кто скажет, что еврейские мужчины пьяницы и гуляки, я скажу ему, что он просто идиот.

По присутствуйте на бракоразводный процессах. Я пару раз был.

Мужик несет к судье фотографии и говорит:

— Вот! Я не виноват! Это у нее любовник…

— Любовник? – спрашивает судья Циля Цфат – Ну и что? Это не ваше дело.

Я офигел, когда услышал это в 1996 году. Но это было так. И я не раз убеждался в предвзятом отношении, как в судах, так и в полиции, так и в прократуре. Во всем, женщина в случае развода оказывается в привилегированном положении.

А так семью не сохранить. Семью можно сохранить только слаженной работой обеих супругов находящихся в равном положении.

Мужчины!

Не торопитесь, из чувства справедливости, убивать бывших жён.

Убивать нужно государство Израиль.

Но об этом ниже.

Глава 3. Террористы?

Вы никогда не задумывались о том, какой вред государству Израиль наносит террор?

Не гражданам, а именно государству!

Может ли террор привести к исчезновению государства Израиль, как утверждают лидеры террористов?

Может? Как?

Да ни как.

Государству Израиль от террора сплошная прибыль.

Лидеры террористов в прямом сговоре с нашей властью

Вы посмотрите на набережную Газы.

Её не бомбят. Там простые арабы не живут. И в Герции Питуах и прочих привилегированных районах спокойствие и даже ракеты на них не летят, когда летят.

Лидеры террора делают всё, чтобы простые арабы ненавидели нас, а наше правительство, чтобы мы ненавидели арабов.

Есть такая украинская пословица: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

Таки трещат.

Каждый год от террора гибнет некоторое количество граждан Израиля и некоторое количество идиотов, которые решили этими и своими смертями навредить Израилю.

Идиоты!!! Ау! Если Вы меня читаете, я сейчас расскажу вам, как действительно можно и нужно уничтожить Израиль. А уж вы спросите вашу власть, почему вместо этого, она занимается ерундой? Но я сам вам объясню почему. Так что можете не спрашивать, а просто перестрелять ваших лидеров, как коллаборационистов сотрудничающих с Израильской властью.

Ваши лидеры получают под террор деньги от стран, которые этими крохами прикрывает размер ограбления своего населения. Можно некоторые из этих стран назвать. Саудовская Аравия и Катар.

А государство Израиль и хозяин этой фирмы, США получают возможность боевых испытаний оружия, которое после этого намного дороже. Ваши подонки пуляют ракеты на наши головы, а наши на ваши. Но сами подонки, ваши и наши власти, в полной безопасности.

И вы, израильтяне, сами подумаете, что вам делать со своей властью. А меня нет ни бомбы, ни снайперской винтовки. Но объяснить вам, что у вас за власть, я пытаюсь.

И так:

Как Хамасу, победить Ираиль?

Это просто:

Нужно провозгласить, что Хамас готов на переговоры о мире с Израилем, на определенных условиях.

Нет, ни о каких границах речь не идёт. Условия не должны опережать переговоров и когда опережают, это делается по просьбе власти Израиля, чтобы эти переговоры не начинать.

Требовать, нужно совсем другого.

Первое:

Нужно требовать того, что бы когда Вы, Хамас, ведете переговоры с Израилем, вы вели их напрямую с Израилем, а не с США через Израиль.

Нужно требовать чтобы США прекратил «помощь» Израилю, позволяющей США, принимать участие во всех политических решениях.

Вести переговоры можно только с независимым государством. «Особые отношения» США и Израиля, должны быть разорваны.

Потому как цена договора с марионеточным правительством – НОЛЬ.

Готов ли Израиль к такому требованию?

Второе:

Израиль должен стать демократическим государством. А демократия подразумевает разделение властей и принятие конституции.

Нельзя одними выборами выбирать одновременно три ветви власти. Это не выборы, а профанация.

Современная демократия подразумевает равенство всех граждан перед законом и один закон, для всех граждан, без выделения особых групп.

Готов ли Израиль к такому требованию?

Третье:

Жилищный вопрос Израиля должен быть решён до начала переговоров. Потому, что с его помощью, граждане Израиля закабаляются на жизнь в Израиле, и стимулируются на строительство и покупку жилья на территориях.

Готов ли Израиль к такому требованию?

Четвертоё:

Граждане Израиля должны иметь право на покупку и ношение оружия, для защиты демократии, а не для защиты от арабского террора. Само провозглашение этого принципа оружие на случай столкновения с арабами, является нацисткой пропагандой. Нужно, что бы каждый дееспособный израильтянин (как в США), мог прийти в магазин и купить себе оружие.

Это вам необходимо для того чтобы после подписания соглашения, власть Израиля не могла демократию отменить.

Готов ли Израиль к такому требованию?

Пятое:

Власть Израиля до переговоров, должна обязаться отменить всеобщую воинскую повинность, сразу же поле достижения договора.

Готов ли Израиль к такому требованию?

Профессиональная армия и добровольцы, пожалуйста. Но мир это мир, а не милитаристское государство.

Готов ли Израиль к такому требованию?

Шестое:

Так называемые «спонсоры» переговоров, должны гарантировать любому израильтяну, который этого пожелает, права выезда из Израиля в статусе беженца, с предоставлением жилья и средств к существованию, в любой из стран «спонсоров».

А иначе уйдите из спонсоров и не мешайте договариваться или воевать. Кто-то победит и начнется мир. Не согласные с этим «спонсоры» и есть разжигатели войны.

Готов ли Израиль и «спонсоры» к такому требованию?

Господа хамасники! Если вы думаете, что Израиль, что «спонсоры» и США пойдут на эти условия, вы дураки.

Но провозгласив эти условия, вы завоюете понимание и признание всего остального мира и большинства граждан Израиля.

Вот тогда, когда Израиль не примет эти условия, вы сможете потребовать от ООН уничтожения государства Израиль.

Это действительно, в отличии от террора, угрожает государству Израиль.

А Ваши убийства отдельных граждан Израиля… не важно, солдаты ли это насильно забранные в армию, или гражданские лица – государству Израиль ни как не угрожают.

Государству Израиль это на руку.

Я ненавижу государство Израиль!