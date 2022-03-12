Я коренной Днепропетровчанин

Вчера в Днепропетровск прилетело. Кто бомбил и что там разбомбили утверждать не берусь. Версии разные.

Но я не хочу сегодня никого обвинять, а хочу посмотреть на ситуацию отстранёно, как инопланетянин.

Конечно тяжело. Я ходил по этим улицам, я на них дружил, влюблялся, целовался… Я на этих улицах хулиганил, дрался, ходил на демонстрации, шухерил. Жил я там. Жил на углу Свердлова и Чичерина, где сегодня, на месте где был полуподвал, в котором я вырос, построили церковь. Место намоленное.

И вот сегодня там взрывы. Там какая-то элитная часть.

И вот у меня возник вопрос:

— А почему бы, Днепропетровску не поступить, как Мелитополь и Бердянск.

Я понимаю, что сдаваться днепропетровчане не хотят. Сам не любил сдаваться. Сам лез на рожон. Но мне уже не пятнадцать. Я уже умею включать голову, и не только для того, чтобы думать, как к моим поступкам отнесутся девочки.

И так: Чего хотят те днепропетровчане, которые решили драться?

У меня много знакомых и есть знакомые с разных сторон. Те кто решили драться, говорят, что они сделали европейский выбор.

Ну предположим я выбрал себе девушку. А она меня не выбрала. Такое у меня бывало и не раз. Бывало потом она разобралась и решила выбрать. Но было уже поздно.

Значит записываем:

Мотивация драчунов Днепропетровска – европейский выбор, как неразделённая любовь.

А какая мотивация у России, которая по мнению драчунов на них напала.

Мотивация России – существовать. Если бы Россия не напала сейчас, её порвали бы на лоскуты. Мотивация России БЫТЬ. И как мне кажется, это более серьёзная мотивация.

Это раз.

Второе:

На чьей стороне сила?

Конечно я знаю, что сила в правде. Но в том то и дело, что правда у каждого своя и все обвиняют противную сторону в фейках. Но мне сейчас плевать, кто прав, а кто фейкомёт. Меня интересует у кого сильнее армия.

Россия, США, Китай – это высшая лига.

НАТО (без США) Индия, Турция, Пакистан – это первая лига.

Вторая лига это КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэла… возможно Украина входит в эту лигу.

То есть, тут столько шансов победить, сколько у какого-то монгольского футбольного клуба (при всём уважении к Монголии) победить Барселону.

Шанс конечно есть. Мы же помним сказку о старике Хатабыче? Но какая мотивация?

И так:

Предположим я влюбился в девушку, а она ко мне равнодушна. Не совсем, но хочет ограничиться дружбой. Не потому что я ей интересен, а потому что ей импонирует, что у неё есть такой почитатель.

Но кроме меня в девушку влюблён ещё кто-то и этот кто-то таки имеет шанс. А кроме того этот кто-то мастер по дзюдо, боксу и шахматам, одновременно.

И вот этот кто-то объяснил мне, что если я пойду ещё раз к этой девушке, он мне больно побьёт лицо.

Я пошёл и вернулся с синяком.

Был бы у меня шанс не только на дружбу с этой девушкой, но и на нечто большее, плюнул бы я на этот синяк.

Но шансов с девушкой нет. И шансов поставить синяк этому «кто-то» тоже нет. Но есть шанс получить травмы несовместимые с жизнью.

Как там решит подросток, я не знаю. Но я не подросток, а взрослый человек. И как взрослый человек понимаю – привет, нужно отступить. Нет шансов на девушку, даже если одолеть дзюдоиста. А эта сучка ещё и с интересом смотрит, как дзюдоист будет меня месить. Нет она конечно говорит:

— Не надо. Это не правильно. — но смотрит как меня месят с интересом.

Дорогие мои днепропетровчане! Да ну нафиг! Спасите жизни своих детей. Не будут солдаты России насиловать ваших матерей, дочерей и даже жён. И холодильник не отберут. Оружие отберут и строго скажут не выдрющиваться, заставляя кого-то говорить на украинском, когда мы сами говорим на русском. Пусть каждый говорит на том языке, на котором хочет. Пусть учит на нём своих детей. Разве это большая цена поражения?

Пожалуйста! Сохраните наш город. Сохраните жизни нашей днепропетровской молодёжи. Не хотите любить Россию? Не любите. Воевать с ней зачем и за что?

И учтите, что это написал человек, который (возможно по глупости) первым поднял на митинге жовто-блакытный правпор, в 1987 году.

Это было на митинге проходящем на Троицком рынке.

Не сходите с ума!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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