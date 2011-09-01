Хотелось бы узнать имя конкретной гниды.

В штате Массачусетс, начат суд над Эллиотом Доксером, 42-лет, евреем, гражданином США, обвиняемым в промышленном шпионаже в пользу США.
Я не оговорился. Ни на кого больше Эллиот Доксер никогда не шпионил.
Но в США принято считать шпионами и потенциальных шпионов.
Как стать шпионом в США? Да пара пустяков. Нужно что бы к тебе, под видом иностранных спецслужб явился сотрудник ФБР и…. И все. Потому как решишь ты выполнять его задания или нет, не важно. Раз сотрудник фбр пришел к тебе, значит ты шпион.
Анна Чапман отказалась — шпион
Эллиот Доксер согласился — все равно шпион.
Вообще был в СССР закон: Нельзя выявлять взяточников, давая деньги. Так всю страны посадить можно. Кто же от денег откажется?
А к Эллиоту Доксеру пришел агент ФБР и предложил работать на Израиль.
Эллиот Доксер, он же, конечно, как большинство американских евреев, мишигене (дурачок). Он же думает, что США и Израиль союзники. А он, Эллиот Доксер, работал в фирме которая сотрудничала с мусульманскими странами. Эллиоту Доксеру было понятно, что раз Израиль союзник США, то мусульманские страны союзником быть уже не могут. Вот он и согласился сотрудничать с ФБР, как с Израилем. Да пофиг ему было. Просто, когда речь идет про мусульман, для любого американского еврея ясно, что израильские и американские спец службы, это просто различные отделы одного и того же ведомства.
Разве в ГДР кого-то сажали за сотрудничество с КГБ, а не Штази?
Израиль и США так закомуфлировали от общества, что находятся в состоянии войны друг с другом, что только опытные политологи это понимают.
В чем же виноват Эллиот Доксер?
А в том, что от имени Эллиота Доксера в консульство Израиля пришло письмо в котором он предлагал передавать Израилю финансовую информацию о клиентах компании, в том числе о фирмах из Объединенных Арабских Эмиратов. Заметьте, не о США.
Но судить его будут в США, а не в Объединенных Арабских Эмиратах, потому, что Объединенные Арабские Эмираты, действительный союзник США и за попытку нанесения ущерба интересам союзнического США государства, Эллиот Доксер и пойдет в тюрьму.
А вот как письмо из израильского консульства попала в спец службы враждебного Израилю государства?
Кто, какая консульская гнида, переправила информацию властям США?.
Представители ФБР поблагодарили израильские власти за активное сотрудничество в расследовании.
Кто в израильском консульстве агент ФБР?
Очень хотелось бы знать кто эта гнида.
Лично бы удавил.
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Ну и придурки….
Чапман, Шалит, Поллард – вопросы без ответов.
Доказано – не шпионы – следствие из Израиля.
Найди шпионку – тест на бдительность.
Инструкция: Как стать шпионом.
Спешу – «Шпионская сеть в США»
Да проще простого. Его сдал СОХНУТовский работник.
Если парня признают шпиёном то посадят . На его примере можно раздуть тему претеснения евреев в США . И ждать дурачков на ПМЖ в Израиль.
А что Вы подонков защищаете?
Предательство всегда было пахло плохо.
Сергей его защищает, потому что он еврей. Он не может по другому. Еврейство, это тяжелое расстройство психики, которое передаётся по наследству, и практически не лечится.
Имеет синонимы: эйнштейновость, мендельсововость, бабилевость, и т.д.
Ой, ой, ой ! Энштейность! Кто был Энштейн ? Работник птентного бюро . Ваше изобретение не содержит новаций придумайте ещё что нибуть. А потом тихонечко появляется авторское свидетельство у вашего начальника и работника патентного бюро. Знаем проходили. Если это Энштейность?.
Почему надо сразу прятаться за нобелевских лаурятов? Сразу статистика сравнения евреев и чукчей с камчатки . А где больше нобелевских лаурятов? К бабке ходить не надо в Европе. А у кого ? А у тех кто получил образование . А кто это ? А тот кто не бедствовал и учился вместо работы. Причём изх поколения в поколения учились , а кто то работал. Учились потому что деньги были у них. А почему у них были деньги? А что ходить далеко . Вот у сына равина деньги есть на образование ,а у сына русского минимальнооплаченого работяги в Израиле только на пожрать. Вопрос кто будет в следущем поколении нобелевский лаурят (это конкретные деньги кстати ) . И поскольку это конкретные деньги не мудрено заметить а кто эти премии даёт ,кто в комитете , ктот судит претендентов . Может их проанализировать по происхождению? Может там как с равинами в Израиле?
У вас не мендельсовость у вас защитные реакци развиты. Инстинкт сохранения оформленый в религию. Это да, это вы всех переплюнули.
Бабилевость — На любителя Бабель ваш. Кто он рядом с арабом Пушкиным? Масштаб другой.
Это как Мерседес и Сусита (еврейский автомобиль)
Не надо пытаться прикрутить великих людей к национальности или стране рождения. Они стоят выше таких понятий, как национальность. Все великие люди, рождённые в еврейской среде, были бунтарями против иудаизма, и все их колоссальные открытия, были сделаны ими вопреки, а не благодаря синагоге.
С фалашмура (евреем по отцу) и руским по матери.
А кто вам говорил об иудаизме? 🙂 http://rostovtsev.info/evrei/
А еврейство, это и есть иудаизм, кто бы и сколько бы не утверждал обратное. Именно о таком еврействеиудействе я и говорю, что оно ненормально с точки зрения свободного от его оков человека.
А вы наверное подумали, что я антисемит, и имел ввиду евреев как нацию или расу. Вот это и есть невроз, который прививает иудаизм с пелёнок. Причём прививаются эти фобии, не только иудеямевреям, но и всем остальным людям.
Путин выступал перед байкерами и сказал так . Вы ( байкеры) обьединяете многие этносы в российскую нацию ( ну как то так сказал )
Путин он же не просто говорит ,за ним следят специалисты ,что бы не ляпнул безграмотность . то есть ему можнодоверять.
Из этого вытекает подтверждение моих определений нации и этноса и религиозности.
Этнос — это генетически передаваемые наследуемые признаки (порода, семья ,происхождение) Это и цвет кожи и разрез глаз и длинна рук и ног размер головы и выражение морды литца.
Нация обьединяет всех этих разноэтнических граждан в одну граданственную категорию. Они граждани одной старны и поэтому это нация.
В старне множество религиоозных групп и они оьеденяют тех же разноэтнических граждан страны и в международном масштабе тоже обьединяет и разные нации.
А у евреев ( очень же умных) у них не так как у всех . У них в стране есть нация евреев ониже члены общины иудеев и есть остальные неевреи которых определяют как неевреев и этого достаточно для еврейского народа. Иными словами есть свои и есть не свои . Наши и не наши. Причём евреи себя считают и религиозной группой и нацией и этносом. Всё сразу. Это им нужно что бы ервейство было от рожения и пожизненым. Это разновидность запретительной меры по выходу из иудоизма. Если есть гиюр ( вход ) то должен быть и выход (антигиюр) А выход не предусмотрен . Даже предусмотрено что бы выхода не было. Ловушка для психически не нормальных. Потому что какой нормальный поверит что обрезание союз с Богом . Это надо склад иметь ума особый ( Вот их по этому тесту и принуждают) . Ещё одно принуждение это слухи о чрезвычайном уме евреев ( какой ум если верят в обрезание). Ну и главная замануха это Богоизбранность и паралельно с этим второсортность неевреев это вместе работает. Тут какой идиот устоит? Это же рай на небесах! Ну и принуждение по факту рождения от матери еврейки. Типа через пуповину переходит иудаизм.
Это иначе как навязчивым неврозом не назовёшь . И назвали уже . Alex тут заявил ,а раньше его Ницше , но он то говорил вообще о религиях. Но принимая во внимание вышесказаное относится к иудаизму в первую очередь ,как к древней религии и основополагающей (в понятийном смысле). И чем дальше от иудаизма тем заболевание легче . Самые здоровые это протестанты у них здравомыслие присутствует у них и успехи в машиностроении наблюжаются, И также наблюдается и отход от религии в странах христианства. Иными словами после христианства можно уже исцелиться. Из иудаизма не возможно ,сначало надо пройти через христианство . Эволюция , постепенность.
АХХХ Анька!!Как все же хороша.
Спасибо ФБР. Так бы мы этих прелестей так и не увидели бы.
Титьками ,Серёжа , проблему не закроешь.
Это правильно… но смотря какими титьками?
А большие титьки уже проблема.
Фоминизм 374
Маленькие титьки — проблема.
А большие титьки — две проблемы.
Большая проблема это США.
Напоминаю. В книге Виктора Суворова (В. Резуна) есть такой момент, когда Витичка вербует в научно-исследовательском институте очкарика и того потом сажают за шпионаж, хотя никому кроме советского разведчика он ничего не говорил.
Это подано как огромная мерзость тоталитарного режима.
А когда в, якобы демократических США судят Эллиота Доксера за шпионаж, хотя кроме американского разведчика он никому ничего не говорил. Это как?
Где Ваше честное осуждение этого американского позора?
Или вас только на беззащитных раввинов хватает?
Когда вербуют надо наверное понимать опасность этой вербовки. Ну Вы же понимаете что красть нельзя? Вербовка это уговор на незаконную деятельность . И если человек пошёл на ней должен предвидеть то, что могут подстввить. Шпионаж это не законная деятельность . Если у уголовном мире есть хоть какие то понятия то в шпионской деятельности нет кодекса чести . Только выживание. Если вербуемый оказался дурак,то он не нужен ни тем ни другим, а если не дурак то выживет предвидя всякие повороты.
Не каждый может быть шпионом ,агентом . Это надо мозги иметь как у Джеймса Бонда.
Равины не беззащитные. С такими деньгами какую защиту ещё нужно? Вы скоро будете снимать у равинов жильё ( они всё скупят) А что деньги есть работа не напрягает можно бабки прокручивать в тихую и вкладывать. Как Вы этого не видите. Любого равина копни и будет и подпольный бизнесс и огромная недвижимость. Структура их деятельности обусловливает участие в криминальном чёрном бизнисе . Есть деньги есть влияние есть связи и есть время. А главное грань добра и зла перейдена уже . Они сто процентов осознают своё незаконное обогащение . Они же понимают что грабят страну. Ну дураков то нет среди них . Догадались же стать равиноми ,догадались придумать схему финанасовых потоков к себе и уж точно понимают ,что присваивают не своё. Тоесть они криминальны из начально. Я их квалифицирую как мошейники на доверии.
Женя, если завтра ко мне явиться идиот, и скажет писать, что я думаю об израильской полиции и представиться агентом Ирана, предложив десять тысяч в месяц — я соглашусь.
Отобрать десять тысяч у Ирана, мицва, особенно за то, что я и так делаю с удовольствием.
Гражданин США, согласился в США сотрудничать с агентом США, представившимся израильтянином, против… нет не США, а мусульман персидского залива.
И я бы согласился шпионить в пользу США, против Турции.
Вы видите, я спокойно об этом пишу. И за это меня завтра не посадят. А парня в вашей гребаной США, посадят.
Как Вам еще объяснить?
Или Вы теперь, как новообращенный любую американскую гнусность будете восхвалять?
ne mogu napisat
От админа.
Женя.
1. Попробуйте под своим именем еще раз.
2.У вас есть вход как автора.
Но если и то и другое не получится. Нажму на сисадмина, чтобы убрал капчу или поставил другой плагин
пробую
OK ! Лёд тронулся! (снеговик сошёл с ума)
понял Буду менять капчу.
Все, Женя!
Вроде справились. Теперь жду комментариев.
На заказ не писал никогда . Да и врятли получится. У меня и не назаказ не очень получается.
Пока так.
Вдруг спамеры с меня слезут?
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