Хотелось бы узнать имя конкретной гниды.

В штате Массачусетс, начат суд над Эллиотом Доксером, 42-лет, евреем, гражданином США, обвиняемым в промышленном шпионаже в пользу США.

Я не оговорился. Ни на кого больше Эллиот Доксер никогда не шпионил.

Но в США принято считать шпионами и потенциальных шпионов.

Как стать шпионом в США? Да пара пустяков. Нужно что бы к тебе, под видом иностранных спецслужб явился сотрудник ФБР и…. И все. Потому как решишь ты выполнять его задания или нет, не важно. Раз сотрудник фбр пришел к тебе, значит ты шпион.

Анна Чапман отказалась — шпион

Эллиот Доксер согласился — все равно шпион.

Вообще был в СССР закон: Нельзя выявлять взяточников, давая деньги. Так всю страны посадить можно. Кто же от денег откажется?

А к Эллиоту Доксеру пришел агент ФБР и предложил работать на Израиль.

Эллиот Доксер, он же, конечно, как большинство американских евреев, мишигене (дурачок). Он же думает, что США и Израиль союзники. А он, Эллиот Доксер, работал в фирме которая сотрудничала с мусульманскими странами. Эллиоту Доксеру было понятно, что раз Израиль союзник США, то мусульманские страны союзником быть уже не могут. Вот он и согласился сотрудничать с ФБР, как с Израилем. Да пофиг ему было. Просто, когда речь идет про мусульман, для любого американского еврея ясно, что израильские и американские спец службы, это просто различные отделы одного и того же ведомства.

Разве в ГДР кого-то сажали за сотрудничество с КГБ, а не Штази?

Израиль и США так закомуфлировали от общества, что находятся в состоянии войны друг с другом, что только опытные политологи это понимают.

В чем же виноват Эллиот Доксер?

А в том, что от имени Эллиота Доксера в консульство Израиля пришло письмо в котором он предлагал передавать Израилю финансовую информацию о клиентах компании, в том числе о фирмах из Объединенных Арабских Эмиратов. Заметьте, не о США.

Но судить его будут в США, а не в Объединенных Арабских Эмиратах, потому, что Объединенные Арабские Эмираты, действительный союзник США и за попытку нанесения ущерба интересам союзнического США государства, Эллиот Доксер и пойдет в тюрьму.

А вот как письмо из израильского консульства попала в спец службы враждебного Израилю государства?

Кто, какая консульская гнида, переправила информацию властям США?.

Представители ФБР поблагодарили израильские власти за активное сотрудничество в расследовании.

Кто в израильском консульстве агент ФБР?

Очень хотелось бы знать кто эта гнида.

Лично бы удавил.

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