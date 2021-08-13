Хорошая дискуссия. Но!



Я не могу так отстранёно думать об Украине, как думает москвич Кедми.

Я родился и вырос в Днепропетровске. Я вообще не понимал и не понимаю, почему в русских городах: Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Николаев, Одесса, должны говорить на украинском. Можно разрешить украинские школы для желающих изучать этот язык, а также английские, японские, китайские. Но язык живущего там народа — РУССКИЙ!

Население указанных областей украинским языком насилуют нацисты. В Израиле не запрещён арабский. Он не был запрещён даже когда Израиль воевал со всеми арабскими странами. Я проработал в Израиле 30 лет, и ушёл на пенсию с места инженера предприятия работающего на ВПК Израиля. Я очень слабо знаю иврит. Я не считаю это достоинством. Просто слух плохой, а лень большая. Но на работе было важно как я справляюсь со своими обязанностями, а не то на каком языке я говорю. Израиль никогда не был частью России. Но я на русском могу общаться в магазинах, у меня русскоязычный семейный врач, *3555, со мной тоже говорят на русском. И муниципалитет и национальное страхование и даже в суде (было дело) мне предоставляли переводчика на русский. При этом я не полностью доволен. У Русского нет официального государственного статуса, хотя сайты кнессета, правительства, почты есть и на русском. Никому не придёт в голову запретить теле или радиоканалы, на русском или любом другом языке. Украина сегодня — нацистское государство. И в отличии от нейтрального Якова Кедми, я считаю, что киевская хунта должна быть уничтожена. Уничтожена с участием израильской армии. Кого бы не дискриминировали, русского, китайца, армянина… закончится это «Бабьим Яром» для евреев.

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