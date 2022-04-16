ХНР, ДР и другие.

Сейчас вроде бы в Херсоне готовят референдум, чтобы объявить ХНР. Если бы я мог, я бы попытался надоумить Филатова (мэр Днепропетровска) вступить в переговоры с Россией и объявить Днепровскую республику. Так, чтобы российские войска обошли ДР стороной, а ДР не угрожала бы и не мешала им.

Если сегодняшнее руководство ДР согласится на русский, как один из государственных и убрать имена Бандеры и Шухевича с названий улиц, Россия вполне может на это пойти. Исход для тех городов, которые не предпримут таких действий, будет не лучше мариупольского. Это ни Днепропетровску, ни России не нужно.





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