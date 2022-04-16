ХНР, ДР и другие.

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Сейчас вроде бы в Херсоне готовят референдум, чтобы объявить ХНР. Если бы я мог, я бы попытался надоумить Филатова (мэр Днепропетровска) вступить в переговоры с Россией и объявить Днепровскую республику. Так, чтобы российские войска обошли ДР стороной, а ДР не угрожала бы и не мешала им.
Если сегодняшнее руководство ДР согласится на русский, как один из государственных и убрать имена Бандеры и Шухевича с названий улиц, Россия вполне может на это пойти. Исход для тех городов, которые не предпримут таких действий, будет не лучше мариупольского. Это ни Днепропетровску, ни России не нужно.
Екатеринослав, Днепровская республика

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022
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