30 января, на совете Донецкой и Луганской республик, была объявлена дата выборов на Украине и порядок их проведения.

Сроки Выборов:

Регистрация кандидатов заканчивается 28 февраля 2019 года.

Кандидатом в президенты может стать любой гражданин Украины достигший совершеннолетия до 2014 года, и проживающий, как на Украине, так и в любой стране в любой стране, кроме территорий контролируемых хунтой пришедшей к власти в 1914 году, путём государственного переворота, собравший 10 (десять) тысяч подписей граждан Украины, в поддержку своей кандидатуры.

С 28 февраля, по 30 марта кандидатами проводится предвыборная агитация.

Выборы состоятся в один тур 31 марта 2019 года.

Кандидат, набравший большинство голосов считается избранным президентом Украины.

Участвовать в выборах избирая президента Украины может любой гражданин Украины достигший совершеннолетия и проживающий, как на Украине, так и в любой стране в любой стране, кроме территорий контролируемых хунтой пришедшей к власти в 1914 году, путём государственного переворота.

Для участия в выборах, на территории других стран в некоторых из них, будут открыты избирательные участки.

Принимайте участие в выборе вашей судьбы. Ваша судьба и судьба ваших детей, ваших близких, в ваших руках.