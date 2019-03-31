Выборы 2019 в Израиле.

На одном из форумов, я опубликовал следующий вопрос:
Уважаемые сограждане!
Я ещё не выбрал за кого голосовать, поэтому мне хотелось бы знать, какая партия ставит решение жилищного вопроса на первое место в своей программе.
Есть такая партия?
Почему мне интересно именно это.
Примеры:
Партия, которая на первое место ставит пенсии, добивается каких-то льгот и для тех у кого есть жильё и для тех кто на схируте. Но отбирает она ресурсы бюджета, которые могли бы пойти на жильё.
Её в антирейтинг.
Партия, во-первых добивающаяся «безопасности» это партия концернов вооружений. Израилю ничего не угрожает, кроме отсутствия не-спекулятивного жилья.
И эту партию в антирейтинг.
Но есть партии, за которые я точно не проголосую. Это партии, где есть Лапид и Либерман. Не люблю жуликов.
Все политики чуть-чуть, воры. Но если политик ворует и делает дело, ладно. Другое дело когда он обманывает своего избирателя. Это хуже воровства.
И так: У кого КВАРТИРЫ на первом месте?
Было длинное обсуждение, где большое количество идиотов (но были и нормальные люди) пыталось доказать мне что я плохой и что цены на жильё, которые в 18 раз выше цен в Греции, Италии и Испании (так же средиземноморских стран) это нормально. То есть вместо ответа переходили на личность и писали ерунду.
Я практически закончил обсуждение следующим постом:
Кролень писал(а):
Нету такой партии. Есть отдельные товарищи, которые бы хотели бы что-то реально изменить, но им не дадут.
Dema Gog писал(а):
GS писал(а):
Это один из пунктов программы НДИ.
Если подобного добьются, то цены ещё повысятся
С этими утверждениями согласен. Партии которая бы хотела чтобы Израиль не на словах а на деле стал домом для евреев и примкнувшим к ним родственников, в Израиле нет.
Так за кого голосовать в государстве мошенников и воров?
Думайте!
Голосуйте за тех, кто принесёт этому государству, по вашему мнению, наибольший вред.
Чем хуже будет государству мошенников и воров, тем лучше будет нам — тем кого обворовывают.
По моему размышлению, кандидатов три.
Первый это Бенет и Шакед. Они воюют с судом, который ни кто не выбирает, а который может уничтожить любой правильный закон, такой как закон о ежегодном налоге на коммерческое жильё, который хоть и в обрезанном виде, сумел протащить Кахлон.
Второй кандидат это сам Кахлон. Он хотя бы дёргается в правильном направлении и это хорошо.
Третий кандидат это арабские партии — они уж точно не войдут в правительство жуликов и воров.