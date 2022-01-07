Всё для здоровья граждан в Израиле

Хорошо делать вид, повышая цены, что на самом деле ты не цены повышаешь, а борешься за здоровье граждан.

Прошлый раз, когда Лапид был в правительстве он поднял цены на алкоголь. Не на весь. На дешёвый.

Теперь у нас налог с алкоголя берётся с градуса, а не с цены. Таким образом налог на самую дешёвую водку и на элитный виски, стал одинаковый.

А ещё он поднял налог на сигареты.

И заметьте, всё для здоровья граждан.

Теперь введён большой налог и на электронные сигареты.

И заметьте, всё для здоровья граждан.

Нет, чтобы помочь людям (я сам давно бросил курить) избавиться от дурной привычки? Нет. Пусть курят и платят.

Дальше веселей.

Подняли налог на газированные и подслащённые напитки.

И заметьте, всё для здоровья граждан.

Теперь жизнь сладкой казаться не будет.

Но ведь не подслащённые и не газированные можно было сделать дешевле, склонив граждан к ним?

Нет.

Теперь в борьбе за природу на неподслащёные наложили дополнительный налог другим способом.

Теперь каждая пластиковая бутылка, в которой вода, стоит тридцать агорот.

И заметьте, всё для здоровья граждан. Борьба за природу.

И эти тридцать агорот якобы можно вернуть, сдав эту бутылку.

Но дьявол в деталях.

Вернуть эту бутылку можно не там, где вы её купили, а только в больших супермаркетах, которые за городом.

А значит, для тех у кого нет машины, билет туда и назад 14 шекелей. Что равно цене 46 бутылок.

И принимают этих бутылок не больше 50 с одного человека.

Но бутылки в этих супермаркетах, принимают только не мятые. То есть, смять бутылку для уменьшения объёма, нельзя.

А теперь представьте сколько объёма займут 50 бутылок, если их всё же везти. Максимум, что нормальный человек (который нормальным уже выглядеть не сможет) может взять 20 не помятых бутылок.

Предположим у человека есть машина. Тогда другой вопрос: Озаботиться человек с машиной 15 шекелями, которые он сможет вернуть за сохраняемые бутылки, а потом, демонстрируя свою мелочность, рискуя быть замеченным знакомыми, тащить в дорогом супере, к кассе эти 50 бутылок?

И всё это за 15 шекелей.

А тот у кого машины нет, ещё и заразится в автобусе вирусом?

И заметьте, всё для здоровья граждан. Борьба за природу.

Конечно, майдана по этому поводу я устраивать не буду. Хотя для здоровья граждан в Израиле дорожает всё:

Хлеб, молоко, макароны, масло… и т.д.

Я против майданов. Но плюнуть в рожу этим заботливым правительствам, хочется.

Правительства меняются, а их забота о здоровье граждан и борьба за природу остаётся такой же.

Плюнуть хочется, но майдана не хочется всё равно.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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