Всё, что вам нужно знать об Израиле.

Написать что в Израиле жильё очень дорогое, ничего не написать. Жильё Израиле в среднем в 18 раз дороже аналогичного жилья в европейских странах средиземноморья — Греции, Италии, Испании.

Там за 30 тысяч евро можно купить вполне нормальную трёхкомнатную со вторых рук. Но можно и дешевле. А средние зарплаты там выше.

Те кто объясняют такое положение, говорят что в Израиле недостаток места и поэтому не хватает жилья.

Статистика в Израиле хитрая, сразу ничего не поймёшь. Но мы люди образованные и попробуем разобраться.

«Согласно данным Центрального статистического бюро, по состоянию на июль 2018 года в Израиле насчитывалось 2,623 миллиона единиц жилья». Пишет newsru.co.il/realty/01aug2019/csb_602.html.

А сколько в Израиле семей? Вы думаете вам напишут? Вам напишут, сколько евреев, сколько евреев и от куда и прочую лабуду. Сколько семей… какое максимальное количество семей в Израиле, мы сейчас и подсчитаем.

Открываем вики: Всего населения в 2018 году было 8628000

Детей от 1 до 14 лет 27.51%

Мы сейчас узнаем сколько в среднем детей каждого года. Потом я объясню зачем.

Составляем пропорцию:

х 8628000

——— = ——— = 2263522.8 – это сколько всего детей, до 14

27.51 100

2263522.8 – это сколько всего детей, до 14

Делим полученную цифру на четырнадцать и получаем 161680.2 детей на каждый год

Теперь выясняем средний брачный возраст. Оказывается он 22 года.

Значит, умножив 161680.2 на 22 получаем 3556964.4 граждан до брачного возраста.

Отняв эту цифру от общего количества населения 8628000, получаем 5071035.6 граждан брачного возраста.

Но семья, это как минимум 2 человека.

Поэтому эту цифру делим на 2 и получаем искомое количество семей: -2535517.8

Отнимаем количество семей от количества всех единиц жилья и получаем 87482.2

То есть, 87.5 тысяч квартир – лишние, пустуют.

Вы меня извините, но одной жопой на два стула не сядешь.

А ведь при подсчёте количества семей мы даже не учли, что мусульманская часть населения, имеет до четырёх жён на семью. А значит семей ещё меньше.

Поэтому мы можем смело заявить, что все правительства Израиля и молчащие об этом законодатели мерзавцы, поскольку искусственно поддерживают выгодную для банков цену жилья.

Это коррупция. Тотальная коррупция.

А коррупция на рынке жилья, коррупция во всём. И в законодательстве, в налогообложении и в социальной «защите», и там где полиция, прокуратура и суды.

А это всё, что вам нужно знать об Израиле.