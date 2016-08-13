Вперед, в СССР.

На ФБ возник спор о существовании СССР.

Я решил высказать свое мнение, что бы его не могли удалить, в моем журнале.

1. СССР был незаконно объявлен распущенным. Это решение противоречило результатом референдума. Значит решение о роспуске СССР необходимо считать «ничтожным» и не имеющим юридической силы. А за последствия этого решения преступники пытавшиеся насильственно, вопреки воле народа уничтожить территориальную целостность страны, отданы под суд.

2. По Хельсинским соглашениям послевоенные границы Европы признаются и никакие другие соглашения не утвержденные законными представителями стран в нем участвующих не могут быть признаны законными. Разве полномочный представитель СССР подписал согласие на расчленение СССР и Югославии?

3. Как я уже писал, я имею право, неотъемлемое право человека признанное ООН, покидать свою страну и возвращаться в нее. Я покинул СССР и имею право вернуться в СССР, а не в какую-то незаконную фигню на его месте. При этом это моё право выше прав любых государств и организаций. Это тоже признано ООН. Машина времени не нужна. СССР существует, и все преступники мешающие его нормальному функционированию, должны сидеть в тюрьме.

P.S.

Это обсуждение СССР состоявшееся на ФБ

Комментарии некоторых пользователей, не видны из-за блокировки.

Naum Rashkovsky Бред. Все забыли…

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 8:21

ישראל פויגל

ישראל פויגל хочу жить где живу

Юлианна Грегорьева ошибкой руководства СССР были — границы на замке и противостояние Израилю .Были бы открыты , держава бы сохранилась .Так я и не поняла для чего был железный занавес ?

Алекс Цеитлин Коммунистические страны не могут существовать При открытых границах.

Юлианна Грегорьева Алекс Цеитлин это почему?

Юлианна Грегорьева Lena Kucher но мы не жили хреново и ездили постоянно заграницу

Юлианна Грегорьева тем более моя семья — этнические немцы ,нам предлагали многократно оформлять документы в Германию,но мои родители были категорически против.И только после развала союза все поперли кто куда



Юлианна Грегорьева подчеркиваю :После развала СССР

Юлианна Грегорьева Ой,ну фсё,Лена,томитесь в своём одиночестве,у меня нет время тратить на таких травмированных и несчастных как вы.Пардоньте .

ישראל פויגל что бы мы не знали как жили за рубежом

Юлианна Грегорьева лучше бы знали!)))

Roman Sidgaev Хочу жить!

Alexander Balabanov главное — легко реализуемый: отправьте всех записавшихся в лагеря бессрочно — они и умрут «в СССР».

Юлианна Грегорьева отца моей мамы расстреляли НКВД на третий день начала войны с фашизмом . Я звоню маме с жалобой что не могу дозвониться сестре в Крым . Мама сообщает,что мрази правосекторные с крымскими татарами обвалили там электричество и продолжает : мало их Сталин расстреливал ! Я в ответ : мамочка,твоего папу тоже ведь расстреляли ! . Мама помолчала и продолжила : мало Сталин стрелял этих подонков …. Жирная точка.

Alexander Balabanov Ну что тут скажешь… Я это вижу…

Boris Gedevanishvili Сплошь Павлики и все Морозовы — страна отмороженных отморозков!

Юлианна Грегорьева Lena Kucher нет,как раз там они взорвали электросистему и сами этим кичились.радостно как боевики Сектора Газы при терактах в Израиле

Юлианна Грегорьева Lena Kucher http://crimea.ria.ru/politics/20160321/1103878418.html

В госдепе США не одобряют подрыв ведущей в Крым ЛЭП на…

Юлианна Грегорьева Lena Kucher вы врете ,неделю связи не было ,никто не мог дозвониться .

Юлианна Грегорьева Кучер Лена обиженка, её гнобили в СССР, её гнобили в самостийной , теперь гнобят в Израиле и она пытается всем доказать как плохо все там где она . Верю,сочувствую , Узбогойся и вдыхай глубже .

Olga Kupchenko Советы психиатра Люли

Lana Strokolis Вы все воюете за прошлое , СССР уже давно переместился на запад , в страны ЕС и Северную Америку в виде партий зелёных , демократов и новых демократов , профессуры университетов , левая идеология заполонила ТВ и радио , газеты и кино .. А вы все ещё вспоминаете прошлое

Lana Strokolis В Израиле тоже самое , уничтожены идеи сионизма , идеи зашиты прав евреев в собственной стране , война и ненависть против иудаизма.СССР никуда не исчезло , эта идеология живёт и процветает среди нас

Михаил Рахлин Как давно этот кандидат лечился? Или не лечился вообще?

Нелли Мерлин http://huntanews.in.ua/почему-я-ненавижу-ссср/

Почему я ненавижу СССР!!!

Я ненавижу СССР – вот как я готов сказать. Ненавижу всем: сердцем, душой, мозгом, пальцем, ногой, рукой…

Вадим Голд КНДР ждет вас

Михаил Рахлин А ведь многие всерьез, наверное; не понимают, что сделать «хорошо, как в СССР» без «плохо, как в СССР » невозможно.

Владимир Рабинович До сих пор многие адекватные люди, конечно, известного возраста, пытаются удержать в себе чашу весов, чашу противоречий, рождённую их восприятием. Вот это было плохо в «совке», а вот это хорошо. И хотя, говорят, что каждая медаль имеет две стороны, СССР имела одну — отвратительную. Просто не все это осознают, меряя по себе. сумевшему реализоваться или наворовать, или по примитивному мышлению, что всё было бесплатно и доступно. Государство, построенное на геноциде народа, лжи и лицемерии, никогда не может стать достойным!

Роман Краснов Владимир Рабинович, ну всё таки у медали две стороны… Проблема в нас и наших «крайностях», тогда как «Истина по средине»…

Алекс Цеитлин Нет середины. Как и фашизм коммунизм страшный и кровавый аморальный режим загубивший жизнь поколений людей. Это зона. На зоне тоже дают крышу над головой гарантированую баланду и работу

Роман Краснов Точно так же, говорили коммунисты ,про буржуев… И наоборот… Я уверен, что крайности никогда не приводят к хорошему…

Капитализм ничем не лучше, и его эгоистичная идея так даже рядом не стоит, с идеей всеобщего блага, и справедливости…

… это мое мнение и вам я его не навязываю…

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 13:02

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Есть свободный мир а есть зона. В свободном мире есть и кибуцы и даже городские коммуны вступай и живи.

Нравится · Ответить · 2 · 10 августа в 13:09

Сергей Ростовцев

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Роман Краснов

Роман Краснов Лена ,а вы не думали, что причина не столько в полит.системе, сколько в нас самих- в людях, способных любое, самое светлое, и справедливое начинание, свести к убийствам, эксплуатации, обману одних людей — другими ?!

Нравится · Ответить · 10 августа в 13:06

17 ответов

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин А почему эта светлая затея абсолютно везде приводила примерно к одном и тому же — при разнице, в конечном счете, количественной?

Нравится · Ответить · 3 · 10 августа в 13:11

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Хотел ответить той же аргументацией Роману Краснову…

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 13:16

Сергей Ростовцев

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Стас Вилков

Стас Вилков До сих пор существуют совкодрочеры?

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 14:12

Вадим Голд

Вадим Голд Почему бы нет.»Баба Дуня, при Сталине хорошо было?Очень!!!Ты,что?Да у меня спина не болела и мужики меня хотели!»Не сложилось у человеке в этой жизни

Нравится · Ответить · 3 · 10 августа в 14:16

Стас Вилков

Стас Вилков Золотые слова

Нравится · Ответить · 2 · 10 августа в 14:20

Сергей Ростовцев

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Юлианна Грегорьева

Юлианна Грегорьева Считаю все кто ненавидят СССР, это несчастные люди , кто слыл там неудачниками и изгоями общества за их занудство и ещё какие то огрешности . И не рассказывайте мне какой там был антисемитизм и пятую графу . У нас в окружении были лучшие доктора ,юрист…Еще

Нравится · Ответить · 3 · 10 августа в 15:41

Georgius Yeselev ответил · 100 ответов

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев я-за! только это,утопия,при нынешнем раскладе) скорее,анархия придёт..

Нравится · Ответить · 10 августа в 15:55

Лев Аронович

Лев Аронович Жестяк))…

Нравится · Ответить · 10 августа в 19:44

Georgius Yeselev

Georgius Yeselev самое смешное, что все чиновники и распилы газпромовской иглы, больше всего трубят о совке, но деток своих отправляют в ненавистную Гейропу и США учится, уж неговоря о деньгах в швейцарских банках. смешно…… а ты предатель Родины, живущий где нить в задрыщинске смотри не перепутай :)))))

Нравится · Ответить · 4 · 10 августа в 19:50

Лев Аронович

Лев Аронович Они это делают, чтобы оправдать свою авторитарную власть. Чтобы люди и думать забыли, что кроме питерской банды полно достойных людей, которые в разы их умнее, образованнее и т.д. Чтобы оправдать власть чиновников и их воровство, которому позавидовали бы партийцы, которым и не снилась такая роскошь и т.п.

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 19:54

Сергей Ростовцев

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Борис Ефремов

Борис Ефремов Настоящим СССРовцам нужно собраться и обратиться в ООН с просьбой создать государство СССР. Место не могу придумать …

Нравится · Ответить · 10 августа в 22:05

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov В пустыне Негев. Застолбите и создайте.

Нравится · Ответить · 10 августа в 23:18

Люба Раскина

Люба Раскина Alexander Balabanov ?? К путлеру пусть катятся! НЕфиг Святую Землю, хоть и песок, осквернять!

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 23:47 · Отредактировано

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Да ничего они создать не смогут. Ни одна попытка создать социализм без объекта грабежа, внешнего или внутреннего, нигде и никогда не получалась. А было — полно. И не получится. Поэтому осквернятся, но не осквернят))))

Нравится · Ответить · 1 · 11 августа в 0:06 · Отредактировано

Сергей Ростовцев

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Фаина Кацен

Фаина Кацен Ну и кто. Тебе. Мешает,?? Тут тебе не там, когда из за железного. Занавеса никуда уехать. .было. невозможно!!

Нравится · Ответить · 10 августа в 22:14

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Это мое неотъемлемое право человека. Я покинул свою страну СССР и имею право в нее вернуться. Не на Украину, не на Латвию, а именно в СССР.

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 22:58

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Остановка за малым — создать машину времени.

Нравится · Ответить · 2 · 10 августа в 23:08

Georgius Yeselev

Georgius Yeselev Skoro Makarevich priezzhaet

Нравится · Ответить · 10 августа в 23:10

Роман Краснов

Роман Краснов Мне пох. на системы как таковые ,просто из опыта любопытно наблюдать, как «лояльные властям жополизы» лижут зад любым властям, вечно праворядные, вечно лояльные толпе и поющие оды плетям надзирателей…

И в СССР куча проблем было и сейчас в мире их еще…Еще

Нравится · Ответить · 10 августа в 23:13

Нина Хош

Нина Хош Всё-таки, мне непонятно, мы в израильской группе или нет? Сколько можно про Россию и Украину! Для этого существуют другие группы…

Нравится · Ответить · 1 · 12 августа в 16:05

Роман Краснов

Роман Краснов Лена, видите вот и мы с вами пришли к крайности, о чем я писал выше … Знаю, что мне нехватает лаконичности в ответах, поэтому порой теряется основной смысл… Попробую уточнить…

Сложно спорить ,что ком.идея , на словах куда более привлекательна, но не работает в реальности… А адженда капиталистов, для рабочих (подавляющего большинства) звучит хреново, но зато работает, якобы двигая прогресс…

Но ,что мы видим ? Американская мечта привела мир к кризису не в данных масштабов, почти уничтожила средний класс ,усугубила неравенство в доходах, оставляя эксплуатируемым крохи с барского стола…

Лена , как же так по вашему случилось ,что мы оказались глубоко в … тупике… при такой жизнестойкой , свободной системе равных возможностей?

Почему мы продолжаем эксплуатацию, обман, спекуляцию, и опять уверенно скатываемся то ли к рабовладельческому строю , то ли фашизму?

Почему все светлые идеи , по которым тоскуют и «Сторонники СССР» и идеализирующие капитализм, приводят человечество на те же грабли? Интересно узнать ваше мнение….

Нравится · Ответить · Вчера в 8:52

Сергей Ростовцев

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Роман Краснов

Роман Краснов Всем хорошего вечера и сладких розовых снов….))))

Нравится · Ответить · 1 · 10 августа в 23:14

исаак гауфман

исаак гауфман А кто мешает? Езжай в Белоруссию

Нравится · Ответить · 11 августа в 8:06

Nela Schastyetebe

Nela Schastyetebe Юлиана горьева как крым перевели в россию так и тебя из уборщицы кгбшной перевели на должность лейтэнанта старшого , так смело врёшь всем про прелести ссср , но прокололась сказав правду наверно первый раз в жизни , что детей своих увезла из российского , советского рая это всё один чёрт и как говорили в ссср чтоб ты жила на одну советскую зарплату

Нравится · Ответить · 2 · 12 августа в 9:33

Юлианна Грегорьева

Юлианна Грегорьева Ты не веришь о прелестях потому что кроме действительно дерьма у тебя там ничего не было и уверена в Израиле ничего нет ! Иначе не была бы такой злючкой и уродиной . Стань добрее и увидишь как твоя жизнь начнёт меняться в лучшую сторону . Ещё раз повторяю: о своём прошлом плохо говорят те кому херово сейчас.

Нравится · Ответить · 22 ч

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Чисто теоретический вопрос — а если прошлое — концлагерь, о н м тоже нельзя плохо говорить,ь потому что «это — наша молодость»?

Нравится · Ответить · 1 · 22 ч · Отредактировано

владимир поляк

владимир поляк по поводу Крыма задайте вопрос Хрущёву! он когда отдал Крым Украине, кого он спрашивал?

Нравится · Ответить · 22 ч

Nela Schastyetebe

Nela Schastyetebe горьева ты с утра в наркотическом или в пьяном угаре вылезла такая счастливая о прелестях ссср расуждать , ну и ну фсб россии набирает себе сотрудников из наркоманов и алкоголиков , если бы я жила как ты по горло в дерьме , то мне тоже пришлось вспоминать о прелестях ссср

Нравится · Ответить · 1 · 22 ч · Отредактировано

Сергей Ростовцев

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Lev Elbert

Lev Elbert Так пртшло время

Нравится · Ответить · 12 августа в 9:43

Виталий Гутник

Виталий Гутник Ну бросьте…

Нравится · Ответить · 23 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев http://rostovtsev.info/vpered-v-sssr/

Вперед, в СССР.

На ФБ возник спор о существовании СССР..Я решил высказать свое мнение, что бы его не могли удалить,…

ROSTOVTSEV.INFO

Нравится · Ответить · Убрать предварительный просмотр · 22 ч

Ефим Сирота

Ефим Сирота На мавзолее тоже написано Ленин,но что там мы то знаем.

Как говорят религиозные евреи,»Бог дал, Бог взял».

СССР в том виде просто скончалась и всё тут, по-старости, немощи,или от тяжелой болезни,алкоголизма,переедания, недоедания,не важно,можно найти 1000 причин и имён, бить себя в грудь обвиняя их в этой трагедии,а всё просто, летальный исход.Жизнь закончилась.Такое бывает.Как поётся в песне,

«Жил один еврей, так он сказал, Что все проходит».И ему нужно верить а не нести глупости.

Нравится · Ответить · 4 · 21 ч

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Проблема в том. что попытки реанимировать СССР в том или ином виде *точнее — элементы его) имеют место и в реальности. И могут завести очень далеко.

Не нравится · Ответить · 3 · 21 ч

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Гитлер как раз аналогичную задачу и решал.

Нравится · Ответить · 21 ч

Nela Schastyetebe

Nela Schastyetebe вот вот правильно Александр балабанов , такие как гитлер брали хорошую идею о создании общества всеобщего благоденствия и прикрываясь ей , творили свои чёрные дела

Нравится · Ответить · 21 ч

Nela Schastyetebe

Nela Schastyetebe те кто жили в ссср стали невольными участниками этого чудовищного эсперемента , но слава богу ссср доказал что построить общество всеобшего благоденствия невозможно тем более там где преобладают шариковы

Нравится · Ответить · 1 · 21 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Ефим Сирота! Дайте вашего табачку. Государство это юридический факт. Для него не делают мавзолеи. Оно существует или нет в юридической реальности. Вот мир не признаёт самостоятельные Абхазию, Ю.Осетию, Приднестровскую, Донецкую, Луганскую республики, Союз республик Новороссию. Правильно или нет, не не признают потому, что их нет в Юридическом поле. Это значит, что в юридическом поле отсутствуют как отдельные страны и Косово, и Украина, и Казахстан, и Хорватия, и Россия, и Сербия… и прочие недоразумения. Закон суров, но закон.

Нравится · Ответить · 21 ч

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Странная у вас логика.

Нравится · Ответить · 21 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Это не логика. Это юриспруденция. В законах может не быть логики, но они принимаются для того, что бы человек знал по каким правилам идет жизнь и мог принимать решения исходя из этих правил.

Нравится · Ответить · 20 ч

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Вы юрист по международному праву?

Нравится · Ответить · 20 ч

Ефим Сирота

Ефим Сирота Государство это структура,сравнимая с мостом где каждая его растяжка и опора несёт на себе нагрузку,и рушится весь мост если отдельные части моста ржавеют и перестают выполнять свои функции.И никакими законами этот процесс не остановить, ремонт,капитальная замена частей,вот что спасёт от разрушения. Экономика,крах идеологии,разгул воровства,взяточничество,искусственное создание дефицита товаров, достать которые можно было только по блату,изолированность от всего мира,и самое главное часть народа стала понимать что всё это блеф и профанация, социализм не даёт возможности людям жить достойно,и при первой же возможности хлынул на запад.Развал СССР стал логическим завершением эксперимента под названием «коммунистическое общество» и тупом желании это общество «построить».

Нравится · Ответить · 18 ч

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Alexander Balabanov! Это Вы меня с Гитлером сравниваете?

Нравится · Ответить · 21 ч

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Предлагаемый Вами путь. Я на личности стараюсь не переходить. Конкретно Вы ведь предлагаете реваншизм.

Нравится · Ответить · 21 ч · Отредактировано

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин В какие то вообще дебри зашли. Монстр СССР давняя история. Пришел к своему концу. Республики вышли и провозгласили независимость. О чем вообще разговор? Страшная эпоха коммунизма прошла у мира сейчас другие проблемы стоят. Что бы не поднимали коммуняки голову коммунизм надо было запретить как и фашизм.

Нравится · Ответить · 1 · 20 ч

Georgius Yeselev

Georgius Yeselev дефакто нет независимых республик от правоприемника СССР-РФ, на бумаге(за исключением прибалтийских стран, которые во время свернули)

Нравится · Ответить · 20 ч

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Как нет когда есть. Парламент этих республик приняли решение подтвердили. Все признали их . СССР рухнул это де факто.

Нравится · Ответить · 20 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Незаконные парламенты незаконных стран.

Нравится · Ответить · 20 ч

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин А решение о вступление в СССР легитимно было?

Нравится · Ответить · 19 ч

Сергей Ростовцев

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Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Коггдая слышу, что надо что-нибудь вернуть, чтобы стало, как было (а было, разумеется, лучше!), я вспоминаю финал фильма Глеба Панфилова «Тема». Кто помнит, главный герой, придя к выводу. что жил не так, и надо вести себя иначе, начал с того, что передумал драпать из города (и от заинтересовавшей его женщины) — и резко развернулся обратно… Машина перевернулась и взорвалась. Потому что вернуть и сделать заново ничего нельзя. Только шею сломаешь, и хорошо еще, если только — себе. А нынешние попытки «вернуться к исконным ценностям», в лучшем случае, кроме пародии, ни к чему привести не могут

Нравится · Ответить · 2 · 20 ч · Отредактировано

Nela Schastyetebe

Nela Schastyetebe но эсперемент с ссср совсем не означает что хорошие идеи не нужны , например эти идеи были учтены при создании демократических законов в свободном капиталистическом мире , в некоторых случаях они полшли даже далше коммунистических лозунгов во многих европейских странах 36и часовая рабочая неделя

Нравится · Ответить · 20 ч · Отредактировано

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Alexander Balabanov: «Вы ведь предлагаете реваншизм.» реваншизм, это когда подписан акт о безоговорочной капитуляции. СССР подписала акт о капитуляции? Давайте не фантазировать. СССР существует. Некоторые его территории захватили сепаратисты (Белоруссия, Россия, Казахстан, Армения, Новороссия…) а некоторые,( такие как Эстония, Молдавия, Грузия, центральная и западная Украина, Латвия, и так далее,) захвачены самопровозглашенными террористическими объединениями типа Игил.

Нравится · Ответить · 20 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Да… т по поводу Прибалтики. После проведенного референдума, дать разрешение на отделение какой либо территории, по закону, может исключительно общесоюзный референдум и никто более.

Нравится · Ответить · 20 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %) ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР.

Нравится · Ответить · 20 ч

Алекс Цеитлин ответил · 9 ответов

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин: «Вы юрист по международному праву?» для того, что бы ссылаться на законы, не нужно быть юристом. Законы это для того, что бы мы знали, как строить свою жизнь. Что можно, что нельзя и какие решения нам выгодно принять. Давайте без снобизма.

Нравится · Ответить · 16 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Ефим Сирота, столько раз сколько разваливались государства… любые: Россия, Франция, Англия, Израиль…, но ведь страны не переставали Существовать. СССР, это страна с определенной территорией. Какое там будет государство, как его обновят в соответствии с решением последнего референдума, социалистическим с человеческим лицом, педерастическим с европейским или капиталистическим с канибальски американским, 34 вопрос. Важно, что страна СССР существует и до референдума во всей этой стране существовать продолжит.

Нравится · Ответить · 16 ч

Лев Аронович

Лев Аронович Извините, но СССР не существует, но есть правоприемник Россия . Спор абсолютно не уместен.

Нравится · Ответить · 16 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Уважаемый Лев Аронович! Страна СССР, в силу законом перечисленых мной выше, не может перестать существовать. Повторяю http://rostovtsev.info/vpered-v-sssr/

Вперед, в СССР.

На ФБ возник спор о существовании СССР..Я решил высказать свое мнение, что бы его не…

ROSTOVTSEV.INFO

Нравится · Ответить · Убрать предварительный просмотр · 16 ч

Лев Аронович

Лев Аронович Сергей Ростовцев она не может , но не существует))). Ну это глупо)). Вы покажите тогда хоть какой нибудь исполнительный орган, ну хоть что нибудь)).

Нравится · Ответить · 16 ч

Ефим Сирота

Ефим Сирота СССР «родилась»в 1917 г. и чья это была территория ?Это была территория государства существовавшего столетиями,а его взяли и уничтожили,незаконно,без прав на это,без совести,без Бога в душе,залив кровью всю эту «территорию».И 70 лет существования на этой «территории»,этого не жизнеспособного,

искусственного государства,только подтвердили нежизнеспособность этой системы,не было и нет у неё своей территории,есть только даты рождения и смерти, и ещё мы,искусственные создания этой системы,потерявшиеся во времени.

Нравится · Ответить · 3 · 15 ч

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Лев Аронович: «Сергей Ростовцев она не может , но не существует))). Ну это глупо)). Вы покажите тогда хоть какой нибудь исполнительный орган, ну хоть что нибудь)).:» Лев! А в каком законе СССР или ООН прописано обязательное существование исполнительного органа страны? Подчеркиваю: Закон суров, но закон. Давайте говорить опираясь не на наше, возможно правильное, возможно не правильное понимание реальности. Если фокусник парит в воздухе, это ведь не отменяет ЗАКОН всемирного тяготения? Это просто фокус. Поэтому, пока иное не будет доказано законами, СССР существует, а попытки помешать его существованию, равно как вмешательство во внутренние дела его республик со стороны иностранных государств, являются преступлением.

Нравится · Ответить · 11 ч · Отредактировано

Лев Аронович

Лев Аронович Исходя из подобной логики СССР абсолютно не существовало, так как был создан не законно)). Есть де юре, а есть де факте. Кстате де юре тоже оформлено все). Не сомневайтесь).

Нравится · Ответить · 11 ч

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Лев Аронович: «Исходя из подобной логики СССР абсолютно не существовало, так как был создан не законно)). Есть де юре, а есть де факте. Кстате де юре тоже оформлено все). Не сомневайтесь).» Вы были бы правы, если бы СССР не был одним из основателей ООН, не заключил бы договор Хельсинки и прочее. договор Хельсинки констатировал нерушимость послевоенных европейских границ. Именно СССР принимал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Так что, СССР де юре, существует, а вот его ликвидация, как раз не существует, поскольку акта о каком либо виде капитуляции он не подписывал. И отречение от престола, как царь Российской империи, тоже. Но если хотите, вы можете называть СССР Российской империей. Но тогда уж попрошу, вывести разную мразь из российских Польши и Финляндии.

Нравится · Ответить · 1 · 10 ч

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Вы сами себе противоречите. Почитайте свой текст. Президент СССР тоже ушел в отставку как царь и с ним самораспустились союзные органы. Государство перестало существовать

Нравится · Ответить · 10 ч

Вадим Лахтычков

Вадим Лахтычков Алекс Цеитлин . А вот не надо передёргивать.. Сначала, путём фальсификации голосования, распустили Союз.. А уж потом на базе этого упразднив Союз, Президент СССР подал в отставку.

Нравится · Ответить · 4 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев А мне пофиг государство. СССР или Российская империя, как захотите так и называйте, это страна.

Нравится · Ответить · 42 мин.

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Была и английская и отоманская, испанская да и на месте России было великое княжество литовское а сувереном московии был крымский хан. Все это история.

Нравится · Ответить · 38 мин.

Сергей Ростовцев

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Alexander Balabanov

Alexander Balabanov говоря современным языком, в 17 гду к власти пришла хунта. Законной власти, признаваемой народом, в СССР не было никогда, вплоть до его распада — поскольку выборов в СССР не проводилось.

Нравится · Ответить · 10 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Во-вторых проводились. А во первых, какое это имеет отношение к стране СССР? Повторяю: Там может быть власть советов, власть педерастов, власть фашистов, власть настоящих демократов (как сейчас в России), эта страна может называться и СССР, и Российская империя, и Славяно-азиатский Каганат — по фигу. Эта страна признана мировыми договорами, ни перед кем не капитулировала, ее референдум ее никогда не делил, и я уехавший из нее, должен иметь возможность вернуться в нее, в эту страну, целиком, а не в какой-то ее кусочек. Это мое неотъемлемое право и оно выше всех остальных прав. И законы, которые этому моему право противоречат, незаконны и силы не имеют.

Нравится · Ответить · 34 мин.

Лев Аронович

Лев Аронович Бесполезно )). Ну нет такой страны)).. В России сейчас власть демократов))? Ну по советским нормам наверное))). СССР перестало существовать в 1991 году нравится вам это или нет). Кстати официально, что подтверждено соответствующими договорами, Россия правоприемник СССР ).

Нравится · Ответить · 29 мин.

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Поскольку СССР не подписала капитуляцию, ни кто не вправе считать ее исчезнувшей. Плюс мое право на возвращение. Вы поймите Лев. Вы говорите о некотором современном представлении мироустройства (по понятиям), а я говорю о законах. Только о законах и международно признанном праве. Есть базовые законы. И когда какой-то закон противоречит базовому, его объявляют «ничтожным» термин такой. Он не имеет силы. Так вот, в правовом поле, СССР существует.

Нравится · Ответить · 23 мин.

Лев Аронович

Лев Аронович Сергей Ростовцев вот вы законы и не знаете)). Капитуляция это не акт уничтожения страны)). Ещё раз- СССР нет и подписано огромных ворох договоров , касаемо этого вопроса, как внутри республик, так и международных актов, договоров и Т.д. То, что вам не известны данные нюансы не означает об отсутствии оных ). Для изучения этого вопроса вы можете обратится например в посольство России с просьбой ознакомить вас с законодательной базой реструктуризации СССР и полного правопреемника СССР России . Поэтому ваше утверждения , касаемое юридического существования СССР не верны. Вот и всё.

Нравится · Ответить · 17 мин.

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Лев Аронович! Я привожу законы, которые я знаю. Если Вам известны нюансы или законы, которые опровергают мной написанное — приведите их здесь. Для этого и обсуждение. Тайные законы — законами не являются. Уважаемый Лев! Уверяю Вас, (это по дружбе и из уважения) Вы сейчас пытаетесь проломить стену. Не всё в нашем мире делается по праву. Многое делается по праву сильного. Я это знаю. Честное слово. Но в том то и фокус, что мир законов, существует независимо от права сильного. Трудно вернуть России Аляску… И скорее всего даже не возможно. Но юридически и сама Аляска и вся нефть и золото, которые из нее достали, российские. По закону, без вариантов. А вот по поводу Калифорнии, вопрос сложный… Но он есть.

Нравится · Ответить · 8 мин.

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин; «Была и английская и отоманская, испанская да и на месте России было великое княжество литовское а сувереном московии был крымский хан. Все это история.»И опять неправы. И Английская и отоманская империи приняли условия победителей, сдались или приняли деколонизацию. Ничего подобного СССР и его референдум, не совершили. А после референдума о целостности СССР, лишь он мог ликвидировать страну.

Нравится · Ответить · 18 мин.

Вадим Голд

Вадим Голд » А после референдума о целостности СССР, лишь он мог ликвидировать страну.» это где такое написано?Документик можно?

Нравится · Ответить · 8 мин.

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев 🙂 референдум является высшей формой власти, когда народ напрямую властвует. Представительские формы власти ему подчиненны. Но может вы приведете решение съезда советов СССР по этому поводу? А других законодательных органов в СССР не существует до сих пор.

Нравится · Ответить · 5 мин.

Вадим Голд

Вадим Голд Сергей Ростовцев » Но может вы приведете решение съезда советов СССР по этому поводу? А других законодательных органов в СССР не существует до сих пор.» Я вам по секрету скажу, СССР не существует!

Нравится · Ответить · 4 мин.

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Лев Аронович: «Бесполезно )). Ну нет такой страны)).. В России сейчас власть демократов))? Ну по советским нормам наверное))). СССР перестало существовать в 1991 году нравится вам это или нет). Кстати официально, что подтверждено соответствующими договорами, Россия правоприемник СССР ).»

Сергей Ростовцев: Поскольку СССР не подписала капитуляцию, ни кто не вправе считать ее исчезнувшей. Плюс мое право на возвращение. Вы поймите Лев. Вы говорите о некотором современном представлении мироустройства (по понятиям), а я говорю о законах. Только о законах и международно признанном праве. Есть базовые законы. И когда какой-то закон противоречит базовому, его объявляют «ничтожным» термин такой. Он не имеет силы. Так вот, в правовом поле, СССР существует.

Нравится · Ответить · 17 мин.

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Вадим Голд:» » А после референдума о целостности СССР, лишь он мог ликвидировать страну.» это где такое написано?Документик можно?»

Сергей Ростовцев: 🙂 референдум является высшей формой власти, когда народ напрямую властвует. Представительские формы власти ему подчиненны. Но может вы приведете решение съезда советов СССР по этому поводу? А других законодательных органов в СССР не существует до сих пор.

Сергей Ростовцев Повторяю для совсем «острых». Хельсинский договор обязывающий а не рекомендательный. Спросите у хельсинской группы. Для полностью и окончательно «острых» поясняю, я не собираюсь восстанавливать СССР, поскольку он юридически существует, выше я объяснил почему, и моего участия в этом не требует. Не важно как он называется, какая там экономическая формация и есть ли на сегодняшний день там демократия или на его окраинах положение контролируют бандиты, опирающиеся на незаконную помощь врагов СССР. СССР существует. Хотите оспорить, господа «острые» спорьте с доводами о его существовании, а не брызгайте слюной в того, кто эти юридические доводы приводит.

Нравится · Ответить · 15 августа в 21:57

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Развал СССР не противоречит хельсинским договореностям.

Нравится · Ответить · 15 августа в 22:13

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин: «Развал СССР не противоречит хельсинским договореностям.» А я разве говорю, что противоречит? Но развал, это бытовое слово. Вот в Ираке, Сирии, Ливии, благодаря США сейчас развал. Но и Ирак, и Сирия и Ливия, существуют в своих границах, несмотря на развал. В СССР сейчас тоже развал. Но именно в выше указанном смысле. Никаких имеющих силу законодательных актов (уж не знаю в какой раз я это повторяю) СССР об изменении своих границ не принимал.

И меня просто бесит, когда самый главный довод о существовании СССР, о моем праве покидать свою страну и возвращаться в нее, не опровергается и не рассматривается. А это мое право, по международным законам ратифицированным более чем сотней стран (включая всю западную Европу, северную Америку и Израиль) выше всех остальных законов всех государств порознь и вместе взятых.

Читайте права человека, или людини. Як вам бiльше подобаеця.

Нравится · Ответить · 15 августа в 22:34

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Назовите такой закон уже? . Вы говорили о хельсинских договореностях но они не об этом. Когда власть падает и Республики превращаются в независимые государства и это признается это и есть конец.

Нравится · Ответить · 15 августа в 22:40

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Все имении так падали. Даже английская в 60х годах и португальская и тп

Нравится · Ответить · 15 августа в 22:41

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин! Алекс. И Британская и Португальская империи оформили это законодательно. Это раз. Второе это то, что от них отделялись колонии, а не исконные европейские территории, закрепленные договором Хельсинки. Не сравнивайте перец с пальцем.

Нравится · Ответить · 15 августа в 23:03 · Отредактировано

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Вы читали хельсинский договор ? Того что вы пишите там нет . Там наоборот закреплено право народов . И изменения границ допускаются . Речь там идёт о недопустимости агрессии . Развал СССР ничем не противоречат

Нравится · Ответить · 16 августа в 0:44

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Например это цитата из договора —

их отношения с другими государствами согласно международному праву и в духе настоящей

Декларации. Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с международным…Еще

Нравится · Ответить · 16 августа в 0:45

Сергей Ростовцев

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Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 2 · 15 августа в 23:42

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 15 августа в 23:42

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 15 августа в 23:42

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 1 · 15 августа в 23:43

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 1 · 15 августа в 23:43

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 15 августа в 23:44

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 15 августа в 23:44

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 2 · 15 августа в 23:44

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 2 · 15 августа в 23:45

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 2 · 15 августа в 23:45

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 1 · 15 августа в 23:45

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 3 · 15 августа в 23:46

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Нравится · Ответить · 2 · 15 августа в 23:47

Слава Купчик

Слава Купчик

Фото Славы Купчика.

Не нравится · Ответить · 3 · 15 августа в 23:48

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Слава Купчик! И что это доказывает? Вы считаете, что в СССР плохо. И я так думал некоторое время назад. Кто-то считает, что в СССР очень хорошо. Я о другом. СССР меняется. Сейчас на окраинах СССР банды сепаратистов, которые требуют от центра не мешать им грабить народ на своих территориях. Мы же не зомби одураченные пропагандой, хоть той, хоть той? СССР существует. Там сейчас развал? Да. Бандиты поддерживаемые врагами СССР из вне? Да. Вы хотите сейчас же в СССР? Я нет. Но когда я захочу, уж пусть международное сообщество обеспечит это мое законное право. И пусть свинское израильское правительство не делит стариков на тех кто уехал из СССР до развала и после. Либо пусть заключает договор, что бы пенсии получали все, либо пусть само эти пенсии платит. Но эти падлы, даже стариков стараются разделить и заставить враждовать.

Нравится · Ответить · 16 августа в 0:27 · Отредактировано

Слава Купчик

Слава Купчик Вы хотите сейчас же в СССР? Я нет. =это не я. это Фима захотел…Фима.Одно я знаю точно.Если бы ты остался в Умани,то Руслан не был бы тем,кем он есть и там,где он щас!Однозначно!..))

Нравится · Ответить · 1 · 16 августа в 0:32

Ефим Сирота

Ефим Сирота Пост попался случайно,просто перепостил ради «хохмы»,тема интересная,злободневная,судя по реакции угадал.Меня и раньше особо не тянуло в ссср,,не до «ностальгий» было все эти годы, а сейчас и подавно.В молодость, к друзьям и подругам ДА,но это совсем другое.

Нравится · Ответить · 1 · 16 августа в 14:02

Слава Купчик

Слава Купчик Крепостное право — это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне.

Нравится · Ответить · 16 августа в 14:04

Сергей Ростовцев

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Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Такое впечатление, что восстановление СССР в принципе возможно, и решается вопрос, заняться ли этим на практике. Реальность в том, что «цього нэ будэ». Так же, как не могла бы вернуться Российская Империя, даже если бы белые победили красных. Как не вернулась Франция Людовика XVI, несмотря на Реставрацию. В лучшем случае может получиться пародия.

Нравится · Ответить · 3 · 16 августа в 0:40

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Может и пародия. Но закон, это закон а не дышло. Если мы хотим нормально жить на этом шарике, мы должны добиваться выполнения закона в любой его точке. Иначе произвол и Вавилон. Вот пенсий тем кто уехал до беловежского путча не дают. Уже следствие беззакония. И давайте на этом закончим. Кому нравиться СССР, вернется в него. Кому не нравиться, чемодан, речпорт, Истамбул… или куда там по фильму «Бег» — бежали?

Нравится · Ответить · 16 августа в 5:22

Леонид Лейзерович

Леонид Лейзерович Удельные 1-ые секретари республик, воспользовавшись отставкой потерявшего власть Горбачёва и словами Ельцина: «Берите столько полномочий сколько сможете.», объявили свои республики государствами. Союз распался по факту и была попытка замены его на СНГ.

Силой, СССР можно было собрать. Но, ново-старую элиту, ускоренно обогащаемую всевозможными варюгами, распад устраивал и они не хотели объединяться даже в СНГ.

«Поезд ушёл» и, согласитесь, надо заниматься настояшим и будущим, стараясь использовать положительные и оправдавшие себя накопления прошлого, а не тратить время на пережёвывание воспоминаний и юридические тонкости правомочности тех или иных событий.

Нравится · Ответить · 16 августа в 5:24 · Отредактировано

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Юридические тонкости правомочности, это ЗАКОН, Леонид. А то что вы предлагаете, это забыть о законе и начать поклоняться золотому тельцу. Авось вывезет. .

Нравится · Ответить · 16 августа в 5:24

Леонид Лейзерович

Леонид Лейзерович Любой, адвокат международник, покажет на факт распада СССР и на то, что Россия, под президенством Ельцина, приняла на себя все обязательства, долги и, наоборот, от всех, СССР, на себя, назвав себя правоприемницей СССР. И этим, закрыла все правовые и др. юридические проблемы и вопросы на себя. Всё, СССР не стало по факту, а Россия, в её границах, его заменила. Далее, все законы соблюдены и ни у 1-го государсва нет претензий по поводу законности.

Далее, предлагаю не тратить попусту время на обсуждение несуществующей международной проблемы.

Нравится · Ответить · 3 · 16 августа в 5:38

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Россия не СССР. Кто такой Ельцин? Исполнительная власть одного из субъектов Союза. Он не съезд советов СССР и уж совсем не референдум. Это зарвавшийся не компетентный в решении таких вопросов гражданин СССР. А если я сейчас распущу Израиль? Ну ладно, не я, а какой проворовавшийся мэр? Леонид! Вы вообще, как с юридическими вопросами?

Нравится · Ответить · 1 · 16 августа в 5:46

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Вы же видите, как человек выдал четкий и разумный ответ на Ваш вопрос, зачем же спрашивать, как У НЕГО с юридическими вопросами, если и так очевидно, что весьма неполхо?

Нравится · Ответить · 16 августа в 8:25

Сергей Ростовцев

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Леонид Лейзерович

Леонид Лейзерович Ростовцев — нет СССР и его, обратно, хочет так мало людей, что его и силовым путём не вернуть.

Поэтому, желающие в СССР — принимают какое-нибудь оболванивающее средство и и отправляются в параллелную реальность.

А вот всё полезное и при капиталзме возможное в использовании, постараемся привнести в Израиль.

Нравится · Ответить · 4 · 16 августа в 16:01

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин СССР мог быть кому-то плох, кому-то хорош. Но что толку стенать? Его вернуть нельзя. Попытки сделать это силой, кроме кровопролития, ни к чему не приведут.

Нравится · Ответить · 16 августа в 16:23

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Alexander Balabanov: «Вы же видите, как человек выдал четкий и разумный ответ на Ваш вопрос, зачем же спрашивать, как У НЕГО с юридическими вопросами, если и так очевидно, что весьма неполхо?» Может Вы тогда объясните мне, где именно в юридических вопросах и на основании каких законов, я заблуждаюсь о существовании СССР. Пора уже начать отвечать по существу, а не спрашивать вижу ли я то или это, и давать оценки, что хорошо что плохо. Давайте разбираться что по закону.

Нравится · Ответить · 16 августа в 17:24

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Вы просто попробуйте САМИ описать, как именно должен был ЮРИДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО, на Ваш взгляд, происходить распад Союза на бывшие республики и куда при этом должен был деваться СССР?

Нравится · Ответить · 16 августа в 19:15

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Я вроде объяснил Сергею

Нравится · Ответить · 16 августа в 19:50

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин ! Со всем уважением (поскольку мы не о жилье), вы совершенно не учитываете вопросы правомочности и все равно не отвечаете на вопрос о моем праве на возвращение гарантированном ООН.

Нравится · Ответить · 16 августа в 23:37

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Сергей Ростовцев приведите о чем вы говорите. Наверное опять что то услышали как и с хельсинскими договореностями.

Нравится · Ответить · 16 августа в 23:56

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Nela Schastyetebe! Я из-за вашей очередной ерунды, рассыпал шелуху от украинских семечек. На это я рассердился.и поэтому предупреждаю. Еще одно выступление против оппонентов, а не против их идей, уйдете в бан Я не граммар наци, но мне не нравиться, когда грамматику используют не по назначению. СССР пишется с большой буквы. И я предлагаю вам не исследовать мою или чью-то зомбированность, а попытаться найти действующие законы, из которых следует, что СССР не существует. Я продолжаю утверждать, приведя выше все необходимые доводы, что юридически СССР существует. Это тема не о зомбированности. О зомбированности идите слушать Шария.

Нравится · Ответить · 16 августа в 23:27

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин: «Сергей Ростовцев приведите о чем вы говорите. Наверное опять что то услышали как и с хельсинскими договореностями».

Хельсинские договоренности определили только неизменность границ. Но для того, что бы их изменить, нужна либо безоговорочная капитуляция СССР, и тогда страны победители его могли бы делить по своему разумению, либо решение законодательного органа, принявшего, либо утвердившего такое решение. Однако, после референдума 1991 года, декларировавшего единство СССР, высшего законодательного органа при демократии, такое решение мог принять исключительно другой общесоюзный референдум.

Но даже съезд советов, такого решения не принимал.

Считать правомочным решение местных чиновников, состоявшееся в беловежской пуще, смешно. Оно ничтожно и юридической силы иметь не может. Естественно никакие решения принятые сформированными ими структурами, так же не могут считаться законными. Это я о будапештском меморандуме и прочем вышивании.

Но с этим еще ладно. А вот ООН приняла декларацию прав человека, ратифицированную и в СССР и в странах западной Европы и в их метрополии США.

А по этой декларации, где права человека являются привилегированными перед правами государств, мне гарантируется право покидать свою страну и возвращаться в нее.

СССР не денонсировал этой декларации.

Резюмируя: Даже не будь соглашения в Хельсинки и референдума 1991 года, после того как я и мне подобные покинули СССР, СССР является, обязан являться существующим

Я уже писал о коллизиях которые вызваны непониманием этого.

Например, наше дебильное правительство заключает договора с отдельными объектами СССР о пенсиях, в которых люди покинувшие СССР до преступного сговора в беловежской пущи, пенсий лишены.

Такие коллизии, указывают на руководство незаконными правовыми актами, которые их и создают.

Нравится · Ответить · 17 августа в 1:06

Вадим Лахтычков

Вадим Лахтычков Nela Schastyetebe. Ну да..Когда вы обвиняли СССР в том, что вам говорили уезжайте,- это плохо..Когда говоритевы уезжайте,- это нормально?

Не нравится · Ответить · 4 · 17 августа в 12:09

Вадим Лахтычков

Вадим Лахтычков Nela Schastyetebe «поэтому забаните сами себя для изральской группы , пока не вылечитесь а пока будете лечиться общайтесь в русской группе там всё что касается ссср и выясните»

А этого мало?

Не нравится · Ответить · 1 · 17 августа в 13:48

Вадим Лахтычков

Вадим Лахтычков Nela Schastyetebe. Для меня, не только вруша, но ещё и сказочница, вопрос состоит в другом.. Каким был Союз,- дело каждого.. Я же речь вёл о другом.. Вы кто, что вы будете решать, кому и где быть? Или для вас демократия это когда одно мнение ваше, а другое не правильное?

Не нравится · Ответить · 1 · 17 августа в 15:55

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Nela Schastyetebe! Я вас предупреждал. Господа! Я призываю всех забанить госпожу Nela Schastyetebe, поскольку она сознательно пытается помешать обсуждению важных тем, пытается оскорбить оппонента, что бы вызвать скандал или как миниму запрятать его комментарий от просматривающих ленту. Я не знаю, делает ли она это из служебных обязанностей, или у нее комплекс неполноценности, и поэтому ей хочется всех унизать. Но мы ведь здесь не для лечения психики и обездоленных. Для этого есть другие группы. Поэтому баня эту госпожу, я повторю свой комментарий предшествующий ее жёлче-излиянию.

Нравится · Ответить · 1 · 17 августа в 17:03

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Алекс Цеитлин: «Сергей Ростовцев приведите о чем вы говорите. Наверное опять что то услышали как и с хельсинскими договореностями».

Хельсинские договоренности определили только неизменность границ. Но для того, что бы их изменить, нужна либо безоговорочная капитуляция СССР, и тогда страны победители его могли бы делить по своему разумению, либо решение законодательного органа, принявшего, либо утвердившего такое решение. Однако, после референдума 1991 года, декларировавшего единство СССР, высшего законодательного органа при демократии, такое решение мог принять исключительно другой общесоюзный референдум.

Но даже съезд советов, такого решения не принимал.

Считать правомочным решение местных чиновников, состоявшееся в беловежской пуще, смешно. Оно ничтожно и юридической силы иметь не может. Естественно никакие решения принятые сформированными ими структурами, так же не могут считаться законными. Это я о будапештском меморандуме и прочем вышивании.

Но с этим еще ладно. А вот ООН приняла декларацию прав человека, ратифицированную и в СССР и в странах западной Европы и в их метрополии США.

А по этой декларации, где права человека являются привилегированными перед правами государств, мне гарантируется право покидать свою страну и возвращаться в нее.

СССР не денонсировал этой декларации.

Резюмируя: Даже не будь соглашения в Хельсинки и референдума 1991 года, после того как я и мне подобные покинули СССР, СССР является, обязан являться существующим

Я уже писал о коллизиях которые вызваны непониманием этого.

Например, наше дебильное правительство заключает договора с отдельными объектами СССР о пенсиях, в которых люди покинувшие СССР до преступного сговора в беловежской пущи, пенсий лишены.

Такие коллизии, указывают на руководство незаконными правовыми актами, которые их и создают.

Нравится · Ответить · 17 августа в 17:03

Ефим Сирота

Ефим Сирота Я не понимаю одного, если у вас действительно есть право возвратиться в СССР,ну так используйте его,или в чём вы хотите убедить тех кто понимает что СССР как государства нет,исчезло,распалось,на части.1000 раз незаконно,но это произошло,его нет,нышту, …Еще

Нравится · Ответить · 17 августа в 21:32

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин В конституции СССР есть права республик на суверенитет. Определяют сами Республики. За ними решения. Сувереные органы республик эти решения и приняли. Все законно. Украина даже провела референдум. Все имеет законую почву. Тем более когда рухнула центральная власть. В Хельсинких договореностях наоборот не исключается мирное изменение границ. Даже наоборот. Развал СССР не противоречит им не как.

Нравится · Ответить · 17 августа в 22:01

Сергей Ростовцев

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Beniamin Kotik

Beniamin Kotik Интересная и познавательная дискуссия. Мне кажется, что все участники, этой дискуссии прекрасно понимают, что возврата , нет и не будет, потому что эт проигрышный вариант исторического развития человечества. Возможно будет другой прохожий вариант, но это в будущем. Меня в этой дискуссии заинтересовали два момента. Первый, ведь и правда развал Союза, происходил, на фоне полнейшего беззакония. Типа когда низы не слушаются, а верхи не могут. То есть произошла мирная революция без жертв исключения это моральное поражение большинства людей из соцлагеря мира. И многие из нас до сих пор этим болеют. С этим вопросом мне все ясно и нет проблем. Но вот второй вопрос меня на самом деле беспокоит это наличие сварливых, хамовитых, и скандальных людей. Уверенных, в своей правоте и праве оскорблять других не согласных с их мнением, с их понятием жизни. И если им не удается обяснить свою мысль, то готовы облить грязью незнакомого человека. Почему??? Почему не разобраться в себе, а не уподобляться базарной торговки с Одесского привоза?? Это относится как к мужчинам, так и к женщинам???

Не нравится · Ответить · 2 · 17 августа в 19:31

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Beniamin Kotik! Совершенно согласен с тем, что произошла революция. Но в отличии от революции 17 года, которая произошла на фоне полной незащищенности Российской империи в мировом праве, революция 91 была осуществлена против прекрасно юридически защищенного государства.

Я, конечно, понимаю, каковы шансы в современном мире добиться выполнения законов, но просто сказать: «Мир дерьмо и никаких законов в нем, кроме права сильного не было и нет» тоже не хочется. Поэтому, я постоянно стараюсь объяснить окружающим, законность того или иного события или действия государства.

Создание нетерпимого, к нарушению закона, общественного мнения, это самое маленькое, что я могу сделать для этого мира.

В конце концов, эпоху возрождения возвестили просветители Вольтер, Монтескье и Руссо. Но что бы они появились сейчас, необходим маленький, капля за каплей, ежедневный труд тех, кто ничего большего, в силу здоровья и своего положения, сделать не может.

СССР, пусть виртуально, был и остается непобежденной территорией человечества стремящегося к прекращению эксплуатации человека человеком.

Нравится · Ответить · 1 · 18 августа в 2:59

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Вот разве что виртуально. Пусть иам и остается, тем более, что реальный СССР был совсем другой.

Не нравится · Ответить · 1 · 18 августа в 8:53

Сергей Ростовцев

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Roman Sidgaev

Roman Sidgaev Ты неси меня река

Нравится · Ответить · 18 августа в 7:31

Lev Elbert

Lev Elbert Просветители привели к первой кровавой революции от которой Франция нп оправилась до сих пор

Нравится · Ответить · 18 августа в 8:31

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Lev Elbert! Да. Что бы возникли брежневские времена — времена бедного коммунизма, был сталинизм, была война. И сейчас монополии и корпорации не хотят сдавать своих позиций. Их надо уничтожить. Эволюционно, революционно. Возможно прольется кровь. Наверняка прольется. Они без боя не сдадутся. Из тех евреев, кто вышел из египетского рабства, сколько вошли в Израиль? Так что, надо было рабами сидеть у горшков с мясом? С такой психологией, мы бы еще с деревьев не слезли. http://rostovtsev.info/esse/

Эссе.

Деревья были высокими, стволы гладкими, плоды сладкими и сочными. Мои сородичи уже карабкались…

ROSTOVTSEV.INFO

Нравится · Ответить · Убрать предварительный просмотр · 1 · 18 августа в 13:13

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Уже науничтожались. Все кровью залили. Толк был? Может хватит

Нравится · Ответить · 18 августа в 15:05

Сергей Ростовцев

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Lev Elbert

Lev Elbert Да Вы просто — якобинец. Но это до тех пор пока не полетят головы ваших близких

Нравится · Ответить · 18 августа в 13:45

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев А что, лучше пусть сидят рабами у горшков с мясом? «Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности»

Нравится · Ответить · 18 августа в 13:56

Роман Краснов

Роман Краснов Тут каждый (не оскорбляющий других) прав по своему… Каждый из собственного опыта оценивает ситуацию…

Но с учетом вы фактов общепризнанных проблем, возникает закономерный вопрос:

где выход, с чего начать работу, что менять и к чему стремиться?????

Мне знакомы (по ФСБуку 😉 многие коментирующие, и в их коментах чувствуется искреннее желание перемен… Но последнее время, я стал оч редко посещать ф-сбук, т.к. за несколько лет ничего (практически) не меняется…

Все пишут ,что «надо», что «должны» делать власти, буржуи и другие граждане, как будто кому то из них нужно наше мнение или совет !?

Утомляет и печалит такая ситуация…

Я ни кого не упрекаю, сам такой же… Просто очень хочется увидеть реальные перемены к лучшему и избежать надвигающейся беды… Чего как понимаю хочется всем участникам дискуссии, часть которых пытается избежать разочарования и потому старается найти хоть ,что то хорошее в нынешнем положении дел…

Не нравится · Ответить · 1 · 18 августа в 14:18 · Отредактировано

Роман Краснов

Роман Краснов И вот если (когда с Б-жьей помощью) мы начнем ,что то менять, тогда думаю и пригодится и опыт СССР и прагматизм сторонников капитализма, и главное желание всех к переменам….

А перемен нам не избежать, и выбор наш заключается не в том — менять или не менять нашу жизнь (экономику, политику, соц.устройство) и отношения друг с другом, а в том, сделать ли это добровольно «до…» , и таким образом избежать, или «после…» серьезных проблем, возникающих как результат нашей разобщенности, эгоистичного поведения и потребительского отношения к жизни….

Не нравится · Ответить · 2 · 18 августа в 14:46 · Отредактировано

Алекс Цеитлин

Алекс Цеитлин Может просто жить?

Нравится · Ответить · 18 августа в 15:07

Роман Краснов

Роман Краснов Алекс , при всем уважении, вы за тенденциями в мире следите? Прогнозы специалистов слушаете?

Наверняка видите ,что каждый год все больше проблем, которые толкают нас к чему то…

Нравится · Ответить · 18 августа в 15:29

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Да, очень, очень много пережитков коммунизма в сознании людей. от них нужно избавляться.

Нравится · Ответить · 1 · 18 августа в 20:50

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Alexander Balabanov: «Да, очень, очень много пережитков коммунизма в сознании людей. от них нужно избавляться.» Много еще пережитков у людей холуйства. Пора уже наконец понять, что все люди равны и деньги не должны быть определяющей ценностью общества. Эксплуатация человека человеком, должна быть ликвидирована вместе с теми, кто будет пытаться этому мешать. Наше будущее это свободный труд, свободных людей на благо всего общества. А кто здоров и не работает, тот не ест. Нет рантье. Налог на наследство должен стать ежегодным и прогрессивным. Пусть деньги работают, а не кормят тунеядцев.

Нравится · Ответить · 16 ч · Отредактировано

Alexander Balabanov

Alexander Balabanov Да и я против эксплуатации. Поскольку в наше время эксплуатация бедных богатыми большая редкость (да и всегда была нечастым явлением), а сегодня эксплуатация богатых бедными — одно из основных бедствий нашего времени, нужно активно бороться с этим позорным явлением.

А чем Вам мешают рантье? Люди вложили деньги общественно полезным образом и живут на это. Что плохого?

Нравится · Ответить · 15 ч · Отредактировано

Юрий Розенбаум

Юрий Розенбаум Все люди равны? Что за бред? Есть умные и есть тупые. Есть труженики и есть лодыри. Есть законопослушные и есть криминалитет. В нормальных капиталистических странах люди живут совсем неплохо. Да и в России сейчас живут в основном, гораздо лучше, чем жили при социализме. Это при всём том, что капитализм в России варварский.

Нравится · Ответить · 11 ч

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Alexander Balabanov «эксплуатация богатых бедными — одно из основных бедствий нашего времени» Ох как я богатых заэксплуатировал, работая по 12 часов, 25 лет за крышу над головой и еду. Извините Александр, я просто думал, что Вы серьезно, а Вы просто шутник. 🙂 … Да и по поводу рантье. Alexander Balabanov: «Люди вложили деньги общественно полезным образом и живут на это» Кто не работает, тот не ест. Рты падлам позашивать и пусть себе в задницу еду вкладывают, общественно полезным образом.

Нравится · Ответить · 13 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Юрий Розенбаум: «Все люди равны? Что за бред? Есть умные и есть тупые. Есть труженики и есть лодыри. Есть законопослушные и есть криминалитет.» Так я вовсе не за отмену денег. Но труженики должны жить лучше чем лодыри. Таланты, должны жить лучше, чем бездарные бездельники. И должны иметь равные возможности проявить свой талант. Но если человек трудолюбив и талантлив, а ни хрена не делает и живет на наследство родителей и на проценты в банке, пусть сдохнет. Кто не работает, тот не ест. Но есть вкусности будут, в соответствии с той пользой, которую они приносят обществу. Тут равенства быть не должно. Иначе нет мотива работать хорошо и талантливо.

Нравится · Ответить · 1 · 11 ч · Отредактировано

Михаил Рахлин

Михаил Рахлин Подозреваю что как раз тот, кто живет на проценты, вряд ли сдохнет. Тем более, что ничего криминального в этом нет. Кроме того, лично мне еще не попадались обладатели наследства, которые были бы полными бездельниками. Это уже патология какая-то.

Нравится · Ответить · 2 · 6 ч

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Криминальное есть. Они получают еду, ничего не производя. Значит, для них эту еду кто-то за бесплатно должен вырастить. Пусть вкладывают деньги в дело. Рискуют ими. И получают зарплату как управленцы. Но они ведь кладут в банк. Получили наследство. Прекрасно. Тратьте. Но передать банковским менеджерам и получать деньги с нифига? А Фига?

Georgius Yeselev ого вы растянули тему, бьёте рекорды в группе, лучше отвлектитесь немного youtube.com/ watch?v=bxgHEJ9AN1I

Нравится · Ответить · 11 мин.

Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Голод был не только в СССР. Вспомните великую депрессию США. А на США никто не нападал. Никакие антанты. И Гитлера против США не финансировали и «мюнхеном» не кормили. Клип дерьмо. Просто промывание мозгов. СССР боролся и выстоял. Наверно можно было и иначе. Но история сослагательного наклонения не знает.

Нравится · Ответить · Только что

Сергей Ростовцев

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Сергей Ростовцев

Сергей Ростовцев Великолепная семерка медального зачета в Рио, на сегодняшний день.

______________Золото__Серебро__Бронза____Общее кл.

СССР ___________25_____ 39______ 54________118

Великобритания___24_____ 22______14_________60

Китай____________22______18______25_________65

Германия_________14_______8______13_________35

Япония___________12_______8______21_________41

Франция___________9______14______14_________37

Австралия_________8______11______10_________29

Федерация США дисквалифицирована за попытку политизации олимпийского движения и неспортивное поведение в женской эстафете.