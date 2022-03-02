Вопрос к российскому правительству

Открытое письмо.
Уважаемые господа! Товарищи!
Запад давит РФ санкциями. Ваш ответ на санкции не кажется мне достаточным.
Предлагаю:
1) Заморозить контракты на постоянную поставку углеводородов, для стран присоединившихся к санкциям против РФ и Белоруссии.
Не отказаться от поставки, а поставлять газ и нефть исключительно по спотовым ценам.
2) Ввести налог на транзит сырья через РФ, в страны присоединившиеся к санкциям против РФ
3) Расширить территориальные воды примыкающих к России морей, сделав их бесполётной зоной для стран закрывшим своё небо для Российской авиации.
4) Отказаться от признания авторских прав на продукцию попавшую в санкционные списки для стран присоединившихся к санкциям против РФ.
С уважением, Сергей Ростовцев
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022
Свидетельство о публикации №222030201834