Во всём виноват Израиль!

И вдруг «неожиданно» некоторые мудаки начали требовать вручать неграм дипломы без экзаменов.

Вы думаете я об Израиле?

Нет. Я о США и их вассалах в Америке и других континентах.

Так в чём же виноват Израиль?

Когда мы, в 90 и начале 91 года из СССР ехали на ПМЖ в Израиль, нам говорили, что будет предоставлено социальное жильё.

Фиг. Нас грубо кинули и когда мы приехали и поняли что нас кинули, мы неожиданно узнали, что выезд нам на пять лет закрыт.

Большинство стало рабами крыши над головой. Мы не могли развиваться. Мы вынуждены были пахать, чтобы не спать на парковой лавочке.

Одни стали рабами съёмного жилья, другие рабами ипотеки, с которой бессовестно манипулировали увеличивая выплаты.

Потом Сохнут завёз в Израиль эфиопских негров. И что? Неграм подарили квартиры. Не социальное жильё, а собственные квартиры. И не где-нибудь на периферии, а там где они выбирали сами. Им дали безвозвратную «суду» в 90% стоимости квартиры.

Негры других стран обиделись и сказали:

— А что, мы хуже еврейских негров?

Это причина того, что сейчас происходит в мире. А повод…?

Повод то, что негры решили, что их за совершаемые преступления судить не нужно, а судить нужно тех, кто этим преступлениям препятствует.

Но превентивно чёрные расисты решили поставить всех белых на колени.

Рот Фронт – Они не пройдут!!!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

Свидетельство о публикации №220061100154