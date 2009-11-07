Вне математическое приложение.

Впрочем, я предлагаю еще одну форму описания моей модели существующей Вселенной, но в более математической форме. В данной части я нападаю скорее на математическую базу физики.

Координаты.

Насколько мне известно, современная физика базируется на непрерывности кривых, полагая, что мощность каждой кривой континуум точек. Но когда мы определяем расстояние до некоторого объекта, то делаем это некоторым метром, деля на него некоторое расстояние. Таким образом мы конечно не получаем мощности континуума, а только счетное множество. Меня заинтересовало, к каким изменениям в картине мира привело бы, если заменить непрерывность кривой в физике, ее дискретностью.

Тогда единицей пространства стала бы некоторая ячейка – место в пространстве, которое может занять рассматриваемый объект.

2. Насколько мне известно, современная физика и физика космоса в частности базируется на декартовой прямоугольной системе координат. Считается, что прямоугольной системе координат осей столько же, сколько измерений. С моей точки зрения это неточность. В прямоугольной системе координат в неявном виде присутствует в два раза больше координатных осей. По существу не X, Y, Z, а X, -X, Y, -Y, Z, -Z.

Кроме того, к недостаткам прямоугольной системы координат (в том случае если мы переходим на понимание пространства, как ячеистой структуры) можно отнести и выделенные направления.

Я предпочел бы описывать точки пространства в косоугольной системе координат. Примеры таких систем на плоскости – плоскость покрытая шестиугольниками(сотами) или треугольниками. Оси в приведенных примерах расходятся под углом в сто двадцать градусов.

Тогда мы имеем количество координатных осей не в два раза превышающее мерность пространства, а всего на одну координатную ось. Кроме того, на таких структурах нет выделенных направлений, ячейки расположены с максимальной плотностью и ячейка, отстоящая от центра системы на «N» единиц и лежащая на оси не чем не отличается от ячейки такой же удаленности от центра и лежащей, где попало. Не существует в таких системах возможности определения расстояния до объекта от центра системы отсчета путем извлечения корня из суммы квадратов его координат, здесь наибольшая координата и будет этим расстоянием.

Рассмотрение ячеистой Вселенной с отсутствием выделенных направлений привело меня к любопытной гипотезе — все объекты во Вселенной обладают скоростью света в четырехмерном пространстве.

Vx + Vy + Vz + Vi + Vt = C

Где: «V(n) » – скорость объекта вдоль оси «n»;

«x, y, z, i» – оси координат объема;

«t» – ось координат событий;

«C» – скорость света – некоторая константа, определяющая количество проходимых объектом ячеек по координатным осям в единицу времени;

«Vt» – производная (скорость или градиент) движения по оси элементарных событий – возможно неожиданное понятие. Ячейкой на оси «t» является – элементарное событие. Количество элементарных событий в единицу времени мы и называем «скоростью» движения объекта по оси «t» или «скоростью» во времени, также как количество мест (ячеек) которые объект занимал, передвигаясь по пространственной оси, мы называем скоростью в пространстве.

Nx/T + Ny/T + Nz/T + Ni/T + Nt/T = C

Где:

N – количество пройденных ячеек;

T – время.

Естественно если объект движется со скоростью света по направлению оси «y» то его скорость относительно осей «x», «i», «z», «t» будет равна нулю. Если объект находится в состоянии покоя относительно осей «y», «i», «x», «z» то количество событий (время) «t» для него течет нормально – со скоростью света. Других скоростей перемещения просто не существует. Все релятивистские эффекты становятся очевидны.

И нет никакого движения в обратную сторону, движение возможно только в положительном направлении каждой оси. Отрицательные направления отсутствуют. Но как мы наблюдаем движение во всех направлениях пространства «y», «i», «x», «z»? Объект во всех направлениях, в том числе по направлению «t» может двигаться только относительно других объектов, которые в рассматриваемом измерении имеют другую скорость. Свет движется со скоростью «C» именно по тому, что движется только в одном направлении.

***Придя к этим выводам рассматривая косоугольные и дискретные системы координат, мы вполне можем перенести их и на обычные прямоугольные и непрерывные системы, заменив координаты -X, -Y, -Z на W, Q, I, например, где только у координаты «t» положительное направление. Так уж развивалась математика, что границей тупого и острого угла принимается не 120 и не 60, а 90 градусов. И теорема Пифагора писалась … и многое, многое другое.

Но внимательно рассматривая именно косоугольную модель можно сделать некоторые уточнения. Скорость объекта от начала оси координат всегда равна «C» и не в один из моментов объект не может быть ближе к центру, системы чем был до того. Но двигаясь перпендикулярно (а такое возможно исключительно в косоугольной и дискретной системе координат), он может двигаться колеблясь, или по орбите оставаясь на той же дистанции от центра системы отсчета в пространстве и во времени. Описывая весьма малый радиус на поверхности четырехмерной (пяти координатной) сферы характеристики такого объекта весьма будут напоминать элементарную частицу. Спин – движение вокруг элементарной ячейки на плоскости пространства. А включение во вращение оси элементарных событий даст заряд. Можно присмотреться по внимательней и обнаружится еще многое.

В связи с выше описанным любопытно, на мой взгляд, следующее наблюдение:

Давайте предположим, что возможна система отсчета не с одним, а со многими центрами этого отсчета. Например, система, в которой роль центра играют числа «N» делящиеся на «А»- тогда число «Х» отстоящее от «N» на «-М» умноженное на число «У» отстоящее от «N» на» -К» даст «Z», которое будет отстоять от «N» на +»М»*»К».

Числовой пример:

Возьмем за центр системы все числа делящиеся на семь. Число 19 меньше чем 21 на 2, а число 18 на три, 18*19 = 342 3*2=6 значит, число 342-6 должно делиться на 7!Проверяем. (342-6)/7 = 48.

Это мы рассмотрели вариант минус на минус. Плюс на плюс дает .19-14= 5, 18-14 = 4, 4*5 = 20. Значит 342-20 тоже делится на семь без остатка (342-20)/7 = 46

Теперь давайте возьмем плюс и минус.26 это 28-2,а 31 это 28+3, значит 26*31 и теперь уже плюс 6 тоже разделится на семь без остатка (26*31+6)/7 = 116.

Стало понятно, что «0» это просто вырожденная – многоцентровая система координат, где все центры сошлись воедино…

И еще одно замечание. В современной математике понятие параллельности (насколько мне известно) касается только прямых. Кривые, а тем более ломаные к понятию параллельности никакого отношения не имеют. Но прямая, кук кратчайшее расстояние между двумя точками в физике может иметь любую форму которая зависит как от сред сквозь которые лежит ее путь так и от полей. Вводя понятие параллельных линий мы бы могли избежать многих математических парадоксов. Ну попробуйте задать себе вопрос: параллельны ли линии окружностей в одной плоскости имеющие общий центр? А не имеющие такого общего центра, но описанные в одной плоскости. И тогда размышления над разницей окружностей с общим центром, но в относительно разных плоскостях( параллелей и меридианов) просто автоматически приведут нас и к Риману и Лобачевскому. Относительная плоскость – это например поверхность тора (топологически и шар является тором, когда дырка от этого бублика имеет нулевой радиус). А введение понятия параллельности для ломанных… Ну конечно две окружности и квадрата в одной относительной плоскости параллельны даже если пересекаются.

Масштаб.

Давайте теперь отвлечемся от выше описанной модели, взяв у нее два момента. Каждый объект имеет свою линейку (масштаб) и то, что единицей этой линейки (ее делением) является некоторая ячейка меньше которой, для данной линейки размеров не существует.

Чем определяется размер линейки и ее деления, пока опустим и перейдем к следующему предположению.

Предположим следующее – линейка, которой объект измеряет все что он может измерить, увеличивается с каждым измерением относительно измеряемого. И зададим себе вопрос, как это изменение скажется на объекте с учетом того, что скорость получения информации об изменениях окружающего мира конечна (скорость света).

Наглядной моделью этого наблюдения станет для нас геометрия на поверхности надувающейся футбольной камеры.

Предположим, линейка объекта «А» составляющая некоторое N элементарных ячеек, увеличивается с каждым ходом на некоторый процент.

Предположим объект «А» должен определить расстояние до объекта «Б», если «Б» находиться от «А» на расстоянии достаточно большого количества масштабных единиц.

«А» не может измерить изменение расстояния до «Б» своей линейкой и делает это, получая от «Б» информацию о его размерах (вне модели это смещения спектров).

Тога, когда информация об изменении размеров «Б» достигнет «А», размеры масштаба «А» увеличатся также, как размеры «Б», но информация о размерах «Б» устарела, так как ушла от «Б» в самом начале увеличения размера пространства камеры или нашего наблюдения этого. Старые размеры «Б» дошедшие до «А» будут меньше действительных. Они будут продолжать уменьшаться с каждым ходом, так как размеры «А» увеличиваясь, с каждым ходом на тот же процент будут давать все большее приращение. Оставаясь такими же, измеряй «А» все расстояния мгновенно, эффект относительного изменения этих расстояний, при конечной скорости распространения информации, как раз и даст, то, что в реальном мире мы называем красным смещением спектра или разбеганием галактик. Все это – благодаря получению устаревшей информации. При чем ее устаревание будет пропорционально расстоянию до удаленного объекта.

Прошу кстати обратить внимание на то, что если мы начнем прокручивать это процентное раздувание назад, мы никогда не придем к какому-то другому качеству камеры называемому в современной космологии «Большим взрывом».

Давайте теперь рассмотрим, что происходит вблизи самого объекта «А», если объект «Б» находится ближе размера масштабной линейки самого «А». Тоже самое, что и вдали, но наоборот. Изменения размера объекта «Б» объект «А» узнает раньше, чем об изменении собственного размера. Соответственно объект «Б» приближается к объекту «А» с ускорением, что в физика называет гравитацией.

И последнее. Объект «А», не может оценить изменения размера своих ячеек, так как для него их размер элементарен. Но скажите, как он осознает то, что при сохранении размера на его масштабе не поместится то количество ячеек, какое помешается? Не имея возможности проявится, в силу элементарности, как фиолетовое смещение ячейка должна выдать некоторый иного качества результат для наблюдателя на объекте «А». Ячейка излучит квант энергии, а это при переложении модели на реальный физический мир и даст нам непрекращающийся источник энергии в виде Солнца, внутренней температуры Земли безо всяких термоядерных реакций и.т.д.

Резюмируем: Гравитация, разбегание галактик, солнечная энергия являются геометрическими следствиями раздувания Вселенной и конечности скорости света.

Упрощенно это выглядит так Представьте, что никаких там гравитаций – не существует. Просто Земля, как дрожжевой пирог, набухает с ускорением 9.8 метров в секунду. Крошка этого пирога, тоже набухающая также как земля только соответственно своему размеру – умеет наблюдать. Далеко-далеко от этого дрожжевого пирога набухает еще один точно такой же дрожжевой пирог. Но это так далеко что картинку второго пирога наблюдающая крошка видит не сразу, а через несколько дней. Эта милая крошка меряет размер своего пирога и видит, что тот пирог, который в дали становится все меньше и меньше. Это потому, что она сама, чем больше становится, тем быстрее набухает. Но ускорение набухания того пирога, который толкает ее в бок тоже, ведь меряет она это ускорение собой набухшей. А раз тот пирог, что в дали становится все меньше, а крошка знает, что он дрожжевой и казалось бы должен тоже набухать, то она взяла и решила, что он от нее улетает.

Если в этой модели учесть что увеличивается не только объем пирога, но и масса. То пирожки вращающиеся вокруг и тоже надувающиеся продолжат вращаться по те же орбитам.

Есть также подходы к численному вычислению коэффициента «раздувания». Привязками для этого могут служить, как постоянная Хабла, так и гравитационная постоянная и само «g».

***При вычислении может вполне оказаться, что коэффициента «раздувания» отрицательный, то есть «камера» (не столь уж важно это сфера или тор с радиусом полости в два раза меньшим чем радиус самого тора) не раздувается, а сдувается. Выше описано «раздувание» исходя из предположения, что до объектов удаленных от нас мы меряем не само расстояние до объекта, а геометрически интерпретируем размер объекта в расстояние до него. Важно, что само существование масштаба, постепенное изменение его величины и конечность распространения информации и обеспечивают, привычное для нас, видение существование Вселенной.

* * *

Если мы сделали 100 попыток броска монеты на «орла» или «решку», то какова вероятность двух серий десяти «орлов»? Почти неотличима от нуля, конечно с точки зрения обычного масштаба. А если бросить монету миллиард раз? Вероятность двух таких серий приблизится к единице, но среднее, наиболее вероятное, расстояние между сериями, измеряемое в попытках будет «слегка» больше ста попыток. А если мы теперь рассмотрим среднее расстояние между сериями из одиннадцати орлов то, как изменится расстояние, измеряемое в попытках и в том случае, когда метром является не одна попытка, а размер рассматриваемой серии?

Теперь если вернуться к приложению о координатах можно предположить, что движение по замкнутой траектории со скоростью света и есть частица материи вроде протона или электрона. Время событий для них практически остановлено. А вот там, где материи нет, в пустоте события несутся со «Скоростью света», вот разные пространственные зациклености и возникают с тем большей вероятностью, чем меньше вероятность данной точки пространства, быть включенной в траекторию какого либо цикла.

Какова же Вселенная?

Существуют материальные точки двигающиеся по орбите ячейки в четырехмерном пространстве.

Существуют точки их орбит не запрещенные для других материальных точек. Чем дальше «слой» их нахождения от центра системы координат, тем большое количество точек могут находиться (появиться) в этом слое. Тут мы наблюдаем и поля Дирака, и расширение Вселенной. Точки объединяются в системы, те в свою очередь в системы большего порядка и.т.д.

Теперь зададим вопрос, а кому нужно, вышеописанное? Как сказал мне один доктор математики, чтоб все это перевести в из разговоров в науку нужно всю математику с самого начала писать. «Можешь?» – спросил он меня. Нет написать новую математику я не смогу, воображением слаб вышел. В четырех мерии «вижу» только простые фигуры. Максимум могу пересчитать грани и ребра у четырехмерного додекаэдра. И кто может знать может осей темпа событий не одна, а две или четыре и пиши эту математику по новой. Но слава богу сегодня есть и другой путь.

Мы создаем компьютерную игру. Игру, в которой пространство дискретно, косоугольные координаты и угол между координатами зависит от их количества. Генератором случайных чисел (программисты меня понимают) получаем серии бросков. Задаем восприятие взглядом объекта окружающего. Постулируем конечность обмена информацией. В одном окне смотрим что происходит в игре вообще, в другом пикнув на любой объект или ограничив некоторую область, смотрим что происходит с их точки зрения. А дальше меняя правила: количество осей, величину серий, скорость и.т.д. идем к цели. Цель игры: получить знакомую нам вселенную и венец творения человека.

В этой главе мы описали природу Бога, его свойства во Вселенной, но совсем не рассмотрели вопрос о его сознании или само осознании. То, что он Творец ясно, ведает ли что творит? Эти вопросы я предлагаю оставить будущему, так как на сегодняшний день человечество только создало понятие информационных систем. А простая молекула может себя осознать и как? А не является ли вероятностный характер микромира проявлением свободы выбора в неорганическом мире? Может именно эта вероятностность является базой для возможности нашей свободе выбора? Сами Понятия для таких рассуждений Время еще не создало. И после каждого высказывания так и хочется спросить себя: «А в каком смысле — осознание себя?».

Бог – это когда существует один закон в сонме своих проявлений и условий из одних и тех же посылок. Бог – это когда Мир един. Когда мир пытаются представить существующем сонме (ад хок) законов в мелочах противоречащих друг другу – это только неполноценные попытки замечательных фантазеров. Мир един не только в единой теории поля, пути для построения которой были описаны несколькими абзацами выше, а вообще для всего. Существует и будет создаваться, пока живо человечество теория единого закона, обобщающего все большее пространство явлений укладывающихся в одну модель. И пока для нашей цивилизации не закончилось ее биологическое время, создание такой модели является единственным смыслом нашего существования.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2001

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Дата публикации подтвержденной Copyright – 14.11.2001 06:33