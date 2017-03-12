«Викинг»- поклёп на всех.

Это расширенная (в моём понимании) рецензия, на новый российский «блокбастер» «Викинг».

Но сначала я о чем-то другом:

Есть такая идиотская реклама какого-то маринатора, когда всё до маринование показывается как серое, а значит не аппетитное, а в маринаторе и после него, всё цветное и яркое.

Такой примитивный уровень рекламы, пытающийся воздействовать на подсознание смотрящего рекламу человека, оскорбителен. Рекламодатель демонстрирует что относится к потребителю как к быдло, которого можно заставить купить товар как блестящие цветные бусы.

Этот маринатор я никогда не куплю.

Я долго ждал пока в сети появится качественная копия фильма «Викинг». И дождался.

Фильм серьёзно испортил мне настроение.

С моей точки зрения фильм является поклёпом на:

а) Православие

б) Язычество русичей

в) Историю России

г) Русскую знать того времени.

д) Природу России

е) Викингов

ж) Печенегов.

Если кого пропустил, простите, потому, как любая ложь цепляет всех.

Но начнём с конца списка.

В фильме у печенегов монгольские или японские глаза. Но на самом деле единственное сохранившееся ясное изображение печенегов, это такие же лица, как и у самих русичей. Хотя о них и пищут, что они тюркские племена, но большинство тюркских племён глаза не раскосые и даже когда раскосые не монгольского раскоса. Но в большинстве это чисто славянские лица. Свою раскосость, они получили позднее, когда в одинадцатом, двенадцатом веках, нашей эры, на исконную территорию тюркских племён вторглись кочевые племена Азии, внеся свою долю в тюркскую генетику.

А до того, нет. В общем, печенеги с раскосыми глазами в 10 веке, это враньё.

Почему враньё, а не ошибка?

А потому, что создателям фильма понадобилось внешнее различие русичей-печенегов и русичей киевской Руси, чтобы ярче продемонстрировать предательство военначальников, сотрудничавших, против Владимира с печенегами. Ну чтобы ярче показать показать, где наши, а где чужие. Маринатор помните? Тот же приём.



С какого перепугу автор решил, что викинги могут дать для сражения одного своего воина, а САМИ глядеть как его убивают.

Он викингов, с каким другим народом не перепутал?

Викинг мог наняться в чужую дружину сам. Я даже знал одного. Уйдя из своей общины в Исландии, он погулял, как наёмник в Норвегии и северной Европе. Он овладел военными секретами народов, за которые сражался, и тех, с которыми сражался. Вернулся домой и начал грабить все эти народы со своими соплеменниками.

Но чтобы племя отправило в бой своего, а само сидело на заборе и смотрело…? Даже не смешно.

Природа России.

Тут этот маринатор просто выпирает. Всё что мы видим до христиан-ромеев, это серость и грязь. Такое впечатление, что вообще фильм черно-белый и только когда на арену выходят римляне, он начинает быть цветным. Жалкий и унизительный трюк, как для России, так и для тех, кто этот фильм смотрит. С понтом зима, но не зима, потому что снега, после первой картины нет и периодически дождь. Но проливной, а значит и не осень.

И это не ошибка, Россия по мнению автора или режиссера, должна быть показана яркой, только если она отхристианена.

Русскую знать.

Русская знать, того времени, если судить по фильму, мало чем отличается и от бомжей и от дикарей.

Ну, хоть бы русские былины почитали. Князь насилует женщину, которую хочет взять в жёны при всех. Князь княгиню!!!

И она становиться его женой. Не полковой шлюхой, а женой.

Вот представь читатель Рогдая, которому отказала Людмила, который её насилует перед дружиной, а потом берет в жёны. Представил? А я вот не могу. Моей фантазии на такое не хватает. В России, бывало, шлюх делали царицами. Но что бы цариц шлюхами… Это автора зашкалило желание зрелища. Но это явно не о России.

История Руси.

Да Русь крестили. Крестили огнём и мечом, загоняя в реки для крещения, что бы вступить в союз с Византией. Совсем не добровольно.

Даже переименовать русичей в славян пришлось. Славянин от слова Цлав. На иврите крест. Но в Византии буквы Ц не было. Поэтому, СЛАВЯНЕ, это крещённые.

И то что приняв название про суть слова забыли, говорит, что это не сильно помогло.

До сих пор и масленица и ночь Ивана Купала, и каляды, хоть и на рождество, и ряженые. Всё не по классическому христианскому обряду. Поэтому Новый год, так прочно и вошёл в нашу жизнь и праздник мужчин (23 февраля) и праздник женщин (8 марта), хоть и отмечаются в какие-то даты, явно носят языческие ментальные корни.

Язычество русичей.

Ну тут вообще кошмар.

Никогда на Руси не было человеческого жертвоприношения!!!

Ни у киевской Руси, ни у печенегов, ни у хазар.

Вообще, язычество Руси в корне отличается от язычества Персии, Вавилона и стран юга центральной Европы, некоторые из которых переняли обычаи и верования тех, кто их однажды завоёвывал.

А в Руси такого не было.

В жертву приносили чучело зимы. Приносили пучок травы, что бы по дыму попытаться понять будущее.

Но самое странное, это бритые бабы-жрецы.

Откуда автор такое взял? Из какого культа дикарей?

На Руси, молодая баба была такой ценностью, что за неё воевали, убивали, похищали. Женщины Руси никогда небыли просто наложницами. Жена была хозяйкой и не важно где в доме или в биваке кочующего народа. И мужики, не важно киевлянин он или печенег, всегда побаивались своих жён, не меньше чем жёны этих киевлян или печенегов.

И уж придумать, что жрицей была женщина…?

Женщины Руси были реалистками. Они были в большей степени атеистками, чем их мужья. Женщина должна была вырастить детей. Ей было не так важно, от печенега, хазарина или киевлянина, главное, чтобы дети были живы и здоровы.

А уж представить себе, что ради какого-то обряда женщина вымажет себе рожу и пойдёт убивать мужа….

Я пас. Просто убить мужа сковородой… да без проблем могу представить. Но ради обряда убить отца своих детей, а значит наверняка сделать детей рабами…

Короче. Это не о Руси. Это с какой-то планеты Глюк-ов.

Я вообще без особого уважения отношусь к попам любой религии (попам, ксёнзам, раввинам, мулам, ламам…)

Но представить себе, чтобы служитель культа пытался надурить русского князя дешёвым фокусом с оливковым маслом, выгоревшим на поверхности воды, НЕ ВЕРЮ.

Да князь его там на куски и порубит. С князем нужно тоньше.

Правда и князя они подобрали еще того… Если поверить тому, что произошло… Ну вдруг, взять и поверить на зло всему, то непонятно почему половцы не покорили Русь до того, как это сделала орда.

И грех было не покорить.

А вот тому, что воин не убил «князя» вставшего на колени и заявившего, что более никого не убьёт, верю охотно. На Руси юродивых убивать было не принято.

Резюме:…………..

А нужно ли резюме после всего написанного?