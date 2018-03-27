Вересковый мёд или щит на ворота?

Существо народа передают его поэты. Давайте вспомним (по Пушкину), как воевали правители Руси:«Их селы и нивы за буйный набегОбрек он мечам и пожарам;»Они отвечали врагу за нападение на себя, стараясь назначить за это нападение неприемлемую цену.Тем же угрожает и нынешняя власть агрессору. В ментальности ничего не изменилось.Но прочтём другую поэму, Стивенсона:«Пришел король шотландский,Безжалостный к врагам,Погнал он бедных пиктовК скалистым берегам.На вересковом полеНа поле боевомЛежал живой на мертвомИ мертвый — на живом.

Лето в стране настало,

Вереск опять цветет,

Но некому готовить

Вересковый мед.

В своих могилках тесных,

В горах родной земли

Малютки-медовары

Приют себе нашли.»

То есть, в Британии было принято устраивать геноцид, того кого она называла своими врагами. Собственно так, позднее, произошло и с жителями сегодняшней США.

У них такая ментальность и нынешние правители, ничего нового не придумали. В ядерной доктрине США они собираются уничтожить тех, кого назначили во враги.

Так о чём я?

А как бы поступил Князь Олег, с теми кто из русичей, сотрудничает с теми, кто хочет совершить набег на современную Россию?

Как Вы думаете?