Обнаружил свидетельства машины времени. Сейчас я вам это докажу.
Фильм «В шесть часов вечера после войны», я первый раз смотрел в начале шестидесятых. Я не придал значения тому, когда фильм снимался. А снимался он летом 1944 года. Но финал снят так, как будто автор фильма предвидел, что война кончится в мае.
Я сделал скрин практически финальной сцены. В руках у Марины Ладыниной букет сирени.
Сирень в Москве в 1945 году распустилась в начале мая.
Ни в апреле и не в июне. Попробуйте объяснить, как иначе летом 1944 года можно было знать, когда кончится Великая Отечественная война?
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