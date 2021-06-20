Обнаружил свидетельства машины времени. Сейчас я вам это докажу.

Фильм «В шесть часов вечера после войны», я первый раз смотрел в начале шестидесятых. Я не придал значения тому, когда фильм снимался. А снимался он летом 1944 года. Но финал снят так, как будто автор фильма предвидел, что война кончится в мае.

Я сделал скрин практически финальной сцены. В руках у Марины Ладыниной букет сирени.

Сирень в Москве в 1945 году распустилась в начале мая.

Ни в апреле и не в июне. Попробуйте объяснить, как иначе летом 1944 года можно было знать, когда кончится Великая Отечественная война?





© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

Свидетельство о публикации №221062000135