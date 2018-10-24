Не до конца ещё всё продумали майданные «украинцы». «Патриарх» не украинское и не политкорректное слово.

Нужно, объединить патриарх и матриарх. Но ещё есть и гомосексуархи, педофилархи, некрофилархи, скотоложархи и прочие группы мойданных «украинцев». Как быть?

Предлагаю главу украинской автофейкалии г-н Денисенко, называть Укрархом, учитывая что таким образом он укажет и национальную принадлежность, чтобы не перепутали с московскими архами и обойдёт половой вопрос. Потому что как его иначе не назови, например: Пидраскотархом, гомонекрархом, минетархом, ,перверзиархом — кто-то из укралиберастии обидится.