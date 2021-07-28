Сейчас США уходят из Афганистана.
Всем, кто в Афганистане сотрудничал с армией США, отрезают головы.
Людей очень жаль, но…!
Зачем эти люди сотрудничали с США?
США, что, пришли сделать Афган благополучным?
Сколько школ, больниц, театров, университетов они создали в Афганистане?
Зато расцвёл наркотрафик. Не в США.
Но на деньги от продажи наркотиков, США разжигали региональный конфликт.
Теперь всем их холуям, режут головы.
Разве Усама бин Ладен, был афганцем?
Нет. Он был саудовцем. Разве он жил в Афганистане? Нет, он жил в Пакистане.
Тогда почему воска США, после «11сентября» были введены в Афганистан, а не в Саудовскую Аравию и Пакистан?
Саудовская Аравия и Пакистан были союзниками США, а Афганистан им не был.
Теперь США, устроив в Афганистане очаг нестабильности, уходит, а всем их холуям, режут головы.
До нового года они обещают покинуть Ирак. Их, США, пребывание в Ираке стоило Ираку миллионы жизней. А сколько школ, больниц, театров, университетов создали США в Ираке? Возможно, они построили много заводов?
Нет. США в Ираке качали Иракскую нефть.
Они грабили Афганистан, Ирак и после их ухода, и холуям США в Ираке будут отрезать головы.
Людей жалко, но зачем они сотрудничали с выродками под звёзнополосатым флагом?
Жалко, но справедливо.
Украине приготовиться.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021
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