Сейчас США уходят из Афганистана.

Всем, кто в Афганистане сотрудничал с армией США, отрезают головы.

Людей очень жаль, но…!

Зачем эти люди сотрудничали с США?

США, что, пришли сделать Афган благополучным?

Сколько школ, больниц, театров, университетов они создали в Афганистане?

Зато расцвёл наркотрафик. Не в США.

Но на деньги от продажи наркотиков, США разжигали региональный конфликт.

Теперь всем их холуям, режут головы.

Разве Усама бин Ладен, был афганцем?

Нет. Он был саудовцем. Разве он жил в Афганистане? Нет, он жил в Пакистане.

Тогда почему воска США, после «11сентября» были введены в Афганистан, а не в Саудовскую Аравию и Пакистан?

Саудовская Аравия и Пакистан были союзниками США, а Афганистан им не был.

Теперь США, устроив в Афганистане очаг нестабильности, уходит, а всем их холуям, режут головы.

До нового года они обещают покинуть Ирак. Их, США, пребывание в Ираке стоило Ираку миллионы жизней. А сколько школ, больниц, театров, университетов создали США в Ираке? Возможно, они построили много заводов?

Нет. США в Ираке качали Иракскую нефть.

Они грабили Афганистан, Ирак и после их ухода, и холуям США в Ираке будут отрезать головы.

Людей жалко, но зачем они сотрудничали с выродками под звёзнополосатым флагом?

Жалко, но справедливо.

Украине приготовиться.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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