Убийство Хашогги заказали США.

Меня недавно удалили с фейсбука, не сообщив за что. Поэтому я опубликую последние мои посты, под теми числами, когда они публиковались, а вы попробуйте догадаться.

Эксклюзивная информация от GolHor: Убийство Джамаля Хашогги заказали США. Поэтому, Хашогги, понимая что происходит, не расписывался в саудовском консульстве США или Британии, а отправился в Турцию, где у него была крыша и Турция не друг Саудовской Аравии. Причина по которой США заказали Хашогги, это то, что он расследовал дело о поставках из США в Саудовскую Аравию химического оружия, для применения в Йемене. Что Саудиты и сделали. В планах разведок США и Британии изобразить Хашогги одним из представителей террористических организаций, проиранского направления. Не знаю, насколько это эксклюзив… Может завтра будет во всех газетах, но публикую.