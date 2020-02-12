«Триггер» — гнусное кино.

Я смотреть не смог. Выбросило буквально на первых кадрах. Психолог который верующему человеку говорит, что нет загробного мира, не психолог, а даже не дворник.

Такого сразу нужно выбросить из профессии и к людям не подпускать.

Чтобы не у кого не было сомнений, я материалист. Но наука это одно, а человеческая психика другое. религии созданы для того, чтобы притушить в психике невроз неминуемой смерти. Конечно они и спекулируют на этой своей нужности, но…

То что сказал этот парень, исполняющий роль психолога, человеку у которого он пользуется авторитетом врача, может полностью разрушить психику пациента и привести его к суициду.

Любой второкурсник по профессии это уже точно знает, иначе хрен ему зачёт.

Ну могли бы взять для фильма консультанта не из продавцов симок в подземном переходе.

Я вообще над этой «пару минут» просмотра долго размышлял и понял — ЭТО ПРОИСКИ ЛИБЕРАСТОВ.

Кроме попов, раввинов и мул, многие сотни психологов и произведений искусства и науки, стараются укрепить в человеке надежду, что «Там, что-то есть».

Я тут упоминал фильм «Небесный Суд». А ведь есть и «Мастер и Маргарита» сотни других фильмов и книг. Есть более точечно направленные доводы. Например притча «Есть ли жизнь после родов», или

«О «том свете».» — Это для атеистов.

Кроме борьбы с неврозом неминуемой смерти вся эта масса, старается сделать предсказуемым поведение человека в обществе, а значит и существование самого общества.

Иначе, можно убивать, насиловать, заниматься гомосексуализмом, скотоложством, труположеством, педофилией и прочими и прочими гнусностями которые проповедует современная либерастическая идеология.

Например в Израиле, где я живу, запрещено публично доказывать отсутствие Бога. Можешь верить или нет. Можешь как ты хочешь воспитывать своих детей. Но публично доказывать, что Бога нет… СЯДЕШЬ. И я считаю это правильным.

Пора в России, к закону о запрете пропаганды педерастии среди несовершеннолетних, добавить закон о запрете доказывания отсутствия загробного мира, для всех.

Человек единственное существо абстрактно осознающее свою будущую смерть. Человеку, чтобы оставаться человеком необходимы хотя бы сомнения, что конец это конец. Попытка разрушить в нём эту веру, должна расцениваться, как попытка убийства, попытка склонения человека к преступлениям против общества.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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