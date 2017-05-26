Три ответа о России и не только.

Хочу дать три простых ответа, на вопросы, которые поднимаются в дискуссиях на различных ток-шоу.

1 вопрос: Об уровне жизни в России.

— Почему Россия, граждане России, живут менее обеспеченно, чем граждане Германии, которую СССР(Россия) победила?

Ответ:

Потому что против России велась непрерывная холодно горячая война, а германия была и пока остаётся привилегированной полуколонией США. Как и Япония, Германия могла заниматься собой, поскольку являлась территориальным инструментом борьбы США с Россией.

Предлагаю, следующий раз, идиоту задавшему вопрос о Германии (в этом контексте), бить в рожу.

1 вопрос:

— А почему США живут лучше? Они ведь вели холодную войну.

Ответ:

А потому, что в США, на её территории, последние три столетия не велось войн – это раз.

Потому что США военный преступник, который в своих интересах разжигал и разжигает войны по всему миру.

Потому, что США обжулил весь мир БретонВудским соглашением, сделав доллар резервной валютой, а потом, когда доллар закрепился в этом качестве, отказавшись от привязки доллара к золоту.

Грабитель, если нет органов правосудия, всегда богаче ограбленного.

Предлагаю, следующий раз, идиоту задавшему вопрос о США (в этом контексте), бить в рожу.

2 вопрос:Об экономическом устройстве.

— Зачем избирать велосипед, если модель свободного рынка показала себя наилучшим образом?

Ответ: Социализм показал себя наилучшим образом. А его проблемы в том, что он должен был всё время вести борьбу со всем миром свободного рынка, который не хотел дать шанс, социализму победить в экономическом соревновании. Не было экономического соревнования. Была не прекращающаяся война тех, кто хотел обеспечить себе прислугу и тех, кто не хотел прислугой быть.

Выстояв 70 лет в этих условиях, социализм продемонстрировал своё преимущество и большую эффективность над миром свободного рынка.

Это очевидно.

Предлагаю, утверждающим обратное, плевать в морду.

3 вопрос. «Демократия самая эффективная политическая система»?

Ответ:

Коммуникация в современном мире такова, что всеобщая демократия выгодна только самой богатой стране мира. Она может покупать политиков, а потом с их помошью, грабить те страны, которыми они руководят.

Пока существует возможность покупки политиков, монархия лучше. Монарх думает о своей стране и о своих детях, которым в ней править, а не о том, чтобы после окончания срока из неё свалить.

Пока не существует закона, что покупка политика или финансирование оппозиции, является преступлением за которое страна позволившая себе это должна быть уничтожена, любой призыв политиков к демократизации не самых богатых стран, считаю военным преступлением заслуживающем высшей меры социальной защиты, через повешение за голову.

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Сталин=Моисей