Три ответа о России и не только.

Хочу дать три простых ответа, на вопросы, которые поднимаются в дискуссиях на различных ток-шоу.
1 вопрос: Об уровне жизни в России.
— Почему Россия, граждане России, живут менее обеспеченно, чем граждане Германии, которую СССР(Россия) победила?
Ответ:
Потому что против России велась непрерывная холодно горячая война, а германия была и пока остаётся привилегированной полуколонией США. Как и Япония, Германия могла заниматься собой, поскольку являлась территориальным инструментом борьбы США с Россией.
Предлагаю, следующий раз, идиоту задавшему вопрос о Германии (в этом контексте), бить в рожу.
1 вопрос:
— А почему США живут лучше? Они ведь вели холодную войну.
Ответ:
А потому, что в США, на её территории, последние три столетия не велось войн – это раз.
Потому что США военный преступник, который в своих интересах разжигал и разжигает войны по всему миру.
Потому, что США обжулил весь мир БретонВудским соглашением, сделав доллар резервной валютой, а потом, когда доллар закрепился в этом качестве, отказавшись от привязки доллара к золоту.
Грабитель, если нет органов правосудия, всегда богаче ограбленного.
Предлагаю, следующий раз, идиоту задавшему вопрос о США (в этом контексте), бить в рожу.
2 вопрос:Об экономическом устройстве.
— Зачем избирать велосипед, если модель свободного рынка показала себя наилучшим образом?
Ответ: Социализм показал себя наилучшим образом. А его проблемы в том, что он должен был всё время вести борьбу со всем миром свободного рынка, который не хотел дать шанс, социализму победить в экономическом соревновании. Не было экономического соревнования. Была не прекращающаяся война тех, кто хотел обеспечить себе прислугу и тех, кто не хотел прислугой быть.
Выстояв 70 лет в этих условиях, социализм продемонстрировал своё преимущество и большую эффективность над миром свободного рынка.
Это очевидно.
Предлагаю, утверждающим обратное, плевать в морду.
3 вопрос. «Демократия самая эффективная политическая система»?
Ответ:
Коммуникация в современном мире такова, что всеобщая демократия выгодна только самой богатой стране мира. Она может покупать политиков, а потом с их помошью, грабить те страны, которыми они руководят.
Пока существует возможность покупки политиков, монархия лучше. Монарх думает о своей стране и о своих детях, которым в ней править, а не о том, чтобы после окончания срока из неё свалить.
Пока не существует закона, что покупка политика или финансирование оппозиции, является преступлением за которое страна позволившая себе это должна быть уничтожена, любой призыв политиков к демократизации не самых богатых стран, считаю военным преступлением заслуживающем высшей меры социальной защиты, через повешение за голову.
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Сталин=Моисей
МОИ СТИХИ
Моя Россия щедра просторна и любима.
Желает быть тобой любима.
Надежд твоих желанных свет.
Трудов твоих и отношений добрых.
Желает мне добра Россия.
Здоровья много счастья.
Любви большой любви прекрасной.
Достатка много и добра.
Всех благ земных и даже больше.
Желаний и трудов достичь.
Всех благ тебе моя Россия.
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Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
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МОИ СТИХИ
Я Родину свою люблю.
Россия стала как родная.
Вдохнул глубоко свежий воздух.
Входи сказала мне она.
Вхожу в избу сидит старик.
Обедать будем говорит.
Ему я отвечаю здравствуете.
Вот входит в дом краса России.
И робко нежно шлет поклон.
Да говорит слова такие.
Ты здравствуй добры человек.
И вся твоя семья и добавляет.
Желаю я достатка в доме и любви.
Всем добрым людям я желаю.
Я руку к сердцу подымаю.
Благодарю за добрые слова.
От всей души желаю счастья.
Желаю мира в доме вашем.
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Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
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МОИ СТИХИ
Родной мой город и улица родная.
Страна Россия славных дел.
Трудов больших и патриотов многих путь.
И подвигов военных звезды.
Трудов гражданский светлый путь.
Житейских благ желанных.
И родины любви огромной.
Желанья быть достойным.
Да уважать граждан и патриотов.
Родных и близких любить и уважать.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
МОИ СТИХИ
Россия родина моя родная милая Страна.
Народов многих Мать родная светлая моя.
Любимая страна детей своих.
Единства суть стремления граждан.
Люблю тебя прекрасная Россия.
Надежд моих ты свет моя Страна.
Желаний всех моих я верю.
Родина единства.
Веков твоих сплоченные народы.
Да сила их любовь Россия.
Нам родина дана одна.
Красавица Земля прекрасная планета.
Как дивный сад.
Да множество прохладных дивных рек.
Дающих жизнь Земле.
Есть родина единая Россия.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
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МОИ СТИХИ
В стране моей есть город Санкт-Петербург.
Основан был Петром Великим.
С династии Романовых Князей.
Основы он Российской Император.
Законодатель и Основатель.
Северной столицы Санкт-Петербург.
Он основатель всей России.
Санкт-Петербург. Великий Петр.
Моей страны прекрасный Город.
Жемчужина столиц. России.
Санкт-Петербург ты дивный Эрмита.
Российских Городов.
Ты достояния страны моей.
Да дивный образец трудов Петра.
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Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
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МОИ СТИХИ
Страна моя Россия ее я гражданин.
Ее люблю ее я уважаю и ценю.
Я ее желаю много лет.
Желаю ее любви и счастья.
Ее народу.
Россию я люблю свою.
Страна прекрасная моя.
Желаю ее я процветание.
Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA