Три источника и три составные части – краткая, но правдивая история палестинского народа.

Первая, но не самая большая часть современного палестинского народа, давшая этому народу название, это филистимляне. Филистимляне пришли на землю Ханаанскую вместе с другими племенами Древней Греции после набегов на богатый, тогда еще, Египет. Народ называющий себя Фалосет,как народ, сформировался на Кафторе (Крит), куда его праотцы пришли с северной Греции, где исповедовали культ Фалоса и давший название этому народу. Важное место среди богов филистимлян занимал Баал-Зебуб или в более поздней транскрипции Вельзевул.Обратите, кстати, внимание на транскрипционные изменения.Вторая часть палестинского народа наиболее многочисленная, поэтому давшая названия современным потомкам – евреи.«Иври» была фамилией Авраама после его отхода от язычества и перехода к единобожию. Авраам пришел в Ханаан из Месопотамии. Под этим именем и знали многочисленных потомков Авраама в древнем Египте.Когда Иври (евреи) покинули древний Египет, вместе с ними ушло очень большое количество египтян, позднее в евреях растворившихся. И если от Авраама евреи научились праведному (правильному) с точки зрения рассудка поведению, то после их пребывания в Египте пришла жажда знаний.Праведное поведение включало в себя отказ от не релевантных к современной культуре, религиозных требований язычества. Не отказавшись от религии вообще, еврейская религия стала реформистским течением в массе заполнившего восток язычества.Выйдя из Египта евреи реформировали свою веру, внеся в нее элемент поклонения знаниям и знающим. Была провозглашена каста знающих, коих народ обязывался поддерживать десятиной всего заработанного.Оставшееся в Египте население почти полностью было уничтожено набегами дикарей пустыни аравийского полуострова, так что наследниками египетской культуры остался народ вышедший из Египта вместе с евреями и растворившийся в них.Евреи, заселили Ханаан.В Ханаане тогда и обитали филистимляне. Филистимляне кстати слово женского рода, так как культ был направлен на символ мужчины, фаллос, и считался богом, сам народ олицетворял себя с блудницей мечтающей об этом фаллосе.Нельзя сказать, что евреи мирно сосуществовали с филистимлянами в земле Ханаан. Война была нормальным положением дел. Оба народа только и думали, как друг друга уничтожить, но…Но их помирил вавилонский царь Навуходоносор (Невухаднецар). И распутные, поклоняющиеся сексу, филистимлянки вместе с праведными и мечтающими о знаниях евреями, были угнаны в вавилонское рабство.Часть евреев, (еще не породнившихся с филистимлянами), удрала из Вавилонского плена на север. Это было колено Шимона.Их потомки сегодня называют себя русскими или славянами. Славянами русские становились приняв крещение. Цлав на иврите крест, а пройдя через христианскую Византию, где не было «Ц» , оно автоматом менялось на «С».А оставшиеся евреи абсорбировали в вавилонском пленении оставшихся в живых филистимлян и особенно филистимлянок и евреи стали тем ироничным народом, которыми мы их знаем сегодня.Попробуй не набраться иронии, когда одна твоя часть мечтает о плотских утехах, а вторая праведно стремится исключительно к книжным знаниям.Но настоящими идейными потомками филистимлян оказались как раз русские, которые породнились с исконными поклонниками культа Фаллоса. Только породнившись с их и евреев потомками, начали возрождать сам культ.Материальные доказательства возрождения культа Фаллоса в на Урале, в центре России на прилагаемых фотографиях.

А вот те самозваные дикари – выходцы аравийского полуострова, пытающиеся сегодня присвоить себе веселое имя идолопоклонников Фаллоса, просто воры и мошенники. И никакой террор или подкупы продажных европейских политиков не даст им право на землю Фалостин. Они будут изгнаны с нашей земли или уничтожены полностью.

Фалос им в зад!

Амен!!!

Ростовцев Сергей

Вот появились археологические доказательства:

Около ста древних скульптур примерно 8000 летней лркыности были найдены в израильских горах Эйлата и в пустыне Негев. Камни длиной от полутора до двух с половиной метров имеют форму пениса, некоторые каменные окружности имеют форму вагины.

По словам исследователя из Научного центра Аравийского Мертвого моря и Аравийского института, Узи Арвера, эти фигуры имеют символические аспекты: это плодородие, выраженное в скульптурах влагалища и фалоса.