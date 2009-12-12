Три источника и три составные части – краткая, но правдивая история палестинского народа.

Обратите, кстати, внимание на транскрипционные изменения.
Вторая часть палестинского народа наиболее многочисленная, поэтому давшая названия современным потомкам – евреи.
«Иври» была фамилией Авраама после его отхода от язычества и перехода к единобожию. Авраам пришел в Ханаан из Месопотамии. Под этим именем и знали многочисленных потомков Авраама в древнем Египте.
Когда Иври (евреи) покинули древний Египет, вместе с ними ушло очень большое количество египтян, позднее в евреях растворившихся. И если от Авраама евреи научились праведному (правильному) с точки зрения рассудка поведению, то после их пребывания в Египте пришла жажда знаний.
Праведное поведение включало в себя отказ от не релевантных к современной культуре, религиозных требований язычества. Не отказавшись от религии вообще, еврейская религия стала реформистским течением в массе заполнившего восток язычества.
Выйдя из Египта евреи реформировали свою веру, внеся в нее элемент поклонения знаниям и знающим. Была провозглашена каста знающих, коих народ обязывался поддерживать десятиной всего заработанного.
Оставшееся в Египте население почти полностью было уничтожено набегами дикарей пустыни аравийского полуострова, так что наследниками египетской культуры остался народ вышедший из Египта вместе с евреями и растворившийся в них.
Евреи, заселили Ханаан.
В Ханаане тогда и обитали филистимляне. Филистимляне кстати слово женского рода, так как культ был направлен на символ мужчины, фаллос, и считался богом, сам народ олицетворял себя с блудницей мечтающей об этом фаллосе.
Нельзя сказать, что евреи мирно сосуществовали с филистимлянами в земле Ханаан. Война была нормальным положением дел. Оба народа только и думали, как друг друга уничтожить, но…
Но их помирил вавилонский царь Навуходоносор (Невухаднецар). И распутные, поклоняющиеся сексу, филистимлянки вместе с праведными и мечтающими о знаниях евреями, были угнаны в вавилонское рабство.
Часть евреев, (еще не породнившихся с филистимлянами), удрала из Вавилонского плена на север. Это было колено Шимона.
Их потомки сегодня называют себя русскими или славянами. Славянами русские становились приняв крещение. Цлав на иврите крест, а пройдя через христианскую Византию, где не было «Ц» , оно автоматом менялось на «С».
А оставшиеся евреи абсорбировали в вавилонском пленении оставшихся в живых филистимлян и особенно филистимлянок и евреи стали тем ироничным народом, которыми мы их знаем сегодня.
Попробуй не набраться иронии, когда одна твоя часть мечтает о плотских утехах, а вторая праведно стремится исключительно к книжным знаниям.
Но настоящими идейными потомками филистимлян оказались как раз русские, которые породнились с исконными поклонниками культа Фаллоса. Только породнившись с их и евреев потомками, начали возрождать сам культ.
Материальные доказательства возрождения культа Фаллоса в на Урале, в центре России на прилагаемых фотографиях.
А вот те самозваные дикари – выходцы аравийского полуострова, пытающиеся сегодня присвоить себе веселое имя идолопоклонников Фаллоса, просто воры и мошенники. И никакой террор или подкупы продажных европейских политиков не даст им право на землю Фалостин. Они будут изгнаны с нашей земли или уничтожены полностью.
Фалос им в зад!
Амен!!!
Ростовцев Сергей
Вот появились археологические доказательства:
Около ста древних скульптур примерно 8000 летней лркыности были найдены в израильских горах Эйлата и в пустыне Негев. Камни длиной от полутора до двух с половиной метров имеют форму пениса, некоторые каменные окружности имеют форму вагины.
По словам исследователя из Научного центра Аравийского Мертвого моря и Аравийского института, Узи Арвера, эти фигуры имеют символические аспекты: это плодородие, выраженное в скульптурах влагалища и фалоса.
Что такое сказка?
«Сказки – это один из основных жанров устного народного творчества. Во всякой сказке есть элемента действительности. Добро и зло, человечность и жестокость, трудолюбие и леность, смекалка и тупость, щедрость и скупость- все эти качества человека раскрываются в сказке». Ну а в след за Иппалитом героем К/Ф «С лёгким паром» мне хочется несколько переадресовав сказать — Какая всё же неблагодарная мерзость этот, в основе Израэльский еврей, если не смог сойтись в ЕДИНОМЫСЛЯЩИЙ народ!!!