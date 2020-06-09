Третья мировая началась.

Слушая многих диванных экспертов, доказывающих, что короновирус это ни какая не пандемия, я наткнулся на видео с одной женщиной экзальтированной дамой — главным редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ» Еленой Кондратьева-Сальгеро.

Она наговорила много глупостей и тенденциозного отношения к цифрам… Например:

В прошлом году во Франции от обычного гриппа умерло 30 тысяч, а в этом от COVID 19, 29 тысяч. По мнению мадам, это говорит о том, что COVID 19 представляет не большую угрозу, чем сезонный грипп.

Конечно, хочется спросить:

— Мадам, та же цифра, но несмотря на беспрецедентные меры, в виде карантина, изоляции, масочного режима и постоянного запугивания населения. А если бы всего этого не было??? Цифра была бы на порядок выше.

Но в конце она сказала очень правильную фразу, которая заставила меня задуматься что же в действительности происходит.

А сказала она:

— Может нам чего-то не говорят?

Но давайте посмотрим чем COVID 19 отличается от других вирусных болезней.

Почему этот вирус обходит детей лишённых иммунитета и бьёт по тем, у кого иммунитет развился. Причём, если бы среди них он бил по людям с наиболее сильным иммунитетом, было бы не понятно но логично. Сильный иммунитет мешает борьбе с вирусом. Но вот какой прикол: Из тех, кого он наиболее сильно поражает, как раз люди с ослабленным иммунитетом. Но ведь у детей вообще нет никакого иммунитета, и все антитела они получают с материнским молоком.

Разные диванные эксперты этим вопросом не задаются. Не биологи.

Но экстраординарные меры были приняты и в Китае, и в Израиле, и в России и множестве других стран, которые трудно заподозрить в совместном заговоре.

И вот я начал думать о том чего нам не говорят.

В августе сентябре прошлого года США нанесли биологический удар по Китаю.

Что делать Китаю? Посылать ядерные ракеты на США?

Китай ответил тем же, ударив по США и странам НАТО, другим штаммом вируса.

Мировая война началась. Нам не говорят, не желая вызвать панику. Думать, что война с помощью биологического оружия будет вестись открыто, наивно.

Но война идёт и COVID 19 – USA и COVID 19 – Китай, смертельно опасны.

Для вируса не нужно баллистических ракет и ракет со сверх звуковой скоростью И бункеры могут помочь лишь частично.