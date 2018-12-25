Требую от России!

Честно говоря у меня просто плохое настроение. Во-первых, не возможно купить живую ёлку к новому году, а во-вторых, израильская мафия (правительство, кнессет,суд, полиция, прокуратура, налоговое управление, соц.отделы и прочие госслужащие)вместе с мафией США (израильский центробанк) за счёт моих налогов предотвратили падение цен на жильё и все эти подонки продолжат спекулировать квартирами, делая из выходцев из СССР, рабов крыши над головой.

Я в Израиле 27 с половиной лет и всё это время работаю по 12 часов за еду и право спать под крышей, а не на лавочке.

Но РПГ7 у меня не сохранился, а без него требовать, что-то от мафии бесперспективно.

А ещё и диета.

Настроение хуже некуда.

А тут появилась надежда, что Россия даст, по новому закону, нам гражданство и придёт в Израиль, чтобы по нашему призыву, защитить нас от мафии.

УРА!!!

Россия вперёд!!!

Но последние события разочаровывают и у меня появился вопрос:

Почему Россия не соглашается обменять нарушителей Российской границы в керченском проливе, на тех, кто отдал этим пацанам преступный приказ?

А именно, обменять моряков на верховного главнокомандующего вооружённых сил Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олександра Турчинова, министра обороны Украины Степана Полторака, командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, как лиц отдавших преступный приказ… и применить к поступившим взамен моряков, высшую меру социальной защиты?

Господа Российская власть!

Я требую, чтобы вы согласились на этот обмен!

Мы надеемся на вас!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2018

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P.S. Рецензии на стихире:

Присоединяюсь к законному требованию передовой израильской общественности. Хунту — на гиляку!

Адам.

Адам Райский 25.12.2018 10:32

«чтобы вы согласились на этот обмен!»

А «самостийные» уже предлагали такой обмен, я что-то пропустил?

Этак, батенька, опять Россия виновата?

Славненько получилось 🙂

А не много ли желающих чего-то требовать от России?

Я Вам по секрету скажу, что нам глубоко ниже плинтуса «мафия» в Израиле, проблемы ЖКХ там же и прочие заморочки «прогрессивного человечества».

Вы, возможно, не поверите, но идиоты в сегодняшнем правительстве Украины тоже в некотором виде плюс, как и проблемы «прогресситсов» в Европе, США и других стран самой цивилизованной демократии 🙂

Удачи Вам!

Сергий Сальникоф 25.12.2018 11:17

Так вот, по поводу согласия самостийных:

Если у вас потёк кран, вы же не ждёте предложение от крана его поменять?

Туда, где он потёк, посылается сантехник.

Вот пусть господин Шойгу, пошлёт своих сантехников…, прошу прощения, сотрудников, естественно на своих транспортных средствах, поскольку на Украине тяжело с углеводородами, и произведёт вышеуказанный обмен.

Всё просто.

Сергей Ростовцев.