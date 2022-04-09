Открытое письмо,президенту Россию, Владимир Владимировичу Путину.
Уважаемый товарищ президент, Владимир Владимирович Путин!
Я, Ростовцев Сергей Юрьевич, гражданин Израиля, обращаюсь к вам с просьбой и одновременно целеуказанием, суть которого ниже.
Я безоговорочно поддерживаю те цели, которые Вы, товарищ президент, поставили армии РФ на Украине. А именно денацификацию и демилитаризацию.
Одновременно с этим, я родился и вырос на Украине и там есть мои родственники и друзья. Я очень не хочу чтобы они пострадали. И вообще я хочу, чтобы пострадало, погибло или получило ранения как можно меньше людей, не зависимо от их убеждений и выбранной стороны конфликта.
Но страны НАТО, продолжают накачивать Украину оружием, что угрожает несбыточностью этих моих желаний.
Поэтому я прошу Вас, Владимир Владимирович, сделать самому или поручить представителям министерства обороны, следующее заявление:
«В связи с тем, что страны НАТО, посылают на Украину большое количество во вооружений, которые могут привести к увеличению жертв как граждан Украины, так и граждан России, и это оружие поставляется на Украину через польскую границу, нами решено следующее:
Мы просим всех жителей зоны, находящейся на расстоянии шестидесяти километров от польской границы, для недопущения жертв среди мирного населения, покинуть указанную территорию в течении 48 часов.
После 48 часов, всё что находится ближе чем шестьдесят километров от польской границы, будет являться законной целью наших ВКС, и будет уничтожаться.
Особенно обращаем внимание жителей приближенных к железнодорожным и шоссейным развязкам, которые находятся на этой территории. Эти объекты будут уничтожаться во первых. При этом любой объект на этой территории может быть уничтожен в любое время.
Мы просим отнестись к нашему заявлению со всей серьёзностью, и покинуть вышеуказанный район.»
Пожалуйста, товарищ президент, Владимир Владимирович, сделайте это. Иначе до окончания конфликта погибнет множество людей, которые могли бы остаться живыми.
Города можно разрушить и отстроить – людей не воскресишь.
С уважением,
Сергей Ростовцев.
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