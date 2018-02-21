Тест на квартирный вопрос.

В Израиле с жильём зазванных возвратиться на родину лиц еврейского происхождения, происходит кошмар.

После прибытия «большой алии» правительство создало спекулятивные цены на рынке жилья, превратив часть новых граждан в рабов.

Сначала нам не дали выбора, куда бежать из страны, где по всем признакам начиналась волна антисемитизма. Нас слили в Израиль.

Первые пять лет после «репатриации» нам не давали выехать по закону, а потом у нас уже не было сил на вторую эмиграцию. Туда где мы были раньше. Вернуться было не возможно. Все мосты были сожжены, да и не было уже той страны. Да и в других странах нас не ждали.

Тут нас взяли за горло, и мы обязаны либо батрачить за гроши, и отдавать их за съём растущего в ценах съёмного жилья.

С этим можно справиться. Поверьте, можно.

Но для этого нужна решимость. Нужна решимость не одного человека, а большого количества тех, кто оказался в этом капкане.

Политически сделать ничего нельзя. Это фата-моргана. Мошенники, которых нам подсовывают под видом наших защитников, попадая в политику, решают свои личные дела, а вовсе не наши. Так как же справиться с мерзким обнаглевшим государством и его функционерами?

Вот рецепт и одновременно тест – готовы ли вы защищать себя или только плакаться в виртуальные жилетки друзей по фейсбуку?

Рецепт:





Уважаемый парламент и правительство Германии!

Бездомные евреи Израиля просят вас из милости пригласить к себе в страну с правами беженцев тех евреев и их родственников, которые бежали из СССР/СНГ в Израиль более двадцати лет назад и до сих пор не имеют ни своего, ни государственного жилья. Мы потенциально бездомны.

Мы в бедственном положении. Мы просим о правах беженцев потому, что на вторую полноценную эмиграцию у нас нет сил.

Поверьте, если вы услышав нашу просьбу, пригласите нас, мы и наши дети станут достойными гражданами вашей страны, работающими на её благо и процветание.

Год переселения в Израиль……….

Фамилия…. имя ….

номер теудат зеута……….

номер телефона……..

домашний адрес…….

Такие же письма должны быть написаны всеми одновременно, парламенту и правительству Испании, Италии, США, Канады, Англии, Франции….

Копии должны быть направлены в еврейские общины этих стран и израильские газеты.

Если вы к этому готовы давайте назначим день, когда эти письма будут отправлены. Нужно распространить форму письма всем вашим виртуальным и не виртуальным друзьям и знакомым. Готов спорить, что если эти письма будут направлены одновременно, хотя бы тысячей человек или мы решим свой жилищный вопрос здесь, либо поедем в государственную квартиру одной из перечисленных стран…, а может быть даже в любую.

Цена вопроса, цена 20-25 конвертов купленных на почте.

Готовы?