На стих Николай Ефремов, который на фотке.
Почти пародия:
Такая жизня в Израиле
Средь эвкалиптовых ветвей
Мечтая о своей квартире,
Оставив близких и друзей,
Под страхом тюрем и решеток,
Девчонок в армию берут.
Присяги смысл довольно четок
На Торе присягают тут.
Когда пронзительность »АТИКВЫ»
Событию придала вес ,
Трибуны зрителей притихли ,
Их взгляды устремились вверх…
— Да неужели Он позволит
Насилию свершиться тут?
Под страхом тюрем и неволи
Девчонки в армию идут.
Не дай Бог слезы их и беды :
Не дай Бог воевать опять.
Чтоб защищая мироедов
Им в восемнадцать умирать?
А «попугаи» поцриоты
Трещат бравурно в соц-сети.
Вот взять бы их за ихни попы…
И……
Что Ты, Господи? Прости.