На стих Николай Ефремов, который на фотке.

Почти пародия:

Такая жизня в Израиле

Средь эвкалиптовых ветвей

Мечтая о своей квартире,

Оставив близких и друзей,

Под страхом тюрем и решеток,

Девчонок в армию берут.

Присяги смысл довольно четок

На Торе присягают тут.

Когда пронзительность »АТИКВЫ»

Событию придала вес ,

Трибуны зрителей притихли ,

Их взгляды устремились вверх…

— Да неужели Он позволит

Насилию свершиться тут?

Под страхом тюрем и неволи

Девчонки в армию идут.

Не дай Бог слезы их и беды :

Не дай Бог воевать опять.

Чтоб защищая мироедов

Им в восемнадцать умирать?

А «попугаи» поцриоты

Трещат бравурно в соц-сети.

Вот взять бы их за ихни попы…

И……

Что Ты, Господи? Прости.