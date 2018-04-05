Свободу африканским беженцам!!!

Предлагаю немедленно спасти от тиранов бедных африканских беженцев и отправить их всех к нормальным людям в сектор Газы.
Я предлагаю это сделать быстро, снабдив каждого беженца палестинским флагом.
Кроме того, либеральная газа лишена контактов с большим либеральным миром Европы. А потому передать в Газу с переправляемыми в неё бедными африканскими беженцами различный инвентарь садо-мазо и средства для эвтаназии.
Возможно моя идея не до конца разработана помогите в разработке своими идеями, чтобы в ближайший понедельник эту спасательную операцию можно было осуществить.
Позднее, это я анонсирую, я постараюсь помочь идеями, как либеральному Хамасу победить фашистский Израиль. Сделаю я это потому, что считаю, что руководство Хамаса находиться на зарплате израильской хунты и её вассалов.