Судный день США

4 октября российский парламент примет решение о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Предполагается, что президент России подпишет решение парламента.

Теперь я просто напоминаю:

Еврейский праздник Йом-Кипур или в русской традиции Судный день начинается с вечера Вторник, 4. Октябрь, 2022 и заканчивается ночью Среда, 5. Октябрь, 2022.

Что означает этот праздник?

В Рош аШана, в еврейский новый год, Бог выносит приговор на следующий год – кому жить, а для кого этот год последний.

Десять дней которые следуют за вынесением приговора, его ещё можно изменить.

В Йом-Кипур Бог подписывает приговор. После этого приговор изменить уже нельзя.

Какая связь?

Когда США взорвали российские газопроводы СП1 и СП2, они пересекли черту.

Это не теракт, не саботаж и не диверсия. Это начало войны с Россией.

США всё время говорят о тактическом ядерном оружии, пытаясь развязать войну в Европе.

Может быть тактическое ядерное оружие и будет применено, но только после того, как будет применено стратегическое ядерное оружие.

Государство США, в том виде в котором мы его знаем сегодня, этот год не переживёт.

Я предполагаю:

На побережья США обрушатся цунами вызванные ядерными ударами подводных беспилотников.

На центральные районы страны ударят сверхзвуковые ракеты в сотни мегатон.

Флот США будет уничтожен ядерным оружием малой мощности.

США бессильны что либо противопоставить этому сценарию. Они могут только ускорить его.

Я уже призвал всех своих друзей, всех евреев, русских, немцев… немедленно покинуть США.

Я призываю всё гражданское население США определиться: Хотите ли вы погибнуть в ядерном пожаре. Бункеры не спасут.

Бегите в Африку, Азию, Латинскую Америку, бегите в Россию. Россия большая.

Не оставайтесь в США. Не становитесь жертвами политики сумасшедших маразматиков, готовых ради главенства зелёных бумажек рискнуть уничтожением жизни на Земле.

Торопитесь. Ни кто не знает когда наступит день Икс. Но США перешли черту и всё что остаётся простым людям бежать.

Спасите ваши души!

Гмар хатима това – хорошей вам подписи в наступившем еврейском году.

Амен!



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