Судный день США

4 октября российский парламент примет решение о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Предполагается, что президент России подпишет решение парламента.
Теперь я просто напоминаю:
Еврейский праздник Йом-Кипур или в русской традиции Судный день начинается с вечера Вторник, 4. Октябрь, 2022 и заканчивается ночью Среда, 5. Октябрь, 2022.
Что означает этот праздник?
В Рош аШана, в еврейский новый год, Бог выносит приговор на следующий год – кому жить, а для кого этот год последний.
Десять дней которые следуют за вынесением приговора, его ещё можно изменить.
В Йом-Кипур Бог подписывает приговор. После этого приговор изменить уже нельзя.
Какая связь?
Когда США взорвали российские газопроводы СП1 и СП2, они пересекли черту.
Это не теракт, не саботаж и не диверсия. Это начало войны с Россией.
США всё время говорят о тактическом ядерном оружии, пытаясь развязать войну в Европе.
Может быть тактическое ядерное оружие и будет применено, но только после того, как будет применено стратегическое ядерное оружие.
Государство США, в том виде в котором мы его знаем сегодня, этот год не переживёт.
Я предполагаю:
На побережья США обрушатся цунами вызванные ядерными ударами подводных беспилотников.
На центральные районы страны ударят сверхзвуковые ракеты в сотни мегатон.
Флот США будет уничтожен ядерным оружием малой мощности.
США бессильны что либо противопоставить этому сценарию. Они могут только ускорить его.
Я уже призвал всех своих друзей, всех евреев, русских, немцев… немедленно покинуть США.
Я призываю всё гражданское население США определиться: Хотите ли вы погибнуть в ядерном пожаре. Бункеры не спасут.
Бегите в Африку, Азию, Латинскую Америку, бегите в Россию. Россия большая.
Не оставайтесь в США. Не становитесь жертвами политики сумасшедших маразматиков, готовых ради главенства зелёных бумажек рискнуть уничтожением жизни на Земле.
Торопитесь. Ни кто не знает когда наступит день Икс. Но США перешли черту и всё что остаётся простым людям бежать.
Спасите ваши души!
Гмар хатима това – хорошей вам подписи в наступившем еврейском году.
Амен!
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