Суд над США

Кого бомбили США после окончания 2й мировой войны.
Корея и Китай 1950 -1953 годы
(война в Корее)
Гватемала 1954
Куба 1959-1961
Гватемала 1960
Конго 1964
Лаос 1964-1973
Вьетнам 1961-1973
Камбоджа 1969-1970
Гватемала 1967-1969
Сальвадор 1980
Никарагуа 1980
Гренада 1983
Леван 1983-1984
(Леванские и сирийские цели)
Ливия 1986
Иран 1987
Панама 1989
Ирак 1991
(Война в Персидском заливе)
Кувейт 1991
Сомали 1993
Босния 1994-1995
Судан 1998
Афганистан 1998
Югославия 1999
Йемен 2002
Ирак 1991-2003
Ирак 2003-2015
Афганистан 2001-2015
Сомали 2007-2008
Йемен 2009
Сомали 2011
Йемен 2011
Ливия 2011, 2015
Сирия 2014-2020.
Афганистан 2021
При бомбёжках США погибли около миллиона мирных жителей.
Кроме бомбёжек США финансировали цветные революции в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке.
Единственными континентами на которых США до союза Аукус ничего не дестабилизировали, были Австралия и Антарктида.
Кроме этого США постоянно действовали в обход ООН, вводя не утверждённые советом безопасности санкции, с целью разрушить экономику других стран.
Спецслужбы США, путём политического шантажа и искусственно созданного компромата, шантажировали и меняли политических лидеров других стран.
Учитывая отсутствие покаяния и особую опасность этого преступного государства, США приговариваются к смертной казни путём уничтожения.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022
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