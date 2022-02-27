Суд над США

Кого бомбили США после окончания 2й мировой войны.

Корея и Китай 1950 -1953 годы

(война в Корее)

Гватемала 1954

Куба 1959-1961

Гватемала 1960

Конго 1964

Лаос 1964-1973

Вьетнам 1961-1973

Камбоджа 1969-1970

Гватемала 1967-1969

Сальвадор 1980

Никарагуа 1980

Гренада 1983

Леван 1983-1984

(Леванские и сирийские цели)

Ливия 1986

Иран 1987

Панама 1989

Ирак 1991

(Война в Персидском заливе)

Кувейт 1991

Сомали 1993

Босния 1994-1995

Судан 1998

Афганистан 1998

Югославия 1999

Йемен 2002

Ирак 1991-2003

Ирак 2003-2015

Афганистан 2001-2015

Сомали 2007-2008

Йемен 2009

Сомали 2011

Йемен 2011

Ливия 2011, 2015

Сирия 2014-2020.

Афганистан 2021

При бомбёжках США погибли около миллиона мирных жителей.

Кроме бомбёжек США финансировали цветные революции в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке.

Единственными континентами на которых США до союза Аукус ничего не дестабилизировали, были Австралия и Антарктида.

Кроме этого США постоянно действовали в обход ООН, вводя не утверждённые советом безопасности санкции, с целью разрушить экономику других стран.

Спецслужбы США, путём политического шантажа и искусственно созданного компромата, шантажировали и меняли политических лидеров других стран.

Учитывая отсутствие покаяния и особую опасность этого преступного государства, США приговариваются к смертной казни путём уничтожения.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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