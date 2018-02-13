Стариковское утро.

Последнее время мы с дочерью меньше общаемся. Раньше жили в одной комнате… А теперь между нашими комнатами коридор 12 метров.

Я на работе, она в школе. Каждый уходит в своё время и когда я возвращаюсь она чаще уже спит.

Но утром я захожу к ней и мы перебрасываемся несколькими фразами. Скучаем.

— Вчера возвращался домой…, дождь а зонтик не взял. Вышел из автобуса. Как идти? Смотрю, в луже какой-то розовый зонтик валяется. Ну, думаю, хоть поломанный, но дойду. Ветра почти нет.

Поднял, открываю, а он абсолютно целый. Почему его выбросили???

— Просто кто-то из него вырос. – отвечает дочь.

— Как вырос?! Достаточно большой. Я спокойно дошёл.

Дочь смеётся над старым папой.

— Ну по тебе же видно, что ты взрослый.

— А… — кажется, начинаю догадываться я.

— В нашем поколении – участливо объясняет дочь, — такое бывает.

И уже выходя из дому, глядя на мою находку произносит.

— Конечно. Мини маус.

Видя что я чего-то не догоняю, поясняет:

— Микки, это мальчик. Мини, это девочка.

Да. На зонтике действительно мультипликационная мыша в юпочке.

Дочь ушла, а я продолжаю жевать информацию.

Как, думаю, здорово было раньше. Мальчик и девочка, даже у мышей. А сегодня в лондонских роддомах запрещено говорить «роженница». Ну, чтобы не было дискриминации при упоминании пола.

Хорошо бы, чтобы эта гадость минула и моих детей и внуков.

Вот интересно, вспоминаю я, а был ли у меня зонтик, когда я ходил в школу? Помню, в доме был зонтик. Такой большой, чёрный и тяжёлый. Ветер такой не сломает. Это бабушка иногда его брала. А у меня был плащ. Ну такая накидка. А зонтика не было.

И мне в голову не пришло бы выбросить что-то, потому что это только для маленьких.

Жили мы не богато. Нет. Я бы не выбросил.

С этими мыслями я сажусь в маршрутку.

У меня большой чёрный зонт, сегодня уже взял, потому что обещали весь день проливной дождь, но светит солнце.

В маршрутке радио.

— Так там мужчину или женщину можно купить – спрашивает ведущая передачи.

— И мужчину и женщину – отвечает мужчина.

Какой-то элитный публичный дом, рекламируют… козлы.

Женщину или мужчину нельзя купить. Купить можно самку как проститутку. Ну и самца. А тот кто покупает туже не мужчина и не женщина. Хотя много ли в Израиле мужчин и женщин? Нет не много. Продаются на час, на жизнь. Разница не велика. Даже среди наших, выходцев, многие уже живут по принципу «любовь придумали русские, чтоб денег не платить».

Хорошо бы чтобы моих детей и внуков и это уродство минуло.

В СССР потому и дети были красивыми, что ни женщины не мужчины не продавались. Продавались, конечно, но это был мизерный процент. Спатистическая погрешность на курв.

А тут, статистическая погрешность обратное…

В окно маршрутки светит солнце. Я задремал и идиотское радио уже не слушаю.

Да, не было у меня зонтика. Но жили мы по-человечески. Быть бедным было не стыдно. Стыдно было быть проституткой. А уж педерастом…