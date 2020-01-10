СССР был, есть и будет.

Pereat mundus et fiat justicia — Пусть гибнет мир, но властвует закон.

Меня давно подмывало разобраться с тем, что называют развалом СССР.

Дело в том, что покидая СССР в июне 1991 года, в соответствии с правами человека, я получал право не только покидать свою страну, но и возвращаться в неё.

Я имею право вернуться в СССР! Покидая СССР я рассчитывал воспользоваться этим правом. А тут, такой облом.

Ладно. Пишу письмо правопреемнику СССР, в Россию, вернуть мне паспорт гражданина СССР.

Получаю ответ:



Решаю разобраться с этой декларацией. Выясняю:

не предусмотренная ст. 111 Конституции СССР 11 декабря 1991 года Комитет конституционного надзора СССР выступил с заявлением, осуждающим подписание Соглашения о создании СНГ, в котором указывалось, что одни республики не вправе решать вопросы, касающиеся прав и интересов других республик. Органы власти СССР могут прекратить своё существование только «после решения в конституционном порядке вопроса о судьбе СССР» Совет Республик Верховного Совета СССР под председательством Алимжанова. В нарушении Закона СССР от 03.04.1990 № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» и итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР.[16] принял декларацию № 142-Н о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ, ошибочно указав в ней, что высший государственный орган Российской Федерации (РСФСР) — Съезд народных депутатов ратифицировал Соглашение о создании СНГ. Также в Декларации было указано, что Соглашение было ратифицировано высшими государственными органами (Верховными Советами) Киргизии и Узбекистана, что на тот момент не соответствовало действительности. Вторая палата союзного парламента — Совет Союза Верховного Совета СССР — не имел кворума и в решении этого вопроса не участвовал. Но часть членов палаты приняли заявление, в котором объявили, что считают принятые решения о ликвидации общегосударственных органов власти и управления незаконными и не отвечающими сложившейся ситуации, и заявили, что в случае дальнейшего осложнения обстановки в стране оставляют за собой право созыва в будущем Съезда народных депутатов СССР.

Таким образом говорить о том, что СССР перестал существовать — глупость. Все граждане СССР которые так действовали, должны быть казнены по статье измена Родине, как единственной мерой социальной защиты.

Но что умиляет в протоколе утреннее заседание — 26 декабря 1991 года

Покидая этот зал, хотелось бы поздравить и всех вас — народных депутатов СССР — и гостей, присутствующих на заседании, и журналистов, которые находятся в зале, с наступающим Новым годом! Новый год по восточному календарю — год Обезьяны.

— говорит этот примат А. Т. Алимжанов

А.Т.Алимжанов — Депутат Носов, Вы хотите выступить? Пожалуйста.

В.П.Носов Уважаемые товарищи! Все эти наши решения незаконны и недействительны. Их волен решать только Съезд народных депутатов СССР. (Шум в зале).

Председательствующий. Итак, заседание объявляется закрытым. Всего доброго!

И кто-то хочет сказать что СССР перестал существовать?

Тьфу в его гнусный рот!