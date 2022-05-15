Аналитики говорят о проблемах, которые обрушатся на запад в результате «непродуманных» санкций против России.

Среди этих проблем голод, холод и обнищание населения самих западных стран.

А я предполагаю, что это не проблемы, а цели.

Будь голод только в Африке, началось бы повальное бегство в Европу и северную Америку. А вот если голод будет и там?

Это как продолжение пандемии явившейся следствием биологической войны США против всего мира. Война продолжается.

Владетели США решили уничтожить 6/7 населения планеты. И европейцы это будут или негры с азиатами и латиносами, или даже малоимущие граждане США, для них не важно.

США планомерно и без всяких проблем уничтожает людей во всём мире. Они решили, что им столько не нужно. Роботы заменят.

Перекладывание вины за это, пандемии на Китай, голода на Россию, это только риторика.

Люди Земли! США вас уничтожают! Очнитесь!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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