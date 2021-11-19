Сегодня на НТВ, в передаче место встречи произошёл странный спор о либералах, западниках, почвенниках, славянофилах, консерваторах, охранителях.

«Всё смешалось в доме Облонских»

Странный спор. Я считаю себя либералом. Я за права людей, во-первых. Поэтому я против права одного человека быть хозяином другого.

Но из этого следует, что я сталинист. Конечно, не все решения Сталина я приветствую, но в общем его политика на искоренения собственника – собственника человека, была правильной.

Кроме того, если бы не Сталинская политика, нацисты убили бы тех, кто меня потом родил. А я еврей и израильтянин. Сталинский СССР победил нацизм.

А кто против запрета героизации нацизма?

Теперь ЛГБТ. Я в ФБ создал группу «Ювенальная юстиция и ЛГБТ – фашизм сегодня». Этот мой аккаунт забанили пожизненно.

Когда я пытаюсь объяснить своё отношение к педерастии, педерасты вешают на меня ярлыки и не вступают в спор по существу.

А мои либеральные аргументы об этом можно прочесть в доступном фрагменте здесь: Альтернативная антропология

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

Свидетельство о публикации №221111901454

Обсуждение на другом ресурсе:

Вы, Ростовцев Сергей, ошибаетесь, называя себя либералом.

Либерал не может быть сталинистом, поскольку Сталин был врагом демократии (а это — фашизм), врагом частной собственности (а это — плановая экономика и коммунизм) и ряда других универсальных прав человека, объявленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и других подобных документах ООН, которые являются базовыми документами для всех либералов Земли.

Только либерализм имеет базовые документы, признанные в лице ООН всем человечеством.

Эта рецензия написана из уважения к большому числу Ваших читателей.

Геннадий Гасилов 19.11.2021 19:15

Уважаемый Генадий!

А почему Вы считаете, что Сталин был врагом демократии?

Вы читали конституцию 1936 года?

Вы знаете, чем были вызваны чистки 1937 года? Вы серьёзно разбирались в этих вопросах, или бегло?

Если у вас есть вопросы, то как в прошлом сопредседатель «Мемориала», отсидевший 15 суток в следственном изоляторе и выдержавший (не так как Саакашвили) 15 суточную голодовку, как один из глав антисоветского неформалитета, изгнанный даже из профсоюза, и попавший в список 37 человек, которым на Украине было запрещено давать разрешения на митинги в 1988 году, могу вам подробно рассказать.

Частная собственность, подразумевающая наёмный труд, это право одного человека быть хозяином другого человека. Людей которые считают это справедливым, я презираю.

Имейте частную собственность никого не эксплуатируя. Но она в СССР была. Были артели. Были частные предпрениматели. Запрещена была эксплуатация.

Право на эксплуатацию тоже в правах человека?

Но кто смотрит на права человека.

Например: Человек имеет право покидать свою страну и возвращаться в неё.

Я покинул СССР. Могу я в СССР вернуться? Какая страна выступает за это моё право вернуться в СССР?

Будьте осторожны с фразами «всем человечеством». Всё человечество без моего голоса, это не либеральное человечество.

Вы очевидно очень мало знаете о сталинской политике, если умудряетесь делать такие заявления.Приход Гитлера к власти во многом способствовала именно сталинская политика, запретившая немецким коммунистам на выборах, обьеденится с социал-демократами. Именно сталинская политика позволила Гитлеру усилиться и свести на нет экономическое эмбарго Англии и Франции с 1939 года. 40% всего нашего экспорта шло в Германию.

Евреев говорите спасла сталинская политика,так не напади Гитлер на СССР,Сталину было глубоко наплевать,что делает Гитлер с евреями,как впрочим большинству стран.Ведь Гитлер не сразу начал уничтожать евреев,он пытался вначале отправить их из Европу куда нибудь и предложения на официальном уровне были и Сталину, принять немецких евреев. На это предложение был получен отказ.

Политика Гитлера нисколько не смушала Сталина, который готов был при удовлетворении его запросов присоеденится к странам Оси и лишь непомерные сталинские требования, от которых Гитлер обалдел не позволили ему это сделать.

Недаром, Сталин и Молотов официально заявляли до нападения Германии, что бороться с нацизмом не стоит. Западные демократии для них были гораздо большими врагами.

Александр Ресин 20.11.2021 02:08

«Вы очевидно очень мало знаете о сталинской политике, если умудряетесь делать такие заявления.Приход Гитлера к власти во многом способствовала именно сталинская политика, запретившая немецким коммунистам на выборах, обьеденится с социал-демократами».

Уважаемый Александр! Я хорошо знаком с книгами Суворова/Резуна, на которые у вас неявная отсылка. Я своё время был его поклонником, пока не начал серьёзное изучение материала. Его интерпретации — фантазия. И факты он даёт в обрезанном виде. Да и не только он. Например говориться о количестве советских танков, не говоря сколько из них было на ходу. Я серьёзно изучал и вопрос запрета на объединение с социал-демократами. В таких политических вопросах всегда много неожиданностей. Например у нас в Израиле Нетаниягу развалил коалицию с Кахоль Лаван, чтобы стать единоличным руководителем, а улетел в оппозицию. У Вас есть доказательства, что этим запретом Сталин хотел победы нацистов?

Второе:

«Именно сталинская политика позволила Гитлеру усилиться и свести на нет экономическое эмбарго Англии и Франции с 1939 года. 40% всего нашего экспорта шло в Германию.»

А Вы знаете что СССР получал от Германии? А вы знаете, что Польша, Британия и Франция отказались заключать летом 1939 союз с СССР, а у Польши был договор с Германией? И если бы Польша отдала Германии город в Пруссии, Польша захватывала бы территорию СССР вместе с Германией.

А кого летом 1939 Британия считала основным врагом?

А СССР получил от Германии огромный кредит и в основном покупал то, чем в последствии будет воевать с нацистами.

Не давал кредит и не инвестировал в военную промышленность Германии, как делали США, а брал взаймы. А значит давал меньше, а получал больше.

Третье:

«Ведь Гитлер не сразу начал уничтожать евреев,он пытался вначале отправить их из Европу куда нибудь и предложения на официальном уровне были и Сталину, принять немецких евреев. На это предложение был получен отказ»

А хрустальная ночь, а национальная политика в отношении евреев Германии, когда началась?

А вы знаете, что США отказались принять корабль с евреями, когда их не просто хотели выдворить, но и начали уничтожать.

Тогда евреи были разменной монетой. Сталин поставил задачу ослабить британский мандат в Палестине и хотел, чтобы евреи Германии были перенаправлены туда.

Четвёртое:

«Недаром, Сталин и Молотов официально заявляли до нападения Германии, что бороться с нацизмом не стоит. Западные демократии для них были гораздо большими врагами.»

Слово демократии я бы взял в кавычки, а в остальном это западные демократии объявляли тогда самым большим врагом коммунизм. И даже «демократически избранная :)» английская королева зиговала.

Вы кажется забыли, что не США инвестировали в строительство промышленности Германии, а частные компании,строили свои заводы,причем делать они начали это до прихода Гитлера к власти.

Странно почему то вы не заметили, что всю нашу тяжелую промышленность первых пятилеток нам помогал строить тот же Запад,но вы не подозреваете их в злостных намерениях ?

Александр Ресин 20.11.2021 06:32

Уважаемый Александр! Просто в обвинили СССР в торговле с Гитлеровской Германией. Ну это был такой же бизнес, как и у США. А США поставляли горючее Германии, через Испанию, до лета 1944. Хотя я не помню материалов о серьёзных инвестициях США в СССР в годы первых пятилеток. Я не утверждаю, что их не было, но было бы интересно сравнить довоенные инвестиции Запада в СССР и Германию.

……А хрустальная ночь, а национальная политика в отношении евреев Германии, когда началась? …..Предложение принять евреев в СССР, было гораздо позже Хрустальной ночи,и все подноготную по отношению к евреям Сталин знал

Александр Ресин 20.11.2021 06:35

Конечно знал. Иначе зачем ему предлагали усыновить евреев Германии. Но тогда речь шла не о жизни. А средства на приём эмигрантов оторвали бы средства от подготовке к войне с нацизмом. И действия Сталина были направлены не против евреев, а против Британии. А вот среди государств того периода, СССР был наиболее либеральным государством. Не в идеале либеральным, а относительно Британии, Польши, Франции, США, Испании, Италии…

«…..западные демократии объявляли тогда самым большим врагом коммунизм. …..»

А кого простите они должны были объявлять? Или не мы им конкретно объявили, что наша цель их уничтожить? Тем не менее они были нашими союзниками в войне с Гитлером и помогали совсем не мало

Александр Ресин 20.11.2021 06:35

Так именно поэтому, что Сталин стал проводить идеи мирового либерализма, а эти подонки боролись именно за право одного человека быть хозяином других людей. Сталин боролся против современного рабства, а рабовладельцы считали его самым страшным врагом. Всё верно и логично.

А вот среди государств того периода, СССР был наиболее либеральным государством….

Александр Ресин

Т

о есть уничтожение своих собственных граждан в масштабах превышающих все государства многократно вы называете либерализмом? И не пищите глупости про то что США поставляли нефть Германии до 1944 года.Единственными поставки от государства США были мизерные поставки в Испанию не покрывающие даже испанские потребности в обмен на обещание Франко не атаковать Гибралтар.Все что получал Гитлер он получал от Рокфеллеровской Стандарт-Ойл через дочерние фирмы.То что Рокфеллер был поклонником Гитлера не секрет и именно это стало причиной почему он был вынужден надавить на латиноамериканские страны при голосовании в ООН при создании Израиля. Только чикагская фирма Алберта Кана получила 2 миллиарда и построила более 500 предприятий у нас Это в первую очередь тракторные (то есть танковые) заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове; автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде; кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберцах, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде; станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Салде; прокатный стан в Москве; литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберцах, Магнитогорске, Сормово, Сталинграде; механические цеха в Челябинске, Люберцах, Подольске, Сталинграде, Свердловске; сталелитейные цеха и прокатные станы в Каменском, Коломне, Кузнецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле, Сормово; подшипниковый завод в Москве, Волховский алюминиевый завод; Уральскую асбестовую фабрику и многие другиеи это не считая Днепрогес где все турбины это Джененерал Электрик,автомобильные заводы Форда полностью собранные у нас.

Александр Ресин 20.11.2021 18:58 Заявить о нарушении / Удалить

А средства на приём эмигрантов оторвали бы средства от подготовке к войне с нацизмом……

Из речи В.М.Молотова «О внешней политике Советского Союза» на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 г. Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать. Это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война «за уничтожение гитлеризма», прикрываясь фальшивым флагом «борьбы за демократию»…

Александр Ресин 20.11.2021 19:01

Сталин боролся против современного рабства, а рабовладельцы считали его самым страшным врагом. Всё верно и логично……

Угу, поэтому он создал рабство по уровню эксплуатации, превышающии все с чем он якобы боролся. Уровень жизни советских рабочих после революции поднялся до уровня рабочих в развитых капстранах только к 60-м годам,а до войны был ниже чем до революции о чем писал даже Хрушев в своих воспоминаниях.

Александр Ресин 20.11.2021 19:19

«То есть уничтожение своих собственных граждан в масштабах превышающих все государства многократно вы называете либерализмом?»

Александр! Если убрать компанейщину организованную НС Хрущёвым и им подобным мезавцам, у Сталина не было другого выхода.

После того, как Сталин попытался внести в конституцию пункт об альтернативных выборах, в парт-аппарате началась конкретная подготовка к перевороту, а значит и поражению в наступающей войне. Что было делать чтобы спасти сотни миллионов? Уничтожить 700 тысяч парт-аппаратчиков решивших сохранять свои места во что бы то ни стало.

«Все что получал Гитлер он получал от Рокфеллеровской Стандарт-Ойл через дочерние фирмы.»

Но в СССР ни один «рокфеллер» такого не делал. Никого за подобное даже не расстреляли. Не было таких. И об этом позаботился Сталин.

«Только чикагская фирма Алберта Кана получила 2 миллиарда»

То есть, СССР платил. Это не было инвестицией. А в гитлеровскую Германию, в её военную промышленность, вкладывали доллары.

«Из речи В.М.Молотова» Важно не то, что говорили, а то что делали. Если слушать всё что говорят сегодня, так ядерная война началась вчера.

«Уровень жизни советских рабочих после революции поднялся до уровня рабочих в развитых капстранах только к 60-м годам,а до войны был ниже чем до революции»

Да. Но это потому, что рабовладельцы сначала финансировали, а потом и участвовали в гражданской войне против социалистической России, а потом устроили ей блокаду.

А потом финансировали Гитлера. Потом был Мюнхен, открывший Гитлеру не только промышленность Чехословакии, но и дорогу на восток.

Три ответа о России и не только

Не уровень зарплат важен, а то, что над человеком не было хозяина другого человека. Государство было хозяином всех, а это другое.

И рабочие идущие в бой с именем Сталина, это хорошо понимали.

Моя покойная мама говорила так:

«Сынок! Мы жили бедно. Но мы жили при коммунизме».

Я сейчас живу в Ришон ле Ционе и очень хорошо понимаю разницу, между тем, когда твой хозяин государство, и тем, когда твой хозяин другой человек.

Ростовцев Сергей 20.11.2021 20:41

«Только чикагская фирма Алберта Кана получила 2 миллиарда»

То есть, СССР платил. Это не было инвестицией. А в гитлеровскую Германию, в её военную промышленность, вкладывали доллары……

Не стоит писать глупости.Конечно СССР платил, ведь американские компании строили не свои заводы,не имели никакой прибыли с их производства.А вот в Германии эти же фирмы могли строить свои заводы и быть их владельцами или покупать акции немецких компаний и получать прибыль.Причем все это началось до прихода Гитлера к власти.После прихода Гитлера к власти многие предприятия в Европе которыми владели например евреи, в том числе американские были просто конфискованы.Или вы думаете, что хозяин мог просто после прихода к власти Гитлера этот завод переместить в США? Сталин в период дружбы с Гитлером ведь не только помогал экономически,он реально помогал Гитлеру в боевых действиях.У нас в Мурманске около 40 немецких судов просто прятались от английского флота.А английские корабли обстреливались нашими береговыми батареями.Там же на Кольском была открыта база для немецкого флота и именно оттуда пришел немецкий танкер, единственный который смог прорваться к немецкой эскадре, участвовавшей в захвате Норвегии.Через Северный морской путь наши ледоколы провели немецкий рэйдер, который потом топил суда в Тихом и Индийском океане.

Александр Ресин 21.11.2021 03:14 Заявить о нарушении / Удалить

Я сейчас живу в Ришон ле Ционе и очень хорошо понимаю разницу, между тем, когда твой хозяин государство, и тем, когда твой хозяин другой человек. ……

В СССР государство забирало 90% от стоимости произведенного работником и только 10 % шло на зарплату. Я надеюсь ваш хозяин в Ришон ле Ционе платит вам не 10 %.

Именно поэтому ,рабочий при развитом капитализме жил всегда лучше чем мы в СССР.Именно поэтому ,в самой большой стране мира до сих пор люди живут в коммуналках и жилищный вопрос не решен и не понятно когда будет решен.Попробуйте обьяснить человеку на Западе, что такое коммуналка.Очевидно он покрутит пальцем у головы ,думая в своем ли уме человек, которому такая жизнь очень нравится,только потому что его хозяином является государство.Или государственным рабом быть лучше?

Александр Ресин 21.11.2021 03:22 Заявить о нарушении / Удалить

Потом был Мюнхен, открывший Гитлеру не только промышленность Чехословакии, но и дорогу на восток…..

Впечетление, что вы в Израиль в качестве самого дорогого привезли справочник пропагандиста агитатора советских времен.Ваше представление о том чем был Мюнхен именно оттуда.

Хотя вроде известно, что в Мюнхене Гитлер получил лишь одобрение на присоеденение территории на 90 с лишним процентов населенных немцами и имея на руках результаты референдума этих самых немцев желавших присоеденится к Германии.То есть если вы осуждаете присоеденение Судет после референдума ,вы должны осуждать и присоеденение Крыма к России сейчас.Тем более что Судеты это часть Австро-Венгрии а Австрия уже вошла в Рейх.

Все остальные действия Гитлера в дальнейшем, отнюдь не были оговорены при подписании Мюнхенского договора.

Александр Ресин 21.11.2021 03:32

«Конечно СССР платил, ведь американские компании строили не свои заводы,не имели никакой прибыли с их производства.А вот в Германии эти же фирмы могли строить свои заводы и быть их владельцами или покупать акции немецких компаний и получать прибыль »

Так я именно об этом. И сколько прибыли получили эти фирмы ПОСЛЕ прихода к власти Гитлера? А совместные предприятия? Ну те у кого были акции, например заводов Круппа?

«Сталин в период дружбы с Гитлером ведь не только помогал экономически,он реально помогал Гитлеру в боевых действиях.У нас в Мурманске около 40 немецких судов просто прятались от английского флота».

А что, Англия перед подписанием договора Молотова-Рибентропа, соглашалась на союз с Россией, Польшей и Францией? Она объявляла Россию главным врагом, хотя Россия воевала в Испании против Германии… тогда когда Британия выражала озабоченность.

«В СССР государство забирало 90% от стоимости произведенного работником и только 10 % шло на зарплату. Я надеюсь ваш хозяин в Ришон ле Ционе платит вам не 10 %»

Я не раб и не хочу иметь хозяина не за какие коврижки. Да и ха коврижки нужно платить не только работой. Пока вы не пожили при таком капитализме (Россия не пример) вы это вряд ли поймёте.

«Попробуйте объяснить человеку на Западе, что такое коммуналка».

Нет проблем. Только в августе этого года моя семья стала жить отдельно. До этого мы жили в квартире на две семьи. В Израиле нет деревни, где можно купить жильё меньше чем за 700 тысяч шекелей. Самое поганое, маленькое, аварийное, чёрти где — стоит дороже. Сейчас, став после августа жить отдельно, я плачу за съём квартиры — 1200$ в месяц. И зарабатывал (грязными) 12 долларов в час. И привязан был к своему предприятию как крепостной. Если бы ушёл, потерял бы 2/3 всех сбережений в пенсионном фонде.

Я не жалуюсь. Просто те кто лижет хозяевам задницу, получает больше. На госпредприятиях, куда новым гражданам дорога заказана, за туже работу получают в четыре раза больше. А цены на рынке, как общая температура по больнице.

«Впечетление, что вы в Израиль в качестве самого дорогого привезли справочник пропагандиста агитатора советских времен.Ваше представление о том чем был Мюнхен именно оттуда»

Александр! Я записной антисоветчик. В 1977 году на меня было открыто дело в КГБ, как на поэта. Меня ДВА раза выгоняли из профсоюза. Это в СССР. По моему я рекордсмен по этому показателю. И американская пресса, и израильское радио, тогда меня поминали. Но факты упрямая вещь. Не важно, как я относился и отношусь к советским чиновникам. 2*2=4

«Судет после референдума ,вы должны осуждать и присоеденение Крыма к России сейчас.Тем более что Судеты это часть Австро-Венгрии а Австрия уже вошла в Рейх».

Не смешите меня. Я же юрист по национальности.

Германия приняла версальский мир. И мюнхенский сговор происходил даже в отсутствие представителей страны, территорию которой передали Германии.

А СССР, по закону, сейчас существует. Его что, по закону разделили? Нет. Референдум был за сохранение. А чиновники исполнительной власти не имеют никакого права принимать такие решения, а принятые ими подобные решения юридически ничтожны.

Второе. Есть хельсинкский договор о признании послевоенных границ. К какой республике СССР относился Крым после войны.

Кроме того… я буду исходить из того, что вы тоже либерал и считаете права человека выше прав государств и народов, после принятия их ООН.

Я имею право покидать территорию своей страны и возвращаться в неё.

У меня большие претензии к России, как правопреемнику СССР, что она не обеспечивает это моё право. Я уехал из СССР, из города Днепропетровск и Россия обязана… не может, а именно обязана, обеспечить моё право вернуться в СССР, на одну шестую часть суши Земли, в город Днепропетровск. При этом, если она вернёт незаконно отторгнутую Аляску, и переданную Польше после войны часть Белоруссии Белосток, я возражать не буду. Но Россия обязана восстановить для меня территорию страны СССР. Закон и права человека выше. И если вы действительно либерал, то должны со мной согласиться.

Ростовцев Сергей 21.11.2021 07:27