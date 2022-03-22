Спор двух евреев — израильского и украинского

Я уехал на ПМЖ в Израиль в 1991. А мой товарищ, очень близкий мне человек остался на Украине.

Мы так долго смотрели на жизнь с одних точек зрения, что то как начало меняться его мнение после 2014 года, было для меня неожиданным.

Он как будто не слышит то что я говорю. Он умён, и прекрасно образован. И вот пару дней назад мы начали спор по скайпу.

Я опущу большинство доводов моего оппонента из уважения к нему. нельзя же считать доводами требования сказать «слава Украине», рассуждения о том, чем народ отличается от нации, нация от национальности, а национальность от этноса.

Но согласие, что украинцы это не этнос и не национальность, мне добиться удалось. А что такое украинская нация, без этих мелочей, было выше моего понимания.

А уж заявление, что отдав в 1954 году УССР Крым, Россия отжала (забрала себе) украинский Воронеж, меня просто потрясло.

Мы всегда были лучшими спорщиками, если не считать нашего учителя (память и благословение ему). Поэтому теперь наш спор, в определенный момент навёл на меня серьёзную грусть, особенно когда был прерван оппонентом, который сослался на домашние дела.

И так его наезды и мои безответные доводы.

Его наезд №1

— Привет! Как ты относишься к войне которую развязал Путин.

— Путин не развязывал войны. Путин начал спец.операцию по принуждению к выполнению Минских соглашений.

— А где в минских соглашениях нападение на Украину?

— А почему минские соглашения небыли выполнены?

— Это бы разрушило страну.

— Ты прав. Минские соглашения это соглашения о мирном уничтожении власти возникшее после Майдана.

— Там такого нет.

— Но ты же это сам сказал? И разве ваши политики так не говорили?

— Это были соглашения по Донбассу.

— Тогда почему они не были выполнены?

— О них велись переговоры.

— Соглашения нужно выполнять. Не захотели выполнять миром, получили войну.

Его наезд №2

— Россия обязалась в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, гарантировать её территориальную целостность. А забрала Крым.

— Тут есть несколько моментов.

1) Украина не ратифицировала этот меморандум.

2) Россия гарантировала это дружественной (был договор) Украине, а не майданной власти, которая это дружественную Украину уничтожила.

3) По договору Хельсинки, были признаны послевоенные границы. Крым был тогда в составе РСФСР.

— Но воронежская область была в составе Украины.

— Это неверная информация. Я проверил этого не было. Но я продолжу:

4) Украина, по закону, часть СССР.

— СССР не существует.

— По какому закону?

— Все признали, что СССР развалился.

— Все это — никто. По какому закону его не существует?

— Украина отделилась проведя референдум.

— Референдум проводился по законам СССР?

— СССР тогда уже не существовало.

— СССР распустил его парламент или СССР капитулировал?

— Да не важно. Нет СССР. Президенты подписали?

— Президенты не законодательный орган. Состояние государства, его существование, границы, определяются декларативно или международными соглашениями, обязательно ратифицированными парламентом или другим законодательным органом, которым является референдум.

На остальные свои возражения я вразумительного ответа не получил.

Я опустил ту часть спора, где доказывал происходящее. Картина того что происходит с его стороны сильно отличалась. Мои попытки сказать, что он не имеет всей информации, поскольку я могу читать все стороны, а он нет, была моим оппонентом опровергнута, так как по его мнению доводы России и тех кто её не осуждает враньё заранее.

Так наш спор и закончился. Но у меня сложилось впечатление, что жителей Украины обрабатывают каким-то наркотиком, или другим веществом, или излучением. Я ещё 2014 это предположил. Очень уж поразительная перемена произошла в интеллекте моего собеседника.

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