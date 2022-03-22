Спор двух евреев — израильского и украинского

Я уехал на ПМЖ в Израиль в 1991. А мой товарищ, очень близкий мне человек остался на Украине.
Мы так долго смотрели на жизнь с одних точек зрения, что то как начало меняться его мнение после 2014 года, было для меня неожиданным.
Он как будто не слышит то что я говорю. Он умён, и прекрасно образован. И вот пару дней назад мы начали спор по скайпу.
Я опущу большинство доводов моего оппонента из уважения к нему. нельзя же считать доводами требования сказать «слава Украине», рассуждения о том, чем народ отличается от нации, нация от национальности, а национальность от этноса.
Но согласие, что украинцы это не этнос и не национальность, мне добиться удалось. А что такое украинская нация, без этих мелочей, было выше моего понимания.
А уж заявление, что отдав в 1954 году УССР Крым, Россия отжала (забрала себе) украинский Воронеж, меня просто потрясло.
Мы всегда были лучшими спорщиками, если не считать нашего учителя (память и благословение ему). Поэтому теперь наш спор, в определенный момент навёл на меня серьёзную грусть, особенно когда был прерван оппонентом, который сослался на домашние дела.
И так его наезды и мои безответные доводы.
Его наезд №1
— Привет! Как ты относишься к войне которую развязал Путин.
— Путин не развязывал войны. Путин начал спец.операцию по принуждению к выполнению Минских соглашений.
— А где в минских соглашениях нападение на Украину?
— А почему минские соглашения небыли выполнены?
— Это бы разрушило страну.
— Ты прав. Минские соглашения это соглашения о мирном уничтожении власти возникшее после Майдана.
— Там такого нет.
— Но ты же это сам сказал? И разве ваши политики так не говорили?
— Это были соглашения по Донбассу.
— Тогда почему они не были выполнены?
— О них велись переговоры.
— Соглашения нужно выполнять. Не захотели выполнять миром, получили войну.
Его наезд №2
— Россия обязалась в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, гарантировать её территориальную целостность. А забрала Крым.
— Тут есть несколько моментов.
1) Украина не ратифицировала этот меморандум.
2) Россия гарантировала это дружественной (был договор) Украине, а не майданной власти, которая это дружественную Украину уничтожила.
3) По договору Хельсинки, были признаны послевоенные границы. Крым был тогда в составе РСФСР.
— Но воронежская область была в составе Украины.
— Это неверная информация. Я проверил этого не было. Но я продолжу:
4) Украина, по закону, часть СССР.
— СССР не существует.
— По какому закону?
— Все признали, что СССР развалился.
— Все это — никто. По какому закону его не существует?
— Украина отделилась проведя референдум.
— Референдум проводился по законам СССР?
— СССР тогда уже не существовало.
— СССР распустил его парламент или СССР капитулировал?
— Да не важно. Нет СССР. Президенты подписали?
— Президенты не законодательный орган. Состояние государства, его существование, границы, определяются декларативно или международными соглашениями, обязательно ратифицированными парламентом или другим законодательным органом, которым является референдум.
На остальные свои возражения я вразумительного ответа не получил.
Я опустил ту часть спора, где доказывал происходящее. Картина того что происходит с его стороны сильно отличалась. Мои попытки сказать, что он не имеет всей информации, поскольку я могу читать все стороны, а он нет, была моим оппонентом опровергнута, так как по его мнению доводы России и тех кто её не осуждает враньё заранее.
Так наш спор и закончился. Но у меня сложилось впечатление, что жителей Украины обрабатывают каким-то наркотиком, или другим веществом, или излучением. Я ещё 2014 это предположил. Очень уж поразительная перемена произошла в интеллекте моего собеседника.
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