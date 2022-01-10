Спасти жизнь на Земле.

Тут у меня по ходу одного спора идея возникла. Климат резко меняется, потому что северное течение, набрав много пресной воды, становиться легче. Теперь она не уходит под Гольфстрим, а сталкивается с ним, создавая волны убийцы, и отталкивая Гольфстрим от Балтийского моря. Это грозит Европе полным оледенением и гибелью. Европа станет холодней Гренландии. Смерчи, будут бушевать на всей остальной планете. Будут огромные пожары, наводнения, что только приблизит полную катастрофу.

Так в чём идея?

Нужно, между Канадой и Мексикой сделать большой пролив. Технически это уже возможно. Тогда холодное течение повернёт в этот пролив и не столкнётся с Гольфстримом.

Конечно, вопрос о населении США. Индейцы перейдут в Мексику и Канаду, а янки поедут в Африку отрабатывать у негритянских плантаторов, свою вину перед неграми.

Всем будет по их воле, а человечество будет спасено.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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