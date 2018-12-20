Совет В.В. Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, израильтянин, но выражаю исключительно собственное суждение.

Извините за самоуверенность, но я, в преддверии Вашей пресс конференции, осмелюсь дать Вам совет:

Поскольку, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов 19 декабря в интервью BBC News Украина сообщил о планах уничтожения Крымского моста, а сама Украина находиться под внешним управлением США, следует уведомить власти США, что в случае удара по Крымскому мосту, Россия не будет разрушать инфраструктурные объекты на территории вассала США, а уничтожит, например мост-туннель через Чесапикский пролив, в штате Вирджиния.



Я думаю такое предупреждение, вызовет понимание у чиновников США о необходимости несколько охладить страсти их холуёв из майданной хунты, и предотвратит неблагоприятное развитие событий.

С приближающимися праздниками Вас и всех россиян.

С уважением,

Сергей Ростовцев.