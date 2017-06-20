Социальный проект – Социальный мир.

Попытка построить коммунизм в одной отдельно взятой стране не удалась.

Мир хозяев и рабов замордовал СССР войнами — горячими и холодными. Слишком много ресурсов всё время существования страны уходило не на развитие, а на защиту от очередной буржуазной проказы. И социализм рухнул.

Построить социализм сразу во всех странах — олигархия не даст.

Что же тогда делать? Как преодолеть этот последний и самый изощрённый уровень рабства? (А рабовладельцы объединяются в глобальную систему.) Демонстрациями антиглобалистов?

Нет. Это трата сил и выпускание пара.

Нужен социальный проект, который, зуб за зубом, будет вырывать зубы у буржуазного людоеда.

И вот я задумался над главным, на мой взгляд, мировым злом – фармацевтическими корпорациями.

У меня нет сомнений, что многие болезни — это их рук дело. У меня нет сомнений, что отсутствие необходимых радикальных лекарств — это их политика.

Я не только о СПИДе и раке. Я не только о запрете естественных лекарств, типа конопли. Я обо всей системе.

Пора начать добиваться того, чтобы вся эта отрасль была национализирована в мировом плане.

ООН должна оплачивать патенты изобретателям тех или иных лекарств. Лекарства должны продаваться по себестоимости, включающей и оплату на разработку лекарства и доставку его потребителю. Не должно быть ни одного человека, наживающегося на болезнях других людей.

Любой бизнес в фармацевтике с сегодняшнего дня должен считаться преступлением против человечности, с соответствующими последствиями.

Если эти «соответствующие последствия» почувствуют владельцы фармацевтических бизнесов и их семьи, вопрос будет решён.

Пожалуйста, выясняйте и присылайте имена владельцев и совладельцев фармацевтических компаний и корпораций, будем выяснять их адреса и действовать.

Просто разговорами делу не помочь.