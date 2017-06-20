Социальный проект – Социальный мир.

Опубликовано автором

Лекарства

Попытка построить коммунизм в одной отдельно взятой стране не удалась.
Мир хозяев и рабов замордовал СССР войнами — горячими и холодными. Слишком много ресурсов всё время существования страны уходило не на развитие, а на защиту от очередной буржуазной проказы. И социализм рухнул.
Построить социализм сразу во всех странах — олигархия не даст.
Что же тогда делать? Как преодолеть этот последний и самый изощрённый уровень рабства? (А рабовладельцы объединяются в глобальную систему.) Демонстрациями антиглобалистов?
Нет. Это трата сил и выпускание пара.
Нужен социальный проект, который, зуб за зубом, будет вырывать зубы у буржуазного людоеда.
И вот я задумался над главным, на мой взгляд, мировым злом – фармацевтическими корпорациями.
У меня нет сомнений, что многие болезни — это их рук дело. У меня нет сомнений, что отсутствие необходимых радикальных лекарств — это их политика.
Я не только о СПИДе и раке. Я не только о запрете естественных лекарств, типа конопли. Я обо всей системе.
Пора начать добиваться того, чтобы вся эта отрасль была национализирована в мировом плане.
ООН должна оплачивать патенты изобретателям тех или иных лекарств. Лекарства должны продаваться по себестоимости, включающей и оплату на разработку лекарства и доставку его потребителю. Не должно быть ни одного человека, наживающегося на болезнях других людей.
Любой бизнес в фармацевтике с сегодняшнего дня должен считаться преступлением против человечности, с соответствующими последствиями.

Если эти «соответствующие последствия» почувствуют владельцы фармацевтических бизнесов и их семьи, вопрос будет решён.

Пожалуйста, выясняйте и присылайте имена владельцев и совладельцев фармацевтических компаний и корпораций, будем выяснять их адреса и действовать.
Просто разговорами делу не помочь.

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Комментарии

Социальный проект – Социальный мир. — 1 комментарий

  1. МОИ СТИХИ
    Поступки заставляют куда и с кем идти по свету.
    И что искать и в чем нуждаться.
    Лукавых чувств бессмысленных надежд.
    Напрасных встреч и глупой болтовни.
    Надежд протест глупца презрения.
    Глубоких чувств стремлений заглушает.
    Стремления человека знания.
    Лишь освещают путь к успеху.
    Употребляя слов пустых.
    Успеха не увидишь в жизни.
    Глупец хорошим людям не пример.
    Движенья мира знания и стремления.
    Не слов пустых.

    Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
    Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
    ********************************************************
    МОИ СТИХИ
    Хороший слова приятный.
    А добрый слова дающие надежду и любовь.
    В нас вдохновляют чувства и укрепляют веру.
    В доброту.
    От щедрых слов становимся мы лучший.

    Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
    Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA
    ***************************************************
    МОИ СТИХИ
    Жизнь это чуда а любовь это вечное чувство.
    И надо ценить и уважать да быть добрей.
    И главное быть честным.
    Это главное черта человека.
    И очень хорошее качество.
    Дающая Смысл и понимания.
    И главное человечность.
    Достоинство и счастья.

    Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
    Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA

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