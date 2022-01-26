СНГ не законно. СССР жив!

СССР ЖИВ об этом прямо заявили в Думе !!!

Под этим видео я написал своё мнение, а под этим мнением разгорелся спор, как мне кажется не без интересный. Привожу его ниже:

Инфо Ростовцев

СССР жив. Исполнительная власть не вправе принимать такие решения, как роспуск страны. А в законодательной власти таких решений не было вообще. Но даже если бы были, они были бы не законны, поскольку референдум высший орган законодательной власти.

Кроме этого, лица покинувшие СССР до беловежских событий, в соответствии с правами человека ООН могут покидать свою страну и возвращаться в неё. Права человека выше прав государств и народов. Значит нужно создать условия для реализации этого их права возвращения в СССР. Всех кто будет препятствовать реализации решения референдума и реализации базовых прав человека, признать сепаратистами и расстрелять, по законам военного времени, решением военного трибунала.

VVV K

Референдум — это опрос мнения населения а не «высший орган законодательной власти».Глупости говорите или значения выговариваемых слов не понимаете.

Инфо Ростовцев

@VVV K Референдум и опрос совершенно разные вещи. В демократических странах население выбирает исполнительную власть, отдельно законодательную. Когда, население голосует (а не отвечает) за какое-то решение, это высшая форма законодательной власти. Решения референдумов это закон. Но кроме этого не было ни одного законного решения законодательной власти о роспуске страны. Не было решения съезда. Так что не говорите глупостей.

VVV K

@Инфо Ростовцев А какую страну в истории человечества «распустили по решению законодательной власти»? Страны распадаются и исчезают без таких решений и оформления документов.

Референдум 91 г. был и его результаты небыли претворены в жизнь. Всё. Это просто исторический факт и никакого влияния на сегодняшний день не имеет. Хочется россиянам вспоминать о том референдуме? Да ради Бога, вы хоть государственный праздник устраивайте по этому поводу. Однако другим странам и народам на это наплевать. И наплевать на то что говорят неадекватные депутаты в вашей думе.

Кассандра Московская

@VVV K Высший орган власти это Народ ! И это было народное решение !!!

Инфо Ростовцев

@VVV K Вообще, в моей стране не Дума, а Кнессет. Во-вторых, или во-первых: Государство Третий рейх (наиболее близкий пример) подписало капитуляцию. Британская империя распалась решением парламента Британии, отказавшимся от колоний.

Вывод: Государство можно ликвидировать из вне. Государство можно ликвидировать изнутри. Но! После создания ООН, после подписания хельсинкского соглашения о признании послевоенных европейских границ, государство не возможно ликвидировать вне законным образом. Нужен либо акт о капитуляции, либо решение законодательного органа, равного или более представительного, чем тот, которым это государство было образовано либо продлён его мандат. Мандат СССР продлил референдум. И в выполнение своих прав, я должен иметь возможность вернуться в СССР.

Государства Палестина никогда не существовало, но до сих пор ООН требует права вернуть в него на самих жителей той территории, а их потомков.

Нельзя допускать избирательности законов.

VVV K

@Инфо Ростовцев Во-первых советский союз распался по воли населявших его народов — то есть народы сами решили что хотят выйти из союза.

В-вторых — ни Хельсинские соглашения ни другие документы не являются «Святым писанием» — изменилась ситуация и документ теряет важность. Вообще то Россия оригинальное государство которое подписывает важные документы а тут же обернувшись их нарушает. Пример вам — Соглашение по Азовскому морю с Украиной или Будапештский меморандум. Так что кому кому а не России требовать соблюдения каких-то документов.

В-третьих — в референдуме не участвовали 6 из 15 республик. Большинство голосов «За» отдали россияне. Этим тогдашние власти хотели «задавить» волю других народов и заставить их действовать как того желают россияне. Так что пусть россияне признают результаты референдума и живут по своему а народы которые не голосовали или ответили «Нет» имеют право жить по своему.

И последнее — в моей стране тоже не Дума. Если вы живете не в России то возникают два вопроса:

1. Кто мешает вам вернутся в Россию и «наслаждаться» там жизнью? Или вы из тех кто любит страну издалека? ( В Германии таких «дохера»)

2. Какого хрена вы хотите навязать другим народам своё мнение как надо жить ( вернутся в СССР) ?

VVV K

@Кассандра Московская Да, народ в каждой стране решает как жить. Народы республик ( бывших) решили выйти из союза и вышли. И теперь не россиянам решать как должны жить другие народы — они сами это решат. Так что все эти разговоры о возврате СССР не имеют никакого значения если желающие возврата русские не спрашивают мнения других народов.

Кассандра Московская

@VVV K Уважаю ваше мнение ! Но в каждой республике поставлена колониальная администрация ! Это лишь фирмы , зарегистрированные в США !!! Союз по закону не распадался !!! Демаркации границ не было !!! Такие дела !

VVV K

@Кассандра Московская К сожалению вы повторяете популярные среди российских «совков» мифы.

Я живу в Литве и у нас нет никакой «колониальной администрации» — свою власть мы выбираем сами на свободных и честных выборах. ( Кстати, одного президента даже «сняли» — он возомнил о себе лишнее) Союз распался уже 30 лет тому назад несмотря на то что вы утверждаете — нет никаких союзных органов власти, общих структур, денег, независимые страны не подчиняются Москве.

Демаркация границ проведена. Мне неважно как с другими странами, но между Литвой и Россией демаркация границы проведена ( и забыта):

Демаркация — это установление границы на местности — заборы, столбы, проходы и пр. Думаю что это проведено и между другими странами бывшими республиками СССР.

Инфо Ростовцев

@VVV K Первое: А как Вы узнали о воле народов, кроме как их референдума?

Второе: Закон суров но закон. По закону СССР существует.

Все законы и соглашения принятые с учётом незаконного решения о роспуски СССР — юридически ничтожны. Но даже их вы внимательно не читали.

Будапештский меморандум не ратифицирован.

Соглашение по Азовскому морю заключалось не с майданной, а с избранной властью Украины, пусть и не совсем законной. С майданной властью его ни кто не заключал.

Хельсинкские соглашения святы, как любые законно ратифицированные соглашения. Они признаны советом безопасности ООН.

Третье: Права человека признаны ООН.

Четвёртое: Давайте не переходить на личность, иначе вы узнаете что я из Днепропетровска, а не из России, и пока могу вернуться на Родину, исключительно на Российском танке.

Давайте просто соблюдать законы, истребляя всех кто выполнению законов пытается помешать.

Пусть рухнет мир, но властвует ЗАКОН.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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Рецензии на Прозе Ру

Какие только чудачества не видны, в последнее время, со стороны Москвы. Все было бы ничего, если б они не несли с собой угрозу для свободного мира.)))

Сергей Викторович Савченко 26.01.2022 10:04

Свободный мир это Белоруссия? Свободный мир это Китай? Самый «Свободный мир» это как раз Россия. Надеюсь самая либеральная страна Земли СССР, будет восстановлена и я в неё вернусь.

Ростовцев Сергей 26.01.2022 10:54

Не могу разделить Вашего оптимизма. Дай бог России сохранить существующие границы (без Крыма, разумеется). Если ее высшее руководство продолжит свою политику конфронтации со всем цивилизованным миром, боюсь, что Россия вскоре свернется до тех пределов откуда начинала, до границ Московской области.)

Сергей Викторович Савченко 26.01.2022 11:04

«Большое видится на расстоянии».

Кстати на счёт Крыма. Даже если предположить что законы СССР не действуют, то по соглашением Хельсинки о признании послевоенных границ — Крым это РСФСР.

Хельсинкские соглашения кто-то денонсировал? Нарушали неоднократно, но они продолжают действовать.

Россия, как правоприемник СССР обязана восстановить его границы.

Ну а если кто помешает действиям во исполнения законов, есть «калибры», «посейдоны», «кинжалы» и.тд. с очень ядрёными миротворцами.

Это раз. А второе, с кем из цивилизованных стран Россия в контрах? С Китаем? С Белоруссией? С Индией? С Израилем? Не станете же вы в самом деле называть цивилизованными Британию, со средневековыми лордами, обворовавшую колонии, США, устроившие геноцид индейцам, для того, чтобы овладеть их землёй, Германию, устроившую геноцид моих соплеменников, Турцию, устроившую геноцид армян, Италию, приютившую религию сжигавшую людей на кострах??? Сообщите мне — очень любопытно.

Ростовцев Сергей 26.01.2022 11:53

Вы неправы Сергей.

Скажите, в 1994 году Крым являлся составляющей территориальной частью СССР, РСФСР или Украины? Думаю, Вам не надо объяснять, что Украины.

Так вот, в 1994 году в Будапеште, Россия дала письменные гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия!

Надо ли дальше развивать эту тему?))))

Сергей Викторович Савченко 26.01.2022 12:01

Кстати, относительно Вашего вопроса.

Беларусь не цивилизованная страна, так как управляется человеком который незаконно захватил в ней власть и почти никем не признан как президент. Не знаю какую позицию Индия занимает в отношении русско-украинского конфликта, но Китай официально выразил свою обеспокоенность и несогласие с нагнетанием напряженности Россией у украинских границ. Израиль же поставляет Украине некоторые виды специального военного оборудования для борьбы с возможной агрессией и военных специалистов.

Вот такие дела…)))

Сергей Викторович Савченко 26.01.2022 12:08

«в 1994 году в Будапеште, Россия дала письменные гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия»

Вы брешете, добродию. Цей папир николы не був ратифицирован, поскольку не является юридически обязывающим документом. Меморандум — это всего лишь памятная записка, и ежели какая-либо (какие-либо) из сторон поведет себя не так, как представляется другой стороне, она вправе отказаться от принятых на себя по меморандуму обязательств.

Алексей Аксельрод 26.01.2022 14:12

Ну так не удивляйтесь, что и вас, как вы слезливо лепечите, обманывают. То что Вы сейчас пишите это оправдание мошеннических действий державы, которая называет себя великой. Не удивляйтесь что к вам демонстрируют такое отношение, которое вы заслужили своими мошенничеством, лицемерием и беззастенчивой ложью.

Сергей Викторович Савченко 26.01.2022 14:21

Сергей Викторович Савченко!

1)По поводу меморандума вам объяснил Алексей Аксельрод. Абсолютно точно объяснил.

2) «Скажите, в 1994 году Крым являлся составляющей территориальной частью СССР, РСФСР или Украины? Думаю, Вам не надо объяснять, что Украины».

Надо. Потому что хельсинкский, ратифицированный договор, признал не границы 1994 года, а послевоенные границы. Но, при этом, Крым (как и вся Украина) по закону продолжает являться частью СССР.

3) На счёт Индии, Китая и что удивительно Израиля, то похоже мы с вами живём на разных планетах. Израиль не поставляет киевскому режиму ничего, но продаёт. А вот России, когда у неё не было своих беспилотников, подарил современнейший беспилотник. Продать не мог, США наложили бы вето. А подарить мог.

То, что Россия великая держава, ей доказывать не нужно. Россия (если вы не знаете географию) самая большая страна мира. И при этом, несмотря на северный климат, крупнейший поставщик зерна. Северный морской путь, огибающий практически половину планеты, российский.

Но что это мы о России и о России? СССР занимает одну шестую часть суши. А в мире, я открою вам тайну, не шесть и не семь а более (+-) 200 государств.

Ростовцев Сергей 27.01.2022 02:28

Не поставляет, но продает! Да, это очень важное уточнение!))))) Помните спор Паниковского и Балаганова? Один говорил: «только грабеж», а другой ему перечил: «нет, только ограбление».)))))

Сергей, я знаю все эти ваши «аргументы», как их не знать, если у вас постоянно талдычат одно и тоже о своих правах и возможностях, а также о своем мнимом величии. Мир этого не воспринимает и не воспримет. Будапештский меморандум — это продемонстрированное вами двурушничество, ложь, мошенничество. Мошенники, лжецы и подлецы тоже часто выигрывают судебные процессы, но суть их мошенническая при этом не меняется.

Живите в своем болоте, дышите его испарениями и радуйтесь своей «праведной» жизни. Но мы, уж как-нибудь, потеснимся от вас в сторонку! Отодвинуться от вас подальше — вот наша цель сегодня.))))

Благодарю за общение.

Сергей Викторович Савченко 27.01.2022 11:04

Я не гражданин России. Я живу в Израиле!

Болотом мою страну назвать нельзя. Она была пустыней, а сейчас цветёт.

Я понимаю что вам невдомёк, что есть люди, которым противно нарушение или неисполнение законов, даже когда эти законы напрямую их не касаются.

А не напрямую, касаются всех.

США творят беззаконие по всему миру. Теперь они обратились к нам, к Израилю, чтобы мы попросили Россию их не уничтожать. Дескать: «Обосрались. Простите засранцев!» http://mignews.com/news/politic/smi-izrail-vystupit-posrednikom-mezhdu-ssha-i-rossiej.html

Сергей 27.01.2022 16:36