Слушали да не слышали

Многие слушали ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Многие комментировали.
Комментировали и телеканалы, и ютубканалы и радиостанции…
Слушали и не услышали того, что сказал президент России.
А президент России вспомнил Киплинга.
— Киплинг великий писатель был. — сказал Владимир Путин.
Как это связанно с посланием федеральному собранию? Может быть Путин, как бедный маразматический Байден, сказал что-то не по теме?
Отнюдь.
Не услышали того, что эта фраза означает для современной Европы?
Первый Рим, на Апеннинском полуострове разорили, варвары, они же поганые в 410 году.
Второй Рим Новый Рим (Константинополь) на границе Европы и Азии пал через тысячу лет 1453 году. Его разорили, поганые, они же мусульмане.
Современная Европа пала под напором мужелотов (педерастов), афромусульман (не путать с российскими) и язычников. Все они поганые. Европа стала колонией США, её сект сатанистов.
Там легализуют наркотики, педофилию, скотоложство и людоедство (каннибализм) и прочее возвращение людей в состояние приматов. Это их дело, но там Киплинг не в почёте.
Давайте теперь вспомним фразу времён Ивана III:
— Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать.
Москва третий Рим. Россия это Европа. Россия это всё что осталось от Европы и её культуры.
Вот о чём сказал Владимир Путин сообщив федеральному собранию, нечто, как будто никак не относящаяся к результатам года и планам России на будущее.
Бремя белого человека.
— Киплинг великий писатель был.
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